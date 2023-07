Návrh zákona o uprchlících ve Spojeném království je odporný. Stejně jako krutost páchaná na uprchlických dětech

17. 7. 2023

Dokonce i ti nejzarytější zastánci vlády se pozastavují nad tím, jak se tato britská vláda snaží odradit žadatele o azyl



'Jsem šestnáctiletý sirotek z africké země, který utekl před válkou a náboženským pronásledováním, a mám sourozence, který žije legálně ve Spojeném království. Jaká je pro mě bezpečná a legální cesta do Spojeného království?"



Na tuto otázku konzervativního poslance Tima Loughtona z listopadu loňského roku nedokázala britská ministryně vnitra Suella Bravermanová odpovědět. Jedním z mnoha problémů návrhu zákona o migraci, který v současné době prochází parlamentem, je, že na tuto otázku nenabízí žádnou odpověď, píše lord Alf Dubs, který přijel jako šestiletý český chlapec, ze Zlína do Británie jako dětský uprchlík před nacisty. Britským listům poskytl tento rozhovor:







Pro ty z nás, kteří v Horní sněmovně tento návrh zákona zkoumali, to byl velmi dlouhý týden. Úsilí britské vlády prosadit tento zákon znamenalo, že lordi zasedali do pozdních hodin, neboť v horní komoře parlamentu panuje silné odhodlání omezit extrémní a nerealizovatelné prvky návrhu tohoto zákona, kterých je mnoho.



V případě tohoto zákona bylo minulý týden v Horní sněmovně přijato 20 pozměňovacích návrhů, které byly vráceny zpět do Dolní sněmovny, kde byly všechny fakticky zamítnuty. A tak se návrh zákona vrátil zpět. Lordi zasedali dlouho do noci a vrátili Dolní sněmovně devět pozměňovacích návrhů.



Mají drtivou podporu napříč politickým spektrem. Navrhli je konzervativní lordi, náboženští představitelé včetně arcibiskupa z Canterbury, poslanci z různých politických stran. Lordi doufali, že díky tak solidní reakci napříč stranami budou mít tyto pozměňovací návrhy větší šanci na přijetí v Dolní sněmovně.



Nejhorší prvek tohoto návrhu zákona se týká toho, co se nazývá "nepřípustnost", a co je nejznepokojivější, způsobu, jakým by se nepřípustnost měla vztahovat na děti, zranitelné osoby, včetně příslušníků LGBT komunity, a obětí otroctví.



Nepřípustnost je jádrem Loughtonovy otázky ministryni vnitra. Návrh zákona navrhuje, že pokud žadatel o azyl nedorazí do Spojeného království tzv. legální cestou, měla by být jeho žádost o azyl automaticky zamítnuta a byl by poslán do Rwandy. Ale kromě přístupových cest dohodnutých pro Ukrajince a osoby z Hongkongu prakticky neexistuje žádná cesta, kterou by britská vláda považovala za "legální". Onen šestnáctiletý sirotek prchající před válkou v Africe, jehož jediná rodina je ve Spojeném království, se nikdy nebude moci připojit ke svému sourozenci. Tento sirotek je a vždy zůstane "nepřípustný".



Obchodníci s lidmi z "nepřípustnosti" profitují - udržuje to jejich strašný byznys v chodu. Je to právě nedostatek legálních cest, který živí jejich hrůzný obchod s malými loděmi. Pokud o tom pochybujete, zeptejte se sami sebe, proč přes kanál La Manche neplavou Ukrajinci nebo lidé z Hongkongu na přeplněných a nebezpečných člunech. Stovky lidí se při tom utopí.



"Nepřijatelnost" je nejen kontraproduktivní, ale byla co nejdůrazněji odsouzena vysokým komisařem OSN pro uprchlíky jako porušení závazků Spojeného království podle úmluvy o uprchlících z roku 1951, závazků, které jsme přijali poté, co jsme byli svědky strašlivého utrpení uprchlíků během druhé světové války a po ní.



Tyto prvky návrhu zákona, které nijak nezastavují zoufalé lidi, jak o tom svědčí počet příjezdů na malých lodích, odhalují to, co jsem bohužel zjistil, že je jádrem vládní motivace, a to je jednoduše řečeno lhostejnost k osudu těch nejzranitelnějších. Pokyn ministerstva vnitra přemalovat uvítací nápisy a obrázky v přijímacím středisku pro uprchlíky v Kentu, kde jsou umístěny děti - s odůvodněním, že jsou příliš přívětivé - ilustruje nepřátelství vlády, a to i vůči dětem.



V celé Evropě se pravicové strany snaží využít uprchlíků k politickému prospěchu a zaznamenaly určité úspěchy ve Francii, Řecku, Rakousku, Maďarsku a dokonce i v Německu. V Itálii premiérka Giorgia Meloniová, bývalá členka italské neofašistické strany, otevřeně chválila Rishiho Sunaka za jeho přístup k imigraci. Toto, že krajní pravice dělá z uprchlíků obětní beránky, je nebezpečné.



Zjišťuji však, že Britové už mají této protiuprchlické rétoriky dost. Soudě podle mých nedávných interakcí na sociálních sítích, dokonce i ti, kteří jsou obvykle vládě nakloněni, zjišťují, že už nemohou podporovat její záměrnou krutost. Jeden tweet odrážel mnohé: "Performativní krutost není efektivní správa hranic."



Přesně o to jde. Vyhrožování žadatelům o azyl neomezeným vězněním, odsunem do Rwandy, odebírání jakékoli šance na spravedlivé projednání jejich případu a dokonce i to, že se děti budou cítit nevítané, nijak nepomáhá řešit hrůzy těch, kteří se topí v Lamanšském průlivu. Je to odporný návrh zákona a nebude fungovat.



Jediným možným řešením je celoevropská dohoda, podle níž všechny země převezmou svůj díl odpovědnosti. Na domácí půdě musí být případy 180 000 žadatelů o azyl, kteří stále čekají na rozhodnutí nefunkčního britského ministerstva vnitra, což stojí britské daňové poplatníky obrovské peníze, rychle projednány, aby jim bylo umožněno pracovat a mohli začít přispívat britské ekonomice. Musíme udržet kontrolu nad našimi hranicemi a neúspěšní žadatelé o azyl musí být vráceni. Brexit takovou spolupráci s našimi evropskými sousedy ztěžuje, i když ne znemožňuje.



Mezitím bude ping pong pokračovat zítra v pondělí. Ale i když návrh zákona projde, Rwanda bude jistě čelit dalším právním výzvám, které by se mohly protáhnout až do podzimu a dále.





Politická nestabilita, války, náboženské pronásledování, rostoucí nedostatek vody a sucho nezmizí a nezmizí ani uprchlíci, které vytvářejí. Čím dříve si to britští politici uvědomí, místo aby se snažili realitu popírat, tím lépe.







