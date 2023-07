Extremní vedro po světě

17. 7. 2023

čas čtení 13 minut

Miliony lidí v Evropě, USA a Asii zasáhla velká vedra; Čína zaznamenala nejvyšší teplotu v historii

Španělsko: #Predicción de #temperaturas máximas y mínimas para #hoy y sus variaciones (2/2). https://t.co/nkt7p7WaxU pic.twitter.com/0lsHkfuS1Q — AEMET (@AEMET_Esp) July 17, 2023

Itálie se má připravit na nejintenzivnější vlnu veder "všech dob"; Sanbao v západní oblasti Sin-ťiang dosahuje teploty 52,2 °C.



Miliony lidí v USA jsou varovány, očekává se pokračování rekordních veder

Jižní Evropa se připravuje na druhou vlnu vedra během jediného týdne



- Čína potvrdila rekordní teplotu 52,5C během víkendu.



Čína nyní potvrdila rekordní teplotu 52,2C na severozápadě země během víkendu.



Meteorologická stanice ve vesnici Sanbao v oblasti Sin-ťiang "zaznamenala 16. července v 19:00 hodin nejvyšší teplotu 52,2C, čímž byl překonán historický teplotní rekord pro stejné období roku", uvedl Čínský meteorologický úřad ve svém prohlášení.



Předchozí rekord 50,6C byl podle prohlášení stanoven v červenci 2017.



Sanbao leží na okraji města Turpan, kde úřady nařídily dělníkům a studentům, aby zůstali doma, a nařídily speciálním vozidlům rozprašovat vodu na hlavních dopravních tepnách, uvedl meteorologický úřad.



Přízemní teploty v některých částech města Turpan v neděli dosáhly 80 °C, uvádí se v prohlášení.



Severní polokoule zažívá v posledních týdnech rekordní letní vedra, která podle vědců zhoršuje změna klimatu.



Čínské úřady varovaly před extrémním počasím a "četnými přírodními katastrofami".

Čína nyní potvrdila rekordní teplotu 52,2C na severozápadě země během víkendu.Meteorologická stanice ve vesnici Sanbao v oblasti Sin-ťiang "zaznamenala 16. července v 19:00 hodin nejvyšší teplotu 52,2C, čímž byl překonán historický teplotní rekord pro stejné období roku", uvedl Čínský meteorologický úřad ve svém prohlášení.Předchozí rekord 50,6C byl podle prohlášení stanoven v červenci 2017.Sanbao leží na okraji města Turpan, kde úřady nařídily dělníkům a studentům, aby zůstali doma, a nařídily speciálním vozidlům rozprašovat vodu na hlavních dopravních tepnách, uvedl meteorologický úřad.Přízemní teploty v některých částech města Turpan v neděli dosáhly 80 °C, uvádí se v prohlášení.Severní polokoule zažívá v posledních týdnech rekordní letní vedra, která podle vědců zhoršuje změna klimatu.Čínské úřady varovaly před extrémním počasím a "četnými přírodními katastrofami".



- Italové byli varováni, aby zůstali doma a udržovali se hydratovaní



Italští zdravotníci zesílili varování před vedry, protože na jihu Evropy v pondělí začal brutálně horký týden, kdy se v řadě měst, která jsou již nyní přetížena turisty, očekávají teploty přesahující 40 °C.



Ministerstvo zdravotnictví vydalo 10 doporučení na ochranu starších lidí, nemocných a domácích zvířat před horkem a vyzvalo lidi, aby v nejteplejších hodinách zůstávali doma, vypili alespoň 1,5 litru vody denně a v době největšího denního světla se zdrželi namáhavého cvičení. Viníkem je vysokotlaký anticyklon zvaný Cerberus, mnohohlavý pes, který v řecké mytologii střeží brány do podsvětí.



Místní celebrity vystoupily ve státní televizi RAI, přečetly doporučení v naději, že se poselství rozšíří.



Očekává se, že třetí vlna veder za poslední měsíc zasáhne velkou část Středomoří a potrvá až do středy.



Rtuť teploměru v Římě dosáhla v pondělí před polednem 35 °C a podle předpovědi se odpoledne měla blížit 40 °C. V úterý mělo být v hlavním městě Itálie ještě větší horko, stejně jako v několika dalších městech zejména na Sardinii a Sicílii.



Některé části Říma zasáhly výpadky elektřiny, protože elektrické sítě trpí silnějším odběrem klimatizace Italská zemědělská lobby Coldiretti mezitím vydala poplašné prohlášení o těžkém stavu domácích a hospodářských zvířat a uvedla, že krávy v důsledku horka produkují přibližně o 10 % méně mléka.



- Ve Španělsku se požár, který vypukl v sobotu na kanárském ostrově La Palma, v pondělí nadále vymykal kontrole, i když podle úřadů pomáhá hasičům v boji s ním slabší vítr a nižší teploty v oblasti. Požár spálil přibližně 4 600 hektarů převážně zalesněné pahorkatiny a asi 20 domů a budov.



Více než 4 000 obyvatel bylo v sobotu evakuováno ze svých domovů, ale od nedělního pozdního večera se mohli vrátit.



Španělská meteorologická agentura Aemet uvedla, že vlna veder tento týden "zasáhne velkou část zemí sousedících se Středozemním mořem", přičemž teploty v některých jižních oblastech Španělska přesáhnou 42 °C (107 F).



Podle agentury se očekává, že teploty klesnou někdy ve středu.



Mluvčí Rubén del Campo uvedl, že anticyklóna tlačí horkou masu vzduchu z Afriky směrem ke Španělsku a dalším středomořským zemím. Agentura předpovídá, že v důsledku horka a velmi suchého vzduchu prudce vzroste riziko vzniku požárů.



Obavy z větru, který rozdmýchá lesní požáry v Řecku, se naplnily: hasiči v zemi zahájili rozsáhlou operaci na uhašení požárů, které vypukly v oblasti Neo Kouvara na východě Attiky.



Na místo vyrazilo třicet hasičů na 14 vozech. Dvě letadla a čtyři vrtulníky byly rovněž vyslány, protože úsilí o uhašení požárů, které se šíří v suchém terénu, se zintenzivňuje.



Řecké ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu nařídilo evakuaci lidí z domů v oblasti Peta poblíž Neo Kounvara, kde hasiči pracují na uhašení požárů.



Úřady na místo vyslaly další hasiče, kteří se na operaci podílejí 55 vozy, šesti hasicími letadly a čtyřmi vrtulníky.



- Protest Just Stop Oil v Londýně



V pondělí ráno v osm hodin asi 180 příznivců hnutí Just Stop Oil ve 14 skupinách začalo pochodovat po klíčových silnicích v centru Londýna.



Pochodovali ve skupinách po 5 až 25 příznivcích a nesli transparenty s nápisy "Nová ropa = vražda", "Nejteplejší červen všech dob" a "Nemůžeme jíst ropu".



- Zatímco Řím je postižen vedrem, Atény si (dočasně) oddechly. Rtuť teploměru sice zůstala přes noc vysoko a meteorologické monitorovací stanice zaznamenaly po celém Řecku teploty přesahující 30 °C, ale díky větru Etesian teploty znatelně poklesly. Ve všech částech země, kromě západu, horko kleslo.



Meteorologové však předpovídají, že tato přestávka bude trvat jen krátce. Očekává se, že ve čtvrtek se rtuť teploměru opět vyšplhá nahoru, a národ bude varován, aby se připravil na nejteplejší víkend v roce. Podle meteorologické služby v zemi začnou vedra s teplotami přesahujícími 40 °C, které budou "den ode dne" stoupat.



"Nárůst bude každodenní, přičemž nejhorším dnem bude neděle," řekl meteorolog Panaghiotis Yiannopoulos státní televizi ERT. "Pokud byl pro lidi obtížný předchozí víkend, ten nadcházející bude podobný, ne-li horší."



Od pondělí podle jeho odhadu národ dostane další oddechový čas. "Ale nepředstavujte si, že ze 43-44C půjdeme na 40C . Nedokážeme říct, kdy vedra skončí."



- Starobylé buddhistické nástěnné malby v severozápadní Číně jsou "přímo ohroženy" v důsledku nebývalého množství srážek, které přináší změna klimatu, uvedli v pondělí vědci.



Extrémní srážky v Dunhuangu a Zhangye v čínské provincii Gansu ohrozily památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, přičemž jeskynní kláštery ze 4. století již byly poškozeny, uvedla ekologická organizace Greenpeace.





Dešťová voda a zvyšující se vlhkost podle ní poškodily starobylé jeskynní malby, včetně těch ve slavných jeskyních Mogao, a některé jeskyně se dokonce zřítily.





Catania patřila spolu s hlavním městem Sicílie Palermem a třetím největším městem ostrova Messinou k několika italským městům, která v neděli vyhlásila červenou výstrahu před horkým počasím, protože se země připravuje na rekordně vysoké teploty v nadcházejících dnech.





- V Rumunsku se v pondělí na většině území země očekávají teploty až 39 °C.



Ve Španělsku, kde meteorologové varovali před novou vlnou veder od pondělí až do středy, se očekává jen malá úleva a teploty v jižní Andalusii přesáhnou 40 °C.



Na ostrově La Palma teploty v sobotu klesly, což pomohlo hasičům v boji s požárem, který o víkendu spálil 5 000 hektarů a vynutil si evakuaci 4 000 lidí.



- Kalifornské Údolí smrti, které často patří k nejteplejším místům na Zemi, dosáhlo v neděli téměř rekordních 52 °C.



- V jižní Číně a Vietnamu byly v pondělí evakuovány desítky tisíc lidí a desítky letů byly zrušeny, protože k pevnině se blíží tajfun



Podle předpovědi by měl silný vítr, bouřkové vlny a přívalové deště zasáhnout jižní pobřeží od provincie Guangdong po provincii Hainan, až tajfun Talim v pondělí večer dorazí na pevninu, uvedla čínská meteorologická správa.



Meteorologové vydali oranžovou výstrahu, což je druhé nejvyšší varování v rámci čtyřstupňového systému barevného kódování, a uvedli, že se očekává, že bouře zesílí a stane se silným tajfunem.



Vietnamské úřady uvedly, že se od pondělního odpoledne připravují na evakuaci asi 30 000 lidí z oblastí, které budou podle předpovědi nejvíce zasaženy v provinciích Quang Ninh a Hai Phong.



Bouře "by mohla být jednou z největších, které zasáhly Tonkinský záliv v posledních letech", uvedl nejvyšší vietnamský výbor pro reakci na katastrofy v internetovém prohlášení.



- Části Evropy, Asie a Severní Ameriky se v pondělí připravují na extrémní vedra, která hrozí překonat rekordy, způsobit požáry a vyvolat zdravotní varování a evakuace.



Podle Evropské vesmírné agentury by Evropa mohla tento týden zaznamenat historicky nejvyšší teplotu na italských ostrovech Sicílie a Sardinie, kde se předpokládá až 48 °C.



Americká národní meteorologická služba varovala, že v jižních a západních státech USA bude vrcholit "rozsáhlá a tísnivá" vlna veder, která v neděli zasáhne více než 80 milionů lidí, na něž se vztahují varování před nadměrným horkem nebo varování před vedrem.



Kalifornské Údolí smrti, které často patří k nejteplejším místům na Zemi, dosáhlo v neděli téměř rekordních 52 °C. Jižní Kalifornie bojuje s četnými požáry.



Japonsko vydalo výstrahy před úpalem, které se týkají desítek milionů lidí, v několika částech země panují téměř rekordně vysoké teploty a další oblasti sužují přívalové deště.



Jihokorejský prezident slíbil, že "zcela přepracuje" přístup země k extrémnímu počasí způsobenému změnou klimatu, počet obětí záplav a sesuvů půdy vzrostl na 40.



Globální teplota povrchu moří (SST) dosáhla v neděli nové rekordní anomálie. Globální SST 20,98C (69,76F) je o rekordních 0,638C teplejší než průměr z let 1991-20. Stalo se tak v době, kdy svět zaznamenal nejteplejší týden v historii - po nejteplejším červnu v historii.



Americký vyslanec pro klima John Kerry při pondělním setkání se svým protějškem Xie Zhenhua v čínském hlavním městě prohlásil, že je "nezbytné, aby Čína a Spojené státy dosáhly během čtyř měsíců před celosvětovými jednáními o klimatu na konferenci Cop28 v Dubaji skutečného pokroku". Naléhavě také vyzval Čínu, aby spolupracovala s USA na snižování emisí metanu a omezování dopadu uhelné energetiky na klima.













Zdroj v angličtině ZDE

0

376

"K prudkému nárůstu vlhkosti, bleskovým záplavám a závalům již dochází," uvedl Li Zhao, vedoucí výzkumný pracovník pekingské pobočky Greenpeace ve východní Asii.Greenpeace uvedl, že zatímco celkový úhrn srážek v Gansu od roku 2000 vzrostl, počet deštivých dnů ve skutečnosti klesl, což znamená, že jednotlivé přívaly deště jsou intenzivnější. Teploty v provincii také rostou rychleji, než je celosvětový průměr.Čína provádí celonárodní průzkum kulturního dědictví, ale Li varoval, že některé poklady země by mohly být v době jeho dokončení již pryč."Místa, která jsme zkoumali, zahrnují některé z nejlépe financovaných a personálně zajištěných památek kulturního dědictví v Číně," řekl Li. "Po celé Číně jsou stovky méně financovaných a méně prozkoumaných památek, které čelí stejným rizikům."Gansu není jediným ohroženým regionem. Vyšší množství srážek v obvykle suché severní provincii Šan-si si také vybralo svou daň na starobylých stavbách, z nichž některé jsou staré více než 1000 let, uvedla minulý měsíc pekingská ekologická skupina Přátelé přírody.napsala jeho správní společnost na Twitteru.Požár vypukl v neděli pozdě večer a nedošlo při něm k žádným zraněním, uvedlo letiště. Hasiči uvedli, že se jim požár podařilo zkrotit asi 90 minut po ohlášení, ale neposkytli žádné podrobnosti o možných příčinách ani o případné souvislosti se současnými vysokými teplotami v regionu.