Rusku hrozí "administrativní krach"

17. 7. 2023

Impéria se hroutí v historické perspektivě relativně rychle - buď v důsledku vnější porážky, nebo vnitřního administrativního kolapsu. První příčina je častěji diskutována, jako nyní v případě války na Ukrajině. Ale pravděpodobně bude mnohem méně hluboká než ta druhá, píše blogger El Murid.

Říše, jak je dobře známo, je organizovaná forma státu soustředěná kolem budování vojenské vrstvy. A jako taková je vždy nestabilní formací a vždy končí katastrofou, která nastane z historického hlediska velmi rychle - právě proto, že její rozsáhlý vývoj zvyšuje pravděpodobnost propuknutí vnitřního chaosu.

Vojenské vyčerpání samozřejmě znemožňuje další územní expanzi. A čím více se ti, kdo jsou u moci v centru, snaží tuto expanzi prosazovat, tím rychleji zvýší pravděpodobnost, že nebudou schopni udržet ani status quo - zejména proto, že systém přestane být schopen vypořádat se i s územími, která již má.

Je zřejmé, že Rusko je dnes ve stavu klasického kolapsu říše, jak kvůli jeho snaze o expanzi, tak kvůli této expanzi - a z důvodu selhávající administrace území a národů, které jsou již v jeho hranicích. Jde o dva procesy, které se vzájemně se posilují a urychlují.

Katastrofa v důsledku ztráty administrativní kontroly je mnohem nebezpečnější než vojenská porážka v zahraničí, protože vede ke zničení fronty a návratu obrovských mas ozbrojených lidí, jak se stalo v Rusku na konci 1. světové války, kdy to vedlo k vypuknutí občanské války.

Nelze přesně předpovědět, jak se věci vyvinou pro dnešní Rusko, ale možnost kontrolovaného odchodu z carského státu je téměř vyloučena, protože to s vysokou pravděpodobností povede ke ztrátě administrativní kontroly. A to zase znamená, že Rusko bude pravděpodobně trpět mnohem více, než by odpovídalo prosté vojenské porážce.

Zdroj v ruštině: ZDE

