Karel Dolejší: "Zlí levičáci nenávidí živnostníky tak, jako nacisti nenáviděli židy"

14. 7. 2023 / Jan Čulík

Kritizovat špatnou infrastrukturu v ČR nesmíme, byli bychom "zlí levičáci"







Tak nevím, jestli to už Karel Dolejší se svou intenzivní kampaní proti neexistujícím "levičákům" tak trochu nepřehání. Podle jeho argumentace, protože byl Babiš jako premiér podvodník, podnikatelé by neměli mít povinnost vykazovat své příjmy pro výpočet daní. Aha.



Dále: čeští menší podnikatelé jsou chudáci, takže si - ubozí zoufalci - nemohou dovolit financovat zařízení pro používání debetních a kreditních karet. Aha.









A opravdu bylo důvodem, že kavárny a restaurace v obřím karlovarském hotelu Thermal, kde se konal filmový festival, odmítaly brát platební karty, to, že ti chudinkové si v tom hotelu nemohou dovolit platit za karetní terminál?





A to, že se skoro nikde v turistických centrech, v kempech, atd. na Šumavě nedá platit kartou a nikde nejsou bankomaty, to je taky v pořádku, protestoval proti tomu nesmíme, protože bychom si od Karla Dolejšího vysloužili nálepku zlých levičáků.





Ať zhyne tzv levice!







PS. A ještě pravopisná drobnost. Znal jsem vynikajícího cambridgeského profesora germanistiky J.P. Sterna (1920-1991) . Poznal jsem ho, když působil jako externí examinátor českých studií na univerzitě v Lancasteru, kde byla čeština, než to ideoložka Thatcherová zrušila (myslela si, chybně, že východoevropská studia na britských univerzitách jsou hnízdy marxismu, ono to bylo obráceně. Byla nesmírně hloupá).





Profesor Stern hovořil nesmírně kultivovanou češtinou, jeho výslovnost připomínala herce Martina Růžka. Byl to pražský žid, jako teenager uprchl z Československa před nacisty do Británie, za války bojoval v britské armádě proti nacismu. Někdy v osmdesátých letech napsal v angličtině povídku o Franzi Kafkovi, co by se stalo, kdyby nezemřel na tuberkulózu a dožil se nacismu. Požádal mě, abych mu tuto povídku přeložil do češtiny, vyšla pak v exilovém intelektuálním časopise Svědectví.







Když jsem mu to přeložil, vrátil mi to s poznámkou: Pane Čulík, prosím, nepište slovo žid s velkým písmenem. Příslušníci náboženství a hnutí se v češtině nepíší velkým písmenem ("husité"). Psaní slova žid s velkým písmenem zavedli až během protektorátu nacisti.





Málokdo dneska ví, že psát Žid je nacistická praxe. Ano, vím, že po válce už je to jiné - vznikl stát Izrael a židé jsou nyní i příslušníci národa. Jenže bych stále rád respektoval prosbu dávno zemřelého, vynikajícího člověka.



