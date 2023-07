Česká solární elektrárna napájí nemocnici v Žytomyru

14. 7. 2023

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva



Čistou energii ze slunce, kterou nevyřadí výpadky dodávek elektřiny, disponuje od tohoto týdne 1. městská nemocnice v ukrajinském Žytomyru. Na její střeše totiž nově funguje solární elektrárna, kterou zdravotnickému zařízení darovala česká firma SOLSOL[1]. Díky fundraisingové kampani Slunce pro Ukrajinu, kterou pořádá organizace NESEHNUTÍ, by se mělo zdrojů čisté energie postupně dočkat více ukrajinských nemocnic. Dalším chystaným projektem je elektrárna pro nemocnici v Ovruči.

Právě Žytomyr byl prvním ukrajinským městem, které se ještě před začátkem ruské invaze rozhodlo do roku 2050 kompletně zbavit fosilních zdrojů energie. „SOLSOL v různé formě podporuje Ukrajinu a její obyvatele od začátku invaze - zapojovali jsme se do sbírek finančních i materiálních. Dalším logickým krokem je podpora ohrožené infrastruktury a obcí, které se rozhodly pro přechod směrem k udržitelnosti. Nápad vybudovat solární elektrárnu nás okamžitě zaujal, protože se v něm perfektně potkaly naše možnosti s místními potřebami. Samotnou instalaci jsme koordinovali na vzdálenost 1000 kilometrů on-line. Byl to nestandardní postup, ale osvědčil se. Elektrárna nyní funguje a my můžeme sledovat její provoz v reálném čase přímo v Brně,“ komentuje rozhodnutí poskytnout rozsáhlý materiální dar Michal Hrabí, provozní ředitel SOLSOLu. Solární elektrárna má výkon 48 kW a pokryje až 26 % roční spotřeby nemocnice[3].

Projekt čisté energie pro ukrajinské nemocnice spustila ukrajinská organizace Ecoclub Rivne, která díky soukromým dárcům získala solární elektrárny pro nemocnice ve Zvjahelu a v Sumách. V České republice projekt svou kampaní Slunce pro Ukrajinu[2] podporuje NESEHNUTÍ. Aktuálním cílem organizace je vybrat prostředky na zdroj čisté energie ve městě Ovruč.

“Solární elektrárny v ukrajinských nemocnicích představují klíčovou podporu pro ty nejohroženější - zraněné a nemocné, kteří jsou závislí na péči lékařů a lékařek. Fotovoltaika je navíc spolehlivým zdrojem při výpadcích zásobování, které se mohou v důsledku ruské agrese kdykoliv znovu objevit. Jde ale také o ukázku moderních a udržitelných řešení, které ilustrují, jak by měla vypadat poválečná obnova Ukrajiny. Obnovitelné zdroje navíc snižují závislost na nedemokratických režimech, jako je právě ten ruský,” vypočítává přínosy Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

Vrátit energii a světlo chce nyní organizace s pomocí široké veřejnosti a sbírky Slunce pro Ukrajinu do nemocnice v Ovruči v Žytomyrské oblasti, kde žije asi 15 000 obyvatel.

Odkazy:

[1] SOLSOL: https://solsol.cz/

[2] Slunce pro Ukrajinu: https://nesehnuti.cz/slunce-pro-ukrajinu/

[3] Foto a video solární elektrárny v Žytomyru: https://drive.google.com/drive/folders/19FEHtgFnkbTQo39_WFZdMgFywRc8GatP

