Putinovi rapidně docházejí spojenci

14. 7. 2023

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan se stal poslední prominentní postavou považovanou za blízkou Vladimiru Putinovi, která se zjevně obrátila zády k ruskému vůdci, píše Brendan Cole. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan se stal poslední prominentní postavou považovanou za blízkou Vladimiru Putinovi, která se zjevně obrátila zády k ruskému vůdci,

Zastavení rozšiřování NATO bylo jedním z důvodů, které Putin uvedl pro svou invazi na Ukrajinu. Ale ruský vůdce nyní čelí ještě větší alianci 32 členů namísto předválečného bloku 30, poté, co Erdoğan v pondělí stáhl námitky Ankary proti členství Stockholmu. Švédsko se nyní připojí k Finsku a opustí dekády trvající neutralitu.

Erdoğanův náhlý obrat přichází jen dva týdny poté, co vůdce žoldnéřů Jevgenij Prigožin uspořádal vzpouru proti ruskému prezidentovi. Následuje dalšího lídra, který projevil solidaritu s Putinem, maďarského Viktora Orbána.

"Erdoğan mohl dojít k závěru, že sázet na Putina po vzpouře se zdálo méně moudré," řekl člen Atlantické rady Daniel Fried v e-mailovém komentáři pro Newsweek a dodal, že události z 24. června signalizovaly "slabost režimu".

Turecký prezident kráčí po úzké linii mezi opozicí vůči ruské invazi na Ukrajinu a udržováním úzkých vazeb s Putinem, dokonce vychvaluje "zvláštní vztah" své země s ruským vůdcem.

Erdogan se odmítl připojit k západním sankcím proti Moskvě (zatímco Kyjiv použil turecké bezpilotní letouny proti ruským silám). Pomohl také OSN zprostředkovat s Ruskem obnovení vývozu obilí z Ukrajiny, čímž odvrátila potenciální globální potravinovou krizi.

"Turecko nikdy nebylo spojencem ve formálním smyslu, ale nepřipojilo se k embargu proti Rusku a bylo hlavním obchodním partnerem," říká Timur Kuran, profesor politologie na Dukeově univerzitě v Severní Karolíně.

"Turecko velmi viditelně ponížilo Rusko"

Kuran řekl, že je pozoruhodné, že Erdoğan podpořil vstup Ukrajiny do NATO, nechal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vrátit se z Turecka s veliteli bývalé ukrajinské posádky v Mariupolu - Rusko uvedlo, že tento krok porušuje dohodu o výměně vězňů z roku 2022 - a stáhl své námitky proti vstupu Švédska do NATO, "to vše během 72 hodin".

"Prostřednictvím těchto a dalších kroků Turecko velmi viditelně ponížilo Rusko, znovu se připojilo k Západu a udrželo NATO jednotné ve své opozici vůči ruskému expansionismu," řekl Kuran Newsweeku. "V tomto procesu zhoršilo izolaci Ruska."

Jako jeden z 31 členů NATO má Turecko právo veta, aby zabránilo vstupu jakékoli země, stejně jako Maďarsko, které se dříve postavilo na stranu Ankary v námitkách proti nabídce Stockholmu. Budapešť od té doby signalizovala, že jí dá zelenou.

Maďarský premiér Viktor Orbán, považovaný za Putinova největšího spojence v EU, označil Zelenského za "oponenta" několik týdnů poté, co ruské síly v únoru 2022 napadly Ukrajinu. Kritizoval sankce proti Rusku a jeho vláda se zdržela dodávek zbraní na Ukrajinu. Mezitím Rusko poskytuje Maďarsku energetické zdroje a podílí se na výstavbě nové jaderné elektrárny Paks II.

V březnu však místopředseda maďarského parlamentu Csaba Hende oznámil, že se očekává, že Budapešť bude hlasovat pro členství Švédska v NATO.

"Smíšené zprávy"

Putin ztrácí spojence nejen mezinárodně, ale i doma, jak dokládá Prigožinova krátkodobá vzpoura koncem června. Vzestup šéfa wagnerovců a příjemce státních fondů v hodnotě miliard dolarů byl založen na jeho úzkém vztahu s Putinem, jehož autoritu nyní zpochybnil.

Daniel Fried z think tanku Atlantické rady se sídlem v USA poznamenal, že turecký prezident Erdoğan reagoval mnohem tvrději na pokus o jeho svržení v roce 2016. Po neúspěšném pokusu o převrat byly zatčeny desetitisíce lidí. Naproti tomu Putin se podle Kremlu setkal s Prigožinem 29. června po jeho pochodu na Moskvu.

"Erdoğanova reakce na převrat v Turecku v roce 2016 neukázala žádné takové smíšené zprávy," řekl Fried.

V červnu Putin odvolal jednoho ze svých hlavních mediálních spojenců, Sergeje Michajlova, z funkce šéfa státní tiskové agentury TASS.

