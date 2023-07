Rubl padá hlouběji, než vyžaduje válka

14. 7. 2023

Ačkoliv je ruská měna odsouzena k propadu kurzu, její červnový až červencový kolaps vypadá přehnaně. Příliš levný rubl nepotřebují ani finanční manažeři, ani ekonomika Ruské federace. Pouze nové nepokoje nebo náhlé kličkování režimu ji mohou stlačit ještě hlouběji, píše Sergej Šelin. Ačkoliv je ruská měna odsouzena k propadu kurzu, její červnový až červencový kolaps vypadá přehnaně. Příliš levný rubl nepotřebují ani finanční manažeři, ani ekonomika Ruské federace. Pouze nové nepokoje nebo náhlé kličkování režimu ji mohou stlačit ještě hlouběji,

V květnu směnný kurz klesl pouze o 1%, v červnu o 10,4%, na 83,3 rublů za dolar a v první dekádě července v průměru na 90,5 rublů za dolar. Tento kolaps byl překvapením téměř pro všechny odborníky, ale zejména pro ty oficiální. Na jaře vláda Ruské federace vycházela z prognózy, podle které na konci roku 2023 bude dolar stát pouze 67-70 rublů. Ale ta dnes už vypadá zastarale.

Rubl musí zaplatit za invazi

Porovnejme to s tím, co se stalo v posledním předválečném roce. V roce 2021 měl dolar hodnotu 73,7 rublů. Průměrná roční cena ruské ropy z Uralu, hlavního ukazatele prosperity Ruské federace, činila 69 dolarů za barel a rovnala se tehdejší ceně ropy Brent. Odliv kapitálu s tlakem na pokles směnného kurzu rublu dosáhl v tomto roce vážné, ale ne fatální hodnoty - 72 miliard dolarů.

Přeskočme dobrodružství rublu v prvním válečném roce, s jeho klikatými dovozy a vývozy, vzestupy a poklesy cen ropy, přesunem obchodu ze západu na východ a rekordním odlivem kapitálu v historii (217 miliard dolarů).

V roce 2023 se zdálo, že finanční bouře ustoupila. Ruské úřady počítaly s velmi mírným odlivem kapitálu v letošním roce - dokonce méně než v "mírovém" roce 2021. A kromě toho byly zřejmě posuzovány na základě zkušeností z první invaze na Ukrajinu, kdy se odliv peněz z Ruska snížil ze 154 miliard dolarů v roce 2014 na 57 miliard dolarů v roce 2015 za pouhý rok. Současně je barel Brentu v roce 2023 mnohem dražší než předminulý rok a je udržován (s vážnými výkyvy) kolem 80 dolarů za barel.

Kdyby nebylo invaze, oba tyto faktory - vysoká cena ropy a zmírnění odlivu kapitálu - by rubl letos oproti roku 2021 výrazně posílily.

Nicméně ruské úřady měly nějaký důvod věřit, že národní měna vyvázne. Alespoň v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Je vše zvládnuto?

Obchod s energiemi se přesunul z Evropy do Číny, Indie a do jisté míry do Turecka. Vývoz a dovoz překonal západní bojkoty a víceméně se zotavil. Ruský Ural je samozřejmě nyní mnohem levnější než Brent, ale i nyní se cena barelu Uralu v přístavu Novorossijsk blíží 60 dolarů a za ropu jiných druhů dodávanou z východních přístavů Ruské federace platí podstatně více.

Pokud jde o zájem fyzických a právnických osob na skupování tvrdé měny, což je v době války pochopitelné, pak dejte tomuto zájmu volnou ruku a rubl se samozřejmě zhroutí. Ale režim ujišťuje, že má vše pod kontrolou.

Pro stažení jakékoli velké části peněz z Ruské federace dává povolení osobně vládce. A získávání cizí měny obyčejnými občany je velmi omezené: Centrální banka hrdě oznámila, že ve dnech Prigožinova povstání, zvláště vhodných pro paniku, "obyvatelstvo získalo měnu (čistou) v posledním týdnu měsíce za 4,1 miliardy rublů" (tj. o něco více než 40 milionů dolarů nebo eur) a "domácí politické události na konci měsíce (23. - 25. června) měly nevýznamný dopad na měsíční dynamiku rublu".

Ale co na ni mělo "významný dopad"? Až do poloviny června se zdálo, že oslabování směnného kurzu je přirozenou cenou za válku. Ale další sestup rublu na jeho současné hodnoty, a ještě více na očekávaných 100 rublů za dolar, vypadá jako příliš mnoho.

Slabost rublu se stává paradoxní

Kanál Telegram, který je považován za blízký finančním úřadům, je vyzývá, aby jednaly:

"Souhlasíme s tím, že kolaps rublu na 84-85 nevytvořil rizika pro finanční stabilitu, ale s rychlým pohybem směnného kurzu nad 90, který začal po Prigožinově demarši, se taková rizika objevila. Proti čemu se může ekonomický blok postavit? Je nutné zastavit kolaps rublu. Pokud mají centrální banka a ministerstvo financí možnost to udělat v "manuálním režimu", je nutné to udělat. Pokud bude jasné, že se nálada na trhu změnila... pak je nutné zvýšit sazbu o 100-150 bazických bodů, aniž by se čekalo na 21. července (den plánovaného zasedání představenstva centrální banky)."

Ale Anton Siluanov a Elvira Nabiullina buď necítí velkou úzkost, nebo ji nesdílejí s veřejností. Centrální banka, i když si stěžuje na snížení prodeje cizích měn největšími vývozci o 22,9 % v červnu, s uklidněním dodává, že "poměr čistých prodejů cizí měny k devizovým příjmům největších vývozců zůstal na vysoké úrovni 90 %".

To znamená, že magnáti dodávající ropu, kovy a obilí na mezinárodní trhy údajně nadále svědomitě směňují většinu výnosů za rubly. Pokud ano, pak je uvedené snížení devizového prodeje vysvětleno pouze situačním poklesem ruských příjmů z ropy, jakož i zvýšením podílu vypořádání rublu v zahraničním obchodě. Snížení tržeb z devizových příjmů však zatím nelze označit za kritické. Současné oslabení rublu se zdá být dostatečnou reakcí na něj.

Saldo běžného účtu se však v červnu dostalo do mírně záporných hodnot (-1,4 mld. dolarů) v důsledku poklesu přebytku obchodu se zbožím a zhoršení několika dalších složek. Po očištění o sezónní a kalendářní faktory je však bilance stále v kladné zóně (+1,8 miliardy dolarů). Vývoz zboží je navíc stále zřetelně vyšší než dovoz (o 6,4 miliardy dolarů) a není zřejmé, že by docházelo k dalšímu oslabování rublu.

Proto se zdá, že nestojí za to čekat na další pokles národní měny. Ale ruští občané a mnoho aktérů ruské ekonomiky na něj zjevně čekají.

To není místo, kde hledat podvod

Mezi masami lidí a částečně mezi inteligencí je velmi populární předpoklad, který má nádech obeznámenosti s tajemstvím finanční politiky - že režim záměrně oslabuje rubl, aby zvýšil rozpočtové příjmy a pokryl schodek.

"Ve stejné logice rozpočet těží z inflace ve výši 20 % měsíčně - zvyšuje také nominální daňový základ. To je velmi pokřivená definice výhod," ušklíbne se známý finanční expert.

Ale pojďme se na to podívat blíže.

Příjmy z ropy a zemního plynu rozpočtu Ruské federace jsou skutečně vázány na směnný kurz rublu. Porovnejme první polovinu roku 2023 se stejným segmentem roku 2022. V loňském roce příjmy z ropy a zemního plynu v lednu až červnu činily 6,4 bilionu rublů, letos se snížily o 3,0 bilionu rublů na 3,4 bilionu rublů. Kromě toho se rozpočtové výdaje Ruské federace za stejné časové období zvýšily o 2,5 bilionu — z 12,5 bilionu na 15,0 bilionu. Celkové ztráty činily 5,5 bilionu rublů.

Pokud předpokládáme, že úřady skutečně zacelí díru této velikosti a manipulují směnným kurzem rublu, pak by směnný kurz měl vyskočit natolik, že by se současná "ropa a plyn" za 3,4 bilionu rublů změnila na 8,9 bilionu, tj. zvýšila se 2,6krát. Vyhodnoťte tedy věrohodnost takových předpokladů.

Státní finančníci se samozřejmě nesnaží zajistit, aby se rubl stal příliš silným. Výnosy z jeho zlevnění jsou jedním ze zdrojů naplnění rozpočtu. Tento nástroj však pro ně není hlavním a má omezené použití.

Příliš levný rubl znamená nadměrný nárůst nákladů na dovoz a přetékající inflaci. Centrální banka je zodpovědná za inflaci a její postoj v tomto bodě je tvrdší než postoj ministerstva financí, které je primárně zodpovědné za snižování rozpočtových příjmů a výdaje. Ale antagonismy mezi nimi jsou vzácné. Antiinflační politika je ideologií většiny Putinových technokratů, kterou sdílí sám Putin. Ukazují svou vlastní mazanost jinými způsoby.

Fenomén, který je děsivé pojmenovat

"Naprosto šokující nárůst inflačních očekávání! - kanál MMI telegram informuje veřejnost o svém průzkumu mezi 4 600 respondenty. Medián odhadu očekávané inflace (růstu cen v příštích 12 měsících) vzrostl z 11,8 % na 15,9 %. Nic takového jsme neviděli od března loňského roku. Dokonce i zářijový šok způsobený mobilizací a masovým exodem občanů ze země přežila ekonomika klidněji. Důvody nárůstu inflačních očekávání jsou zřejmé - kolaps rublu. Důvody kolapsu rublu nejsou zřejmé - je jasné, že se jedná o únik kapitálu, ale čí je to kapitál, nevíme...

Rubl nyní neklesá ze standardních důvodů, ale vzhledem k tomu, že jisté nejmenované korporátní kruhy skupují měnu a stahují ji z Ruské federace. Tato poslední pozorování doprovázejí opatrné stížnosti na oficiální finanční úřady za zatajování "kvantitativního hodnocení (tj. závažnosti) tohoto jevu".

Člověk by však neměl být překvapen opomenutím centrální banky a ministerstva financí, stejně jako ornamentalismem jejich kritiků. Koneckonců, "tyto jevy" se mohou vyskytnout pouze na objednávku, nebo alespoň se souhlasem vládce. Pokud budou pokračovat, rubl bude i nadále klesat a nebude nutně omezen na úroveň 100 rublů za dolar.

A pokud ne, pak si objektivní faktory rychle vyberou svou daň a ruská národní měna bude přetrvávat na hranici 90 rublů za dolar - a možná dokonce za několik měsíců zesílí. Samozřejmě za předpokladu, že nedojde k novým nepokojům, těžkým vojenským porážkám a náhlým vládním kličkováním.

