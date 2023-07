Ruská agrese na Ukrajině: Skupina Wagner už nepodporuje ruské bojové operace "v žádném významném rozsahu", sděluje Pentagon

14. 7. 2023

Většina Wagnerových bojovníků se však stále nachází v okupovaných oblastech Ukrajiny, konstatuje tiskový mluvčí Pentagonu



Žoldnéři ze skupiny Wagner se již "v žádné významné kapacitě" neúčastní bojových operací na Ukrajině, uvedl Pentagon ve čtvrtek, více než dva týdny po přerušené vzpouře této skupiny v Rusku.



"V této fázi nevidíme, že by se Wagnerovy síly účastnily jakýmkoli významným způsobem podpory bojových operací na Ukrajině," uvedl na tiskovém brífinku tiskový tajemník Pentagonu Pat Ryder.



Ryder uvedl, že Spojené státy vyhodnotily, že "většina" Vagnerových bojovníků se stále nachází v oblastech Ruskem okupované Ukrajiny.





- Rusko uzavřelo polský konzulát ve městě Smolensk, a to podle něj kvůli "protiruským" aktivitám Polska.





- Ukrajina sděluje, že sestřelila 16 ruských bezpilotních letounů, které byly vypuštěny během noci na pátek



Ukrajina sděluje, že přes noc sestřelila 16 ze 17 dronů, které vypustila Ruská federace. Suspilne píše, že protivzdušná obrana byla v provozu v Oděské, Mykolajivské a Dněpropetrovské oblasti.



Uvádí, že při zásahu bezpilotního letounu do podniku veřejných služeb v Kryvém Rogu v Dněpropetrovské oblasti byla zraněna jedna osoba a poškozeny okolní budovy.

- Byt v Kyjevě před dnešním ruským útokem a po něm:

An apartment in Kyiv before and after today's drone attack on the city.



📹: Realnyi Kyiv/Telegram pic.twitter.com/zikAMJT9j8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 13, 2023



- Oleg Kiper, gubernátor Oděské oblasti, v pátek ráno na Telegramu informuje, že několik sídel v regionu je v současné době bez proudu. Uvádí však, že je to spíše kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám v noci, než kvůli akci sil Ruské federace, které začátkem týdne zasáhly přístavní město bezpilotním letounem a způsobily požár v obilném podniku.



- V Rusku byly podle agentury Interfax ve Voroněžské oblasti sestřeleny tři ukrajinské bezpilotní letouny (UAV).



Gubernátor Alexanda Gusev na Telegramu napsal, že "včera několik kilometrů od Voroněže systémy protivzdušné obrany zjistily a zničily tři bezpilotní letouny. Nedošlo k žádným obětem, zraněním ani škodám."



Voroněž leží východně od Charkovské oblasti na Ukrajině. Tvrzení nebyla nezávisle ověřena.





- Suspilne, ukrajinský státní vysílač, uvádí, že v Černihivské oblasti byly ostřelovány tři pohraniční obce. Černihiv hraničí s Běloruskem i Ruskem.





- Rusko klade překážky při jednáních o obnovení dohody, která umožnila Ukrajině vyvážet obilí přes Černé moře, varovala velvyslankyně Spojeného království při OSN.



Barbara Woodwardová obvinila Moskvu z "cynického chování", kvůli kterému je stále méně pravděpodobné, že dohoda bude obnovena před úterním termínem.



Podle ní by neobnovení dohody způsobilo růst světových cen potravin, protože dohoda umožnila, aby za poslední rok opustilo Ukrajinu více než 32 milionů tun obilí a potravin - dvě třetiny z nich směřovaly do zemí s nízkými až středními příjmy a část do zemí na pokraji hladomoru, jako je Afghánistán, Súdán a Somálsko.





- Finanční představitelé skupiny sedmi vyspělých zemí (G7) budou jednat 16. července na okraj širšího zasedání skupiny G20 v Indii, uvedl v pátek japonský ministr financí Šunichi Suzuki.



Skupina G7 sdružuje Velkou Británii, Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko a Spojené státy.



"Na tomto zasedání se bude projednávat podpora Ukrajiny, reforma MDB (multilaterálních rozvojových bank) a mezinárodní zdanění," dodal Suzuki. "Nemáme v plánu vydat prohlášení, ale povedeme debaty k řešení problémů, kterým svět čelí."





- Francie posmrtně udělila Řád čestné legie (Legion d'Honneur) videožurnalistovi z agentury AFP Armanu Soldinovi, který byl zabit při práci na Ukrajině, informuje agentura AFP.



Soldinovi bylo nejvyšší vyznamenání uděleno s účinností od 28. června 2023 prezidentským dekretem vydaným ve čtvrtek, uvádí francouzský úřední věstník.



Soldin, videokoordinátor agentury AFP na Ukrajině, byl zabit při raketovém útoku na východě země 9. května, více než rok po začátku ruské invaze. Bylo mu 32 let.



Soldin byl členem týmu reportérů AFP, kteří byli nasazeni u ukrajinských vojáků poblíž obléhaného města Bachmut, v té době epicentra bojů, které bylo denně terčem útoků ruských sil.



Tým se vracel ke svému autu poblíž vesnice Chasiv Jar, když se dostal pod palbu raket Grad.





- Kazetová munice dodaná Spojenými státy nyní dorazila na Ukrajinu, potvrdil ve čtvrtek Pentagon.



Tuto munici - bomby, které se ve vzduchu otevírají a uvolňují desítky menších pum - považují USA za způsob, jak Kyjevu dodat kriticky potřebné zbraně, které mu pomohou posílit ofenzivu a prosadit se přes ruské frontové linie. Představitelé USA o této ožehavé otázce debatovali několik měsíců, než minulý týden prezident Joe Biden učinil konečné rozhodnutí.





Američtí představitelé uvedli, že Spojené státy pošlou verzi munice, která má sníženou "míru nefunkčnosti", což znamená, že menší počet menších pum nevybuchne.







Tyto nevybuchlé bomby, které často zamořují bojiště a obydlené civilní oblasti, způsobují nechtěná úmrtí. Američtí představitelé uvedli, že Washington poskytne tisíce těchto zbraní, ale neposkytli žádné konkrétní počty.



- Wagner sehrál na Ukrajině klíčovou bojovou roli, zejména v drtivé bitvě o Bachmut.



V červnu se jeho bojovníci během krátké vzpoury snažili svrhnout ruské vojenské vedení, než se stáhli.



Zdroj neúspěšného povstání Wagnera vznikl téměř před deseti lety, kdy Rusko nezákonně anektovalo Krymský poloostrov a vyslalo na východní Ukrajinu zástupné síly. Jevgenij Prigožin poté založil žoldnéřskou skupinu Wagner, která dala Putinovi nástroj k aktivnějšímu vojenskému zásahu a určitou míru věrohodného popírání, že se na invazi podílí ruská armáda.



Před válkou měl Wagner asi 5 000 bojovníků, ale od té doby se jejich počet podle Prigožina rozrostl na 25 000.



Místo Prigožinova pobytu je z velké části neznámé v důsledku dohody s Kremlem, která umožnila jeho vyhoštění do sousedního Běloruska.



Od neúspěšné vzpoury se spekuluje o tom, že by mohlo dojít ke změně v ruském vojenském vedení, zatímco podrobnosti o dohodě, která ukončila Wagnerovu vzpouru, zůstávají nejisté.



Kreml uvedl, že prezident Vladimir Putin se s Prigožinem setkal během několikahodinové schůzky v Moskvě několik dní po vzpouře.



Ve středu Rusko oznámilo, že jeho armáda po vzpouře obdržela od Wagnera více než 2 000 kusů vojenské techniky, včetně tanků.



- Wagner se bojů na Ukrajině nyní nijak významně neúčastní



Žoldnéři společnosti Wagner se již "v žádné významné míře" neúčastní bojových operací na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek Pentagon, více než dva týdny po přerušené vzpouře této skupiny v Rusku.



"V této fázi nevidíme, že by se Wagnerovy síly účastnily jakýmkoli významným způsobem podpory bojových operací na Ukrajině," uvedl na tiskovém brífinku tiskový tajemník Pentagonu Pat Ryder podle agentury AFP.



Ryder uvedl, že Spojené státy vyhodnotily, že "většina" Wagnerových bojovníků se stále nachází v oblastech Ruskem okupované Ukrajiny.



- Americký prezident Joe Biden prohlásil, že nevěří, že existuje "jakákoli reálná vyhlídka", že Vladimir Putin použije na Ukrajině jaderné zbraně. Biden se tak vyjádřil v odpovědi na otázku, zda by ruský prezident mohl vystupňovat akce na Ukrajině po zmatku, který minulý měsíc způsobila neúspěšná Wagnerova vzpoura. Americký prezident hovořil během tiskové konference s finským prezidentem Saulim Niinistöem v Helsinkách po skončení americko-severského summitu lídrů.



Biden rovněž uvedl, že "výměnu vězňů myslí vážně", když byl dotázán na reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkovche, který je již více než 100 dní zadržován v moskevském vězení.



- Evropská komise pomáhá OSN a Turecku ve snaze prodloužit dohodu umožňující vývoz ukrajinského obilí do Černého moře a je otevřena "prozkoumat všechna řešení", uvedl ve čtvrtek mluvčí EU před možným vypršením dohody v pondělí.



- Při ruském ostřelování na území Ukrajiny byli zabiti tři lidé. V Záporožské oblasti byl ostřelováním zabit čtyřicetiletý muž. Šedesátiletý muž v Sumách a pětaosmdesátiletá žena v Chersonu byli rovněž zabiti ruským ostřelováním.



- Šéf ruské jaderné energetiky popírá tvrzení, že Moskva plánovala vyhodit do povětří Záporožskou jadernou elektrárnu. Alexej Lichačov prohlásil, že takovou bezohlednou věc by udělal jen "naprostý idiot".





- Americký ministr obrany Lloyd Austin prohlásil, že si je jistý, že se Ukrajina stane součástí NATO poté, co skončí válka Ruska proti této zemi. V rozhovoru s Wolfem Blitzerem na CNN Austin ve čtvrtek řekl: "Nepochybuji o tom, že se tak stane, a slyšeli jsme to říkat téměř všechny země v místnosti."



- Nejvyšší ukrajinský bezpečnostní představitel odmítl kritiku Kyjeva ze strany britského ministra obrany Bena Wallace a naznačil, že Wallace se špatně vyjádřil v důsledku přemíry emocí. "Nevěnoval bych tomu, co řekl, příliš velkou pozornost," řekl Oleksij Danilov, tajemník ukrajinské bezpečnostní rady, ve čtvrtek v Kyjevě poté, co Wallace řekl, že by Ukrajina měla projevit větší vděčnost za pomoc, které se jí dostalo od Západu. "Každý může něco říct, když je v emocích, a pak toho litovat... Vím jistě, že to není jeho skutečný postoj."



- Ruský generál prohlásil, že byl propuštěn z funkce velitele poté, co řekl vojenskému vedení "pravdu" o neutěšené situaci na frontě na Ukrajině, protože napětí v ruské armádě roste po Wagnerově krátkodobé vzpouře. Generálmajor Ivan Popov, který velel l 58. kombinované armádě, jež bojuje na frontě na Ukrajině u Záporoží, v hlasové zprávě uvedl, že byl propuštěn poté, co upozornil na problémy na bojišti.



- Vysoce postavený ruský představitel označil generála Sergeje Surovikina za "odpočívajícího" a "nedostupného". Generál, který dříve velel invazním silám na Ukrajině, se od Wagnerovy vzpoury neobjevil na veřejnosti.







Podrobnosti v angličtině ZDE

