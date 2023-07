Volný trh to zařídí nejlíp! Akorát že vůbec

13. 7. 2023 / Jiří Hlavenka

Dvacet let to do nás klausové našeho světa hustili, až jsme uvěřili: není nad volný trh. Ten všechno zařídí nejlíp. Státe, pracky pryč od něj! Jenomže někdy ano - a někdy ne. Tohle je krásný příklad. Řekli byste, že v situaci, kdy: lidé nechtějí nosit po kapsách mince, v peněžence bankovky, nechtějí se jimi zabývat, špinit, hledat kde je nejbližší bankomat (a platit mu poplatky), přepočítávat, budou CHTÍT PLATIT bezhotovostně, jen mávnout mobilem nebo kartou nad čtečkou, tak jednoduše, že to už snáze nejde, kdy budou jednoznačně bezhotovostní platbu PREFEROVAT A VYŽADOVAT, a kdy technologické řešení existuje a je levné, to "trh zařídí". Jak? No tržně. Tam kde karty neberou, tam lidi nechoděj, prodejce či hospodský zkrachuje, vyhraje to ten vedle, který karty bere. Jasné jak facka.

Jenomže takhle by to opravdu fungovalo na trhu, který je opravdu volný, rovný a spravedlivý. Takový ale žádný není - iluze nespočívá v tom, že by takový trh nefungoval, on (v teorii) funguje, ale neexistuje.

Obchodníci (ve specifických oborech a místech) totiž mají silnou motivaci, proč platby kartou odmítat - tím že tyto platby zaplují do šedé nebo spíše černé ekonomiky, ušetří, resp. vydělají desítky procent navíc. (Což byl jeden z důvodů zavádění evidence tržeb - toto ucpat).

Proč ale nezafunguje zákaznický tlak? Z několika důvodů:

- odmítání plateb kartou je typicky v oblastech, kde má daný obchodník lokální monopol. Tzn. hospůdka pod hradem - je jen jedna, dvě se neuživí. Nespokojený zákazník nemůže jít jinam, nemá kam.

- tam, kde je i obchodníků více, ale snadno se domluví mezi sebou: kempy či jiné rekreační oblasti. "Hele, chlapi, nebudeme si přece kazit kšeft - když se domluvíme, vyděláme všichni!". A vydělají.

- tam, kde JSOU POTŘEBA nezaevidované peníze, tedy tam, kde je obvyklé (ba až vyžadované!) vyplácet lidi na ruku, bez pracovního poměru. Gastro scéna a malé stánkaření je v tomto úplně typické - to je ráj.

- tam kde je velké procento lidí v exekuci. Tento systém vlastně podporuje jejich exekuční bezčasí: ať mám klidně dluh půl miliónu and growing, peníze mám hezky čistá ručka, na ty nikdo nesáhne.

Proti tomu jsou nějaké tržní či zákaznické tlaky úplně humorné. Běž si jinam, hňupe, stejně nemáš kam.

Proděláváme všichni

----------------------

Celé to má nedobré ekonomické důsledky pro stát (opět klasický příběh o socializaci nákladů a kapitalizaci příjmů):

1) Stát přichází o daně, které vypisuje plošně/spravedlivě: výsledkem je, že někdo daně platí, protože musí, jiný neplatí, protože se jim vyhne. V důsledku ten kdo platí, protože musí, je zkasírován VÍC, či (alternativně) stát má méně peněz a poskytne tak méně služeb občanům. Typické černé pasažérství.

2) Jsou tím podporováni lidé prodlévající v exekuci, což je pro veřejný prostor devastační z celé řady evidentních důvodů.

3) Lidé pobírající peníze "bokem" se nepodílejí na sociálním a zdravotním systému, tedy opět, buď na něj musí ostatní přispívat víc, nebo tento systém je nekvalitnější, než by mohl být.

4) Lidé pobírající peníze bokem si "ukracují důchod", nejsou formálně zaměstnaní, pak jdou do penze a mají tak minimální peníze, že jim nakonec musí stát dosypávat, protože jsou pod minimy, či je jinak zachraňovat a sanovat.

5) Lidé pobírající peníze bokem jsou typicky ještě paralelně nahlášení na řadě dalších nárokových podpor, protože "oficiálně" jsou bezpříjmoví či nízkopříjmoví (někdy jsou tam na minimální mzdu, aby to až tak "nesvítilo", zbytek berou bokem).

EET strikes back? Povinná akceptace bezhotovostních plateb?

-------------------------------------------------------------------

Řešení? Možná dvě (ale jen je tu nastiňuju k diskusi, nejsem si jistý, zda jsou to správné kroky).

1) Od určité velikosti, typu prodejny, sortimentu, projektovaného obratu atd mít povinné přijímání bezhotovostních plateb (vedle hotovosti, samozřejmě, tedy ne výhradně)

2) Popřemýšlet, zda zrušení evidence tržeb byl opravdu tak výborný nápad. Já jsem často říkal, že na EET vadí jenom to první E, tedy to "do dokonalosti provedené šmírování/prekriminalizace". Soft verze typu registračních pokladen není vůbec hrozná a ostatně funguje v desítkách civilizovaných států.

