Spory mezi Saúdskou Arábií a Kuvajtem ohledně zemního plynu jsou zatěžkávací zkouškou nedávného uvolnění napětí

12. 7. 2023

čas čtení 4 minuty

Kuvajt a Saúdská Arábie považují plynové pole Durra za své, ale Írán si nárokuje jeho část. Problém ukazuje, že mezi Rijádem a Teheránem přetrvávají neshody po obnovení diplomatických vztahů, upozorňuje Adam Lucente.

Spor o plynové pole Durra v Perském zálivu ovlivňuje zlepšení vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem a také komplikuje plány rozvoje těžby plynu obou zemí i Kuvajtu.

Durra - v Íránu známá jako Araš - se nachází v severozápadní části zálivu u pobřeží Kuvajtu. Saúdská Arábie a Kuvajt považují pole za svou neutrální zónu, ale Írán si nárokuje severní část pole. Spor se datuje do roku 1960.

Problém se v poslední době vyhrotil. Saúdská Arábie a Kuvajt loni podepsaly dohodu o konečném rozvoji Durry. Írán v reakci na to označil dohodu za "nezákonnou". Koncem června Národní íránská ropná společnost uvedla, že se připravuje na zahájení vrtů v Durře. V pondělí Kuvajt uvedl, že tyto plány "odmítá". Minulé úterý Saúdská Arábie zopakovala své nároky na pole spolu s Kuvajtem a vyzvala Írán k jednání, podle státních médií.

Spor přichází na pozadí toho, že Saúdská Arábie a Írán se v březnu dohodly na obnovení diplomatických vztahů v dohodě zprostředkované Čínou. Oba rivalové přerušili styky v roce 2016.

Kristian Coates Ulrichsen, člen Bakerova institutu na Rice University, řekl, že spor je "testem" zlepšení vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem.

"Vždy to bylo tak, že specifické ohnisko, jako je toto, by podrobilo zkoušce nedávné kroky k usmíření a obnovení diplomatických vztahů," řekl Ulrichsen Al-Monitoru. "To, jak to bude vyřešeno, bude prvním ukazatelem hloubky a trvanlivosti sblížení mezi Íránem a jeho sousedy v Perském zálivu."

Saúdská Arábie a Írán učinily pokrok směrem ke zlepšení bilaterálních vztahů. Írán minulý měsíc znovu otevřel své velvyslanectví v Rijádu. V květnu Saúdská Arábie souhlasila s obnovením vztahů se Sýrií - klíčovým íránským spojencem v regionu. Království také letos vedlo rozhovory s Íránem podporovanými rebely Húsiů v Jemenu, ačkoli válka ještě formálně neskončila.

Otázka Durry ukazuje, že mezi Íránem a Saúdskou Arábií přetrvávají významné problémy, tvrdí Ulrichsen.

"Spor je připomínkou, že konkrétní sporné body zůstávají živými problémy," řekl. "Teprve se uvidí, jak a do jaké míry může skutečnost, že nyní existují přímé vztahy mezi Teheránem a Rijádem, vést k hmatatelnému pokroku v těchto jednotlivých případech, které se v minulosti vzpíraly řešení."

Kristin Smith Diwan, vedoucí vědecká pracovnice na Arabském institutu států Perského zálivu ve Washingtonu, uvedla, že spor o Durru by mohl umožnit Perskému zálivu ukázat, jak může být zlepšení regionálních vztahů prospěšné.

"I když je to složité, může to být příležitost ukázat, jak zlepšená komunikace mezi sousedy v Perském zálivu může přinést vzájemné výhody," řekl Diwan Al-Monitoru.

Saúdská Arábie a Írán mají velké zásoby zemního plynu. Saudi Aramco oznámila významný objev plynu loni v listopadu a království se snaží rozvíjet plynařský průmysl.

Islámská republika se snaží využít svých zásob plynu. Íránské domy zažily minulou zimu poruchy dodávek tepla, což donutilo úřady se omluvit, informoval v lednu korespondent Al-Monitor v Teheránu.

Kuvajt má naopak relativně menší zásoby zemního plynu a spoléhá na dovoz. V roce 2021 Kuvajt otevřel své první stálé zařízení pro dovoz zkapalněného zemního plynu. Tento krok byl součástí snahy méně spoléhat se na surovou ropu, uvedla v té době agentura Bloomberg.

"Úředníci v Saúdské Arábii a Kuvajtu se snaží vytvořit zásoby plynu, aby se snížila zátěž ropy pro výrobu energie, zatímco Írán musí dohánět zpoždění v rozvoji a zpeněžování svých vlastních obrovských zásob plynu v důsledku let sankcí a izolace," řekl Ulrichsen.

Agentura Bloomberg v roce 2021 uvedla, že poptávka po plynu v Kuvajtu poroste. Diwan uvedla, že produkce plynu je pro Kuvajt obzvláště důležitá.

"Produkce je pro Kuvajt nejkritičtější vzhledem k jeho naléhavé domácí potřebě plynu," řekla.

Diwan dodala, že většina plynu v poli Durra bude použita na domácím trhu ve třech zemích, což bude mít "minimální" dopad na globální trhy s plynem.

Zdroj v angličtině: ZDE

