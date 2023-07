HRW: Kdy je soudní proces válečným zločinem?

11. 7. 2023 / Andrew Stroehlein

Foto: Logo kurské organizace Rasan

V tomto bulletinu jsem opakovaně psal o válečných zločinech Ruska při jeho kruté invazi a okupaci Ukrajiny, konstatuje Andrew Stroehlein. Popsal jsem zde také různé fingované soudní případy uvnitř Ruska, kde úřady jednoduše ignorují základní práva a ničí samotný koncept spravedlnosti.



Tato dvě témata se spojují v dnešním hlavním příběhu.



Ruský Jižní obvodní vojenský soud v Rostově na Donu zahájil trestní řízení proti 13 mužům a 9 ženám z ukrajinské brigády "Azov".



Jde však o toto: většina obžalovaných, kteří stojí před soudem v Rostově, jsou příslušníci ukrajinských ozbrojených sil. Brigáda Azov je útvar ukrajinské Národní gardy, který se účastní vojenských operací jako součást ozbrojených sil Ukrajiny.



To znamená, že nyní jsou v ruské vazbě válečnými zajatci (POW). To, že mají status válečných zajatců, znamená, že mají nárok na veškerou ochranu, která je válečným zajatcům poskytována podle třetí Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci.



Podle Ženevských úmluv nelze válečné zajatce stíhat za účast v konfliktu. Takové jednání je válečným zločinem.



Navíc Ženevské úmluvy také zajišťují, že válečné zajatce nelze stíhat za trestné činy spáchané před jejich zajetím, pokud v té době nebyly trestnými činy. Rusko tedy nemůže tyto vojáky stíhat za to, že byli členy brigády Azov, protože ruská vláda označila brigádu Azov za "teroristickou organizaci" až tři měsíce po jejich zajetí.



Toto trestní řízení má ještě třetí chmurný aspekt. Během nedávného soudního slyšení nejméně tři obžalovaní uvedli, že ve vazbě trpěli špatným zacházením a přiznání podepsali pod nátlakem. Fotografie ze soudního jednání ukazují obžalované vyčerpané a vyhublé.



Je to hrozný trojúhelník. Stíhání válečných zajatců za účast v konfliktu, zbavení práv na spravedlivý proces a jejich mučení nebo nelidské zacházení jsou porušením Ženevských úmluv a válečnými zločiny.



Toto fingované řízení proti brigádě Azov je dalším příkladem toho, jak Rusko při své krvavé invazi na Ukrajinu zcela ignoruje mezinárodní právo.





Volkswagen plánuje audit v Sin-ťiangu



Volkswagen oznámil, že plánuje provést "nezávislý audit" svého závodu v čínském Sin-ťiangu.



Na první pohled je to vítaná zpráva. Čínské úřady se již léta dopouštějí zločinů proti lidskosti zaměřených na ujgurské muslimy a další menšinové komunity v Sin-ťiangu a skupiny na ochranu práv tlačí na firmy, které tam působí, aby se postavily proti rozsahu a závažnosti útlaku.



Nucená práce v automobilovém průmyslu v Sin-ťiangu je dobře zdokumentována a Volkswagen je oprávněně znepokojen.



Není však jasné, jakým způsobem bude společnost "nezávislý audit" skutečně provádět. Vzhledem k všudypřítomnému dohledu a represím v regionu si lze jen těžko představit, že by se auditorský tým mohl jen tak neohlášeně objevit a promluvit si s dělníky, aniž by se obával odvetných opatření.



A i kdyby to bylo možné, co by firma mohla udělat s porušováním pracovních práv a dalšími případy týrání a útlaku, pokud by je zjistila? Čínské úřady v Sin-ťiangu neprojevily žádný zájem reagovat na kritiku zvenčí.



Nechápejte mě špatně. Bylo by skvělé, kdyby se Volkswagenu nějak podařilo přesvědčit sinťiangské úřady, aby umožnily auditorskému týmu neomezený přístup, který potřebuje k tomu, aby byl důvěryhodný. A možná by úřady naslouchaly velké mezinárodní společnosti více než dosud jiným externistům.



Obávám se však, že by to nakonec mohl být další zinscenovaný cirkus, jako mnoho vysoce postavených návštěv v minulosti. Vzpomeňme například na katastrofální cestu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové v roce 2022 nebo na různé návštěvy diplomatů a turistů Ligy arabských států - čínská státní média je využívala ke snaze zakrýt zločiny v Sin-ťiangu.





Zákaz duhového loga v iráckém Kurdistánu



(napsala Lisa Maierová)



Organizace Rasan, jediná lidskoprávní skupina v iráckém Kurdistánu, která hlasitě podporuje práva LGBT, dostala příkaz k ukončení činnosti kvůli "aktivitám v oblasti homosexuality".



Soudce kupodivu neměl problém s "aktivitami" Rasanu, ale s logem organizace. V soudním příkazu se uvádí, že duhový design "je úplným vyjádřením jejích aktivit v oblasti homosexuality".



Rasan se o problému s logem dozvěděl až po zveřejnění soudního rozhodnutí. Žádné kroky proti nim neočekávali.



Organizace se odvolala, ale po dobu projednávání odvolání nemůže pokračovat ve své činnosti.







Uzavření Rasanu je součástí širšího modelu útlaku a útoků na LGBT osoby a aktivisty ze strany místních kurdských úřadů v posledních letech.



Úřady by neměly trestat organizace, které nedělají nic jiného, než že podporují jednu z nejzranitelnějších skupin společnosti.





