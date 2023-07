Vlna veder v Itálii znamená, že se teploty přiblíží evropskému rekordu

11. 7. 2023

Tlaková výše zvýší teploty až na 48 °C. Španělsko, Francii, Německo a Polsko zachvátí horké počasí

V ČR dosáhne od čtvrtka do víkendu teplota 30 - 34 stupňů Celsia



Teploty v Itálii tento týden zřejmě překnají evropský rekord. Velkou část kontinentu zachvacuje vlna veder.

Anticyklóna - oblast vysokého tlaku vzduchu - s názvem Cerberus způsobí, že teploty na většině území Itálie do středy překročí 40 °C, přičemž na ostrovech Sicílie a Sardinie bude podle předpovědí nejvyšší teplota 47-48 °C.

Extremní vedro usmrtilo v roce 2022 v Evropě 61 000 lidí!



Extreme heat killed more than 60,000 people in Europe last year - study https://t.co/t5bbfMicoM — Sky News (@SkyNews) July 10, 2023 ☀️ V 🇨🇿 tento týden stále panuje vlna veder. Především v Čechách se přepisovaly maximální teploty, rekord padl na stanici Doksany, a to 36,4 °C. V Praze horké počasí doléhá nejen na turisty, ale i na pracovníky pražských služeb či policejní hlídky. https://t.co/qMzPq47CKb pic.twitter.com/i9KcaD9AgI — Radiožurnál (@Radiozurnal1) July 10, 2023











Jedná se o první větší vlnu veder, která Itálii letos postihla, a přichází po jaru a začátku léta, které byly poznamenány bouřkami a záplavami.



Rekord nejvyšší teploty v evropské historii byl překonán 11. srpna 2021, kdy bylo ve Floridii, městě v sicilské provincii Syrakusy, zaznamenáno 48,8 °C.



"Víme, že se budou vyskytovat teploty nad 40C nebo 45C," řekl profesor Luca Mercalli, předseda Italské meteorologické společnosti. "Mohli bychom se přiblížit rekordu. Každopádně budou teploty velmi vysoké."



Očekává se, že intenzivní vedra potrvají ve střední a jižní části Itálie přibližně dva týdny, zatímco na severu mírně poleví.



Pojmenování anticyklony podle Cerbera, tříhlavého netvora-psa, který v řecké mytologii střeží brány do podsvětí, nebylo náhodné, řekl deníku La Stampa meteorolog Stefano Rossi. Cerberus se objevuje v Dantově Pekle, kde střeží třetí kruh pekla.



"Tři hlavy metaforicky označují tři hlavní klimatické zóny, na které bude Itálie rozdělena," řekl Rossi a dodal, že vlhkost vzduchu bude "raketově stoupat" a noční teploty neklesnou pod 22 °C.



Vlna veder zasáhne také Francii, Německo, Španělsko a Polsko.



Ve Španělsku, kde by druhá vlna veder tohoto léta mohla v některých jižních částech země přinést teploty až 44 °C, Červený kříž vyzval lidi, aby dbali zvýšené opatrnosti a kontrolovali ty, kteří jsou vůči vysokým teplotám nejzranitelnější, jako jsou děti a starší lidé.



Vyzývá lidi, aby nezapomínali na hydrataci, vyhýbali se kofeinu a alkoholu a dávali si pozor na příznaky úpalu, které mohou zahrnovat zvracení, zmatenost, horkou a suchou kůži a mdloby.



Španělský státní meteorologický úřad Aemet uvedl, že teploty v pondělí mohou na mnoha místech Pyrenejského poloostrova dosáhnout 38 °C, v jižních oblastech mohou stoupnout až na 40 °C a v některých částech údolí řeky Guadalquivir na 44 °C.



Vlna veder, která má podle předpovědi trvat až do středy, může v úterý na Mallorce a v údolí Ebro přinést teploty až 43 °C.



Vysoké teploty by měly zasáhnout také Řecko, kde by podle předpovědi aténské národní observatoře měly od středy dosáhnout v průměru 42 až 43 °C. Vlna veder, první v tomto létě, by měla vyvrcholit v pátek, ačkoli podle předpovědí meteorologů by extrémní počasí mohlo vyvolat lesní požáry a být dlouhodobé, "zákeřné a nebezpečné".



V pondělí vydala ministerstva zdravotnictví, práce a ochrany občanů v Řecku mimořádná varování, v nichž vyzvala zaměstnavatele, aby zajistili, že zaměstnanci nebudou mezi polednem a 17. hodinou pracovat venku, a starším a zranitelnějším lidem doporučila, aby se hydratovali, jedli střídmě a zůstali doma.



Město Atény oznámilo, že od úterý otevře pro občany speciální klimatizované prostory, které budou v provozu od 8 do 20 hodin. V řeckém hlavním městě bude rovněž postaráno o početnou populaci toulavých zvířat, po městě bude rozmístěno asi 150 stanic na napájení. Řečtí vědci přistoupili k bezprecedentnímu kroku a pojmenovali vlny veder a sestavili jejich žebříček ve snaze lépe připravit tvůrce politik a postižené obyvatelstvo na nebezpečí, které tito "neviditelní zabijáci" představují.







Změna klimatu způsobená člověkem způsobuje, že každá vlna veder na světě je intenzivnější a pravděpodobnější. Podle zprávy organizace Copernicus Climate Change Service by loňské vlny veder v Evropě byly bez globálního oteplování prakticky nemožné.



Výzkum zjistil, že v loňském létě, které bylo nejteplejším v historii Evropy, zemřelo v důsledku veder 61 672 lidí. Nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána v Itálii, Řecku, Španělsku a Portugalsku.Studie zjistila, že v každém týdnu léta 2022 průměrné teploty v Evropě "nepřetržitě" překračovaly základní hodnoty z předchozích tří desetiletí. Největší vedra panovala mezi 18. a 24. červencem, kdy zemřelo 11 637 lidí.