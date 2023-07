Pozor na pokuty pro automobilisty ve Francii, pokud nemáte nálepku ohledně emisí vašeho auta

Motoristé jedoucí se svým autem do Francie si budou muset pořídit nálepky, protože ve francouzských městech přibývá nízkoemisních zón.





Vydáte-li se letos autem do Francie, musíte mít na autě nálepku pro čistý vzduch - tzv. Crit'Air vignette - pokud plánujete vjet do několika francouzských měst.



Podobně jako ve Velké Británii vznikly ve Francii zóny čistého ovzduší a zóny s velmi nízkými emisemi, Francouzi mají nyní nejméně 12 takových zón a stále přibývají další.



V plánu je nakonec zřídit nízkoemisní zónu v každé městské oblasti s více než 150 000 obyvateli, takže pokud se chystáte na dlouhou cestu po Francii, vyplatí se ji mít.



Ti, kteří pojedou trajektem nebo Eurotunelem a budou se držet mimo velké městské oblasti, ji nebudou muset vystavovat.





Dobrou zprávou je, že nálepky lze získat poměrně snadno a levně, i když to vyžaduje trochu času a určité znalosti internetu.









Vozidla s nižšími emisemi mají zvýhodněné podmínky pro parkování a provoz.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Řidiči by se měli přihlásit na oficiální webové stránky Certificat-air.gouv.fr a podat žádost. Pozor: existuje řada falešných webových stránek, které se vám budou snažit naúčtovat více.Za každé vozidlo se platí 4,61 EUR včetně poštovného. Po jeho doručení jej uživatelé musí umístit na čelní sklo automobilu nebo motocyklu a platí po celou dobu životnosti vozidla.Protože se zasílají poštou a jejich doručení trvá několik dní, cestovatelé o ně v ideálním případě požádají několik týdnů předtím, než se vydají na cestu. Kupující uvádějí, že dorazí rychle.V systému dálničních známek Crit'Air existuje šest kategorií, od zelené pro nejčistší vozidla po tmavě šedou pro nejšpinavější. Certifikát, který obdržíte, se vztahuje k emisním normám Euro vašeho vozidla. Nálepku musíte mít vystavenou i v případě, že máte stoprocentně elektrický vůz.Ne všechna vozidla jsou způsobilá. Nálepky neplatí pro automobily registrované před lednem 1997 a pro motocykly a skútry registrované před červnem 2000, které tam, kde platí omezení, nemohou vůbec jezdit - což způsobuje problém majitelům některých klasických motocyklů a automobilů.Místní správy také zakázaly v některých centrech měst provoz některých automobilů.Například řidiči starších dieselových vozů s motory Crit'Air 4 a Euro 3, tedy těch, které byly obvykle vyrobeny před rokem 2006, mají od pondělí do pátku mezi 8. a 20. hodinou zakázán vjezd do velké části Paříže.Zákaz měl být minulý víkend rozšířen i na dieselové vozy Euro 4 (typicky z let 2006-2011), ale byl podruhé odložen, a to nejméně do roku 2024.Vozidla s nižšími emisemi mají zvýhodněné podmínky parkování a provozu.Pravidla v příštích několika letech zpřísní a že v některých centrech měst bude nakonec zakázán vjezd všem vozidlům s výjimkou vozidel s nulovými emisemi."Každý řidič, který nemá nálepku nebo vjíždí s vozidlem, které nesplňuje předpisy, do nízkoemisní zóny, se vystavuje riziku pokuty. Ta je v současné době stanovena na 68 eur a řidičům ji udělují místní policisté."Maximální výše pokut se však zvýší na 750 eur, jakmile se začne vymáhat dodržování předpisů pomocí kamer, což by mohlo být již v příštím roce."Dennis dodává: "Řidiči, kteří navštěvují města v jiných evropských zemích, včetně Španělska, Itálie a Švýcarska, by si měli před cestou udělat domácí úkol ohledně nízkoemisních zón."