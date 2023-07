HRW: Zabíjení, které přichází po konfliktu

7. 7. 2023

čas čtení 3 minuty

Píše se rok 2034. Válka, která už dávno skončila, se stále vrací jako noční můra těm, kteří jsou dost staří na to, aby ji zažili, ale pro děti narozené v nadějných letech od té doby už není ani vzpomínkou,V noci tvrdě spí a ve dne pobíhají po polích a lesích na okraji vesnice stejně bezstarostně jako děti kdekoli jinde - smějí se, křičí, hrají si na honěnou nebo na schovávanou.Až do dne, kdy jeden z chlapců něco zahlédne pod keřem. Vypadá to trochu jako plechovka od limonády, možná, pomyslí si, ale z jednoho konce tomu trčí okvětní lístky. Zavolá kamaráda, aby přišel, a šťouchne do předmětu nohou, aby ho otočil.Objeví se záblesk a ohlušující prasknutí. Stovky malých kovových kuliček vystřelí do všech stran.Když přijede záchranka, nemůže pro chlapce nic udělat. Co se týče dívky, která šla proti němu, ta přežije, ale čeká ji řada rekonstrukčních operací obličeje po několik let.