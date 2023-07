Ruská agrese na Ukrajině: Podle amerického thinktanku Ukrajina dosáhla "takticky významných" úspěchů v Bachmutsku, válka vstoupila do 500. dne

8. 7. 2023

čas čtení 7 minut





- Podle Institutu pro studium války se ukrajinská protiofenzíva prosadila v dříve ztracených oblastech; Volodymyr Zelenskyj získal podporu Turecka pro členství v NATO





. Ukrajinské síly dosáhly "takticky významných" úspěchů v Bachmutu, sděluje americký thinktank



Podle amerického thinktanku dosáhly ukrajinské protiofenzívy "takticky významných" zisků v oblasti Bachmut a pokračovaly v operacích v nejméně třech dalších sektorech fronty.



Institue for the Study of War uvedl, že geopolitické záběry ukazují, že ukrajinské síly dosáhly značných úspěchů u vesnic severně a jižně od Bachmutu a znovu získaly kontrolu nad dříve ztracenými pozicemi v oblasti. Vojenští představitelé potvrdili pokračování ofenzivních operací v západním Záporoží a podél hranice mezi Záporožskou a Doněckou oblastí.



Ruské ministerstvo obrany a další ruské zdroje tvrdily, že ukrajinské síly prováděly útočné operace ve směru Kreminna podél charkovsko-luhanské hranice.

This is what we're fighting for.



📹: dimadolgov1.03/TikTok



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil černomořský ostrov, jehož obránci se na začátku invaze vzepřeli ruské válečné lodi.



Podle agentury France-Presse řekl ve videoklipu:



"Dnes jsme na Hadím ostrově, který okupanti nikdy nedobudou, stejně jako celou Ukrajinu, protože jsme zemí statečných.



Chci odtud, z tohoto místa vítězství, poděkovat každému z našich vojáků za těchto 500 dní."



V nedatovaném klipu, který byl zveřejněn v sobotu, je zachycen, jak na ostrov přijíždí lodí a nechává květiny u památníku.



Moskva se Hadího ostrova zmocnila krátce po zahájení invaze 24. února 2022.



Ukrajinští vojáci tehdy řekli rádiem posádce ruské útočící válečné lodi, která se dožadovala jejich kapitulace, aby "šla do prdele".



Ukrajinští vojáci byli zajati, ale později byli vyměněni za ruské zajatce.



Záznam této slovní výměny obletěl celý svět a posloužil jako téma ukrajinského odporu, dokonce se objevil na plakátech během podpůrných shromáždění v zahraničí a na poštovních známkách.





Ruská loď Moskva, které se to týkalo, se v dubnu potopila v Černém moři poté, co na její palubě podle Moskvy došlo k výbuchu. Ukrajina uvedla, že válečnou loď zasáhla raketami.





- Americký prezident Joe Biden byl odsouzen skupinami na ochranu lidských práv poté, co schválil vyslání široce zakázané kazetové munice na Ukrajinu, přičemž jeden z demokratů označil toto rozhodnutí za "zbytečné a strašnou chybu".

- Zpráva Kyjevské ekonomické školy a B4Ukraine, koalice nevládních organizací, která lobbuje za odchod mezinárodních firem z Ruska, uvádí, že v loňském roce v zemi navzdory exodu významné menšiny stále působilo 56 % zahraničních společností. Příjmy Ruska z prodeje ropy a plynu však klesly na polovinu.







Zdroj v angličtině ZDE

Pentagon oznámil nový balíček vojenské pomoci Ukrajině ve výši 800 milionů dolarů, který zahrnuje i kazetovou munici. Jake Sullivan, poradce pro národní bezpečnost, řekl: "Uznáváme, že kazetová munice představuje riziko poškození civilního obyvatelstva nevybuchlou municí."Bílý dům toto "velmi obtížné" rozhodnutí obhajoval tím, že ukrajinským silám dochází dělostřelectvo.Kazetovou munici zakazuje více než 100 zemí a obvykle rozptyluje množství menších bomb na velké ploše, někdy velké jako fotbalové hřiště, a může zabíjet bez rozdílu. Ty, které nevybuchnou, ohrožují civilisty, zejména děti, ještě desítky let po skončení konfliktu.Americký prezident Joe Biden však prohlásil, že si nemyslí, že by v NATO panovala "jednomyslnost" ohledně urychlení procesu členství uprostřed ruské invaze.Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan uvedl, že Biden a představitelé NATO sice budou demonstrovat "jednotu a odhodlání" pro válkou zmítanou zemi, ale "Ukrajina z tohoto summitu do NATO nevstoupí".Ukrajinské síly dosahují stálých úspěchů na severu i jihu Ruskem drženého města. Ruští obránci se s velkou pravděpodobností potýkají se špatnou morálkou, směsicí nesourodých jednotek a omezenou schopností najít a zasáhnout ukrajinské dělostřelectvo.Ruské vedení téměř jistě považuje za politicky nepřijatelné vzdát se Bachmutu, který má symbolickou váhu jako jeden z mála ruských zisků za posledních 12 měsíců. Je však vysoce pravděpodobné, že existuje jen málo dalších rezerv, které by bylo možné do tohoto sektoru nasadit.Organizace spojených národů odsoudila civilní oběti způsobené válkou, která překročila hranici 500. dne."Dnes si připomínáme další chmurný milník ve válce, která si stále vybírá strašlivou daň na ukrajinském civilním obyvatelstvu," řekl Noel Calhoun, zástupce vedoucího mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině.Od ruské invaze bylo zabito více než 9 000 civilistů, včetně více než 500 dětí, ačkoli odborníci již dříve varovali, že skutečný počet je pravděpodobně mnohem vyšší.Zatímco v letošním roce byl počet obětí v průměru nižší než v roce 2022, v květnu a červnu začal tento počet opět stoupat, uvedla monitorovací mise.Erdoğan prohlásil, že "není pochyb o tom, že si Ukrajina zaslouží členství v NATO", ale také potvrdil svou dlouhodobou výzvu k mírovým jednáním.. Představitelé OSN uvedli, že při prohlídce chladicích jezírek a dalších oblastí "nezaznamenali žádné známky výbušnin nebo min", ale ještě musí navštívit střechy zařízení.Americký prezident Joe Biden uvedl, že si nemyslí, že by v NATO panovala "jednomyslnost" ohledně přijetí Ukrajiny do vojenské aliance. Zelenskij rovněž kritizoval NATO kvůli nedostatku "jednoty", což podle něj vysvětluje neposkytnutí záruk pro členství Ukrajiny.Rusko pohrozilo, že od dohody, jejíž platnost vyprší 17. července, odstoupí, protože nebylo splněno několik požadavků na odesílání vlastního obilí a hnojiv. Poslední tři lodě cestující v rámci dohody nakládají náklad v ukrajinském přístavu Oděsa a pravděpodobně odplují v pondělí.