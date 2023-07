Ukrajina nemá šanci na "bleskové" vítězství nad Ruskem

7. 7. 2023

čas čtení 5 minut

Stručně řečeno, argumenty na podporu Ukrajiny jsou silné, zatímco argumenty pro její odříznutí od pomoci jsou natolik logicky nekonzistentní a proteovské, že zavánějí ruskými narativy. Dejte Ukrajině šanci vyhrát – když ne letos, tak nakonec, vyzývá Robert Kelly. Stručně řečeno, argumenty na podporu Ukrajiny jsou silné, zatímco argumenty pro její odříznutí od pomoci jsou natolik logicky nekonzistentní a proteovské, že zavánějí ruskými narativy. Dejte Ukrajině šanci vyhrát – když ne letos, tak nakonec,

Ukrajina nedávno zahájila protiofenzívu proti ruské invazi. Tento podnik neuspěl tak dobře, jak mnozí doufali.

Po několika týdnech Ukrajinci stále tlačí a postrkují ruské linie a hledají slabá místa.

Žádného dramatického průlomu nebylo dosaženo.

To neznamená, že Ukrajina náhle prohrává válku, nebo že Rusko má nově otevřenou cestu k vítězství.

Válka je pro Rusko stále bažinou. Stále neexistuje žádný zřejmý způsob, jak by Rusko dosáhlo rozhodujícího vítězství, aby se mohlo stáhnout, zastavit krvácení a znovu se obnovit. To je to, co skutečně potřebuje, spíše než jen donekonečna bojovat.

I když je pokrok Ukrajiny letos v létě jen mírný, Rusko je stále vázáno drahou "věčnou válkou", která ho postupně vyčerpá. Takto Afghánci porazili sovětskou armádu v roce 1980 a je pravděpodobné, že se to stane i v této válce.

Přestaňte požadovat šíleně nerealistické vítězství v "bleskové válce"

Je otřepanou pravdou, že války se nevyhrávají za den, ale kritici pomoci Ukrajině využívají pomalého postupu současné ofenzívy k opětovnému požadavku, aby se Ukrajina vzdala a ukončila válku. Argumentem nyní je, že současné ukrajinské boje znamenají, že válka je ve slepé uličce. Bude to pokračovat ve stylu 1. světové války, dokud USA nezruší financování Ukrajiny a nedonutí ji k ústupkům. Variace tohoto argumentu kolují od loňského léta, kdy dlouholetý americký pozorovatel zahraniční politiky Henry Kissinger radil totéž.

To je vůči Ukrajině nespravedlivé z mnoha důvodů. Může přijít doba, kdy bude válka skutečně permanentním patem a ukrajinská flexibilita může být vyžadována. Ale k tomu máme ještě daleko:

Za prvé, samotná ofenzíva je stará jen několik týdnů. Ukrajinská armáda je opatrná a metodická, jak se očekává od menší síly, která musí spravovat její aktiva. Nyní se zdá, že ukrajinská armáda "formuje" bojiště – hledá slabiny, útočí na logistické a velitelské uzly a snižuje schopnost Ruska zásobovat a posilovat. Jde o to zajistit, aby byl možný průlom, až do boje zapojí své nejlepší síly.

Za druhé, zdá se, že kritici ukrajinské pomoci očekávají, že pomoc by měla vést k rozsáhlé bleskové ofenzívě, která ospravedlní západní pomoc Ukrajině. To by bylo samozřejmě ideální, ale je to velmi nereálné. To je pravděpodobně produkt politické netrpělivosti – požadavku, aby Ukrajina splnila západní politické a volební kalendáře – a projekce americké vojenské zdatnosti na ostatní. USA jsou skutečně schopny zahájit velké, komplikované, kombinované ofenzívy. Většina zemí toho však schopna není a měli bychom si být mnohem více vědomi omezení, s nimiž Ukrajina pracuje – z nichž některá jsou uložena Západem.

Za třetí, Ukrajina čelí nejrůznějším západním omezením, která by na sebe žádná západní vláda v boji nekladla. NATO odmítalo bezletovou zónu a donedávna dary moderních leteckých prostředků. Západ řekl Ukrajině, aby neútočila na samotné Rusko, čímž omezil její schopnost udeřit na logistické uzly a výcvikové oblasti. Západ přešlapuje na místě u všech druhů zbraňových systémů a poskytuje tak rozmanité balíčky zbraní, že koordinace byla pro ukrajinské síly velkým problémem.

Stejně je to většinou kritika zlého úmyslu

Mnohé z toho je irelevantní. Odpůrci ukrajinské pomoci se fixují na potíže současné ofenzívy a požadují stejnou politickou akci jako od začátku války – odříznutí Ukrajiny. Ale to není jediný možný závěr. Stejně tak by se dalo namítnout, že bychom měli dát Ukrajině lepší zbraně, abychom jí pomohli zvítězit. To, že stejné politické doporučení přichází bez ohledu na okolnosti, silně naznačuje, že skutečným cílem těchto kritiků je ruské vítězství. (Zvýrazněno BL.)

Vezměme si například měnící se důvody z posledních šestnácti měsíců, proč by Ukrajina měla být donucena se vzdát: Na začátku Ukrajina nemohla zvítězit, takže se měla vzdát, aby zachránila životy. Pak musel Západ přerušit pomoc, protože by to mohlo vést k jaderné eskalaci nebo 3. světové válce s Ruskem. Pak se Ukrajina musela vzdát, protože evropské účty za plyn by byly v zimě astronomické. Pak se ukrajinská pomoc stala pro Západ příliš drahou a docházely jeho zásoby. A nejnověji by Ukrajina měla přistoupit na kompromis, protože porážka Ruska by mohla vyústit ve státní nestabilitu a nekontrolované jaderné zbraně.

To není analýza; je to "zdůvodňující spekulace" ve zlém úmyslu, na podporu Putinovy války.

Ukrajina může vyhrát; dejte jí šanci

Bizarní vzpoura Wagnerovy skupiny demonstruje domácí tlak, který válka na Rusko vyvíjí. Ukrajinské obyvatelstvo je odhodláno bojovat a Rusko ukazuje brutální chování vůči civilistům. Ukrajina je rodící se demokracií, zatímco Rusko pod Putinem se vyvíjí ve fašistickou diktaturu. A Putin je nyní jednoznačně největší hrozbou pro evropskou bezpečnost.

Stručně řečeno, argumenty na podporu Ukrajiny jsou silné, zatímco argumenty pro její odříznutí jsou tak logicky nekonzistentní a proteovské, že zavánějí ruskými narativy. Dejte Ukrajině šanci vyhrát – když ne letos, tak nakonec.

Zdroj v angličtině: ZDE

0