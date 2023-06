Rusko už válku na Ukrajině prohrálo

28. 6. 2023

čas čtení 4 minuty

Putin se z Ukrajiny stáhne – vzdá to a vrátí se domů – až náklady na válku dramaticky převýší její výnosy. Válečná bilance je již negativní a jen se dále zhoršuje. Prigožinovo povstání přineslo další zátěž. Takto Ukrajina zvítězí – a možná to přijde dříve, než jsme si mysleli, píše Robert Kelly. Putin se z Ukrajiny stáhne – vzdá to a vrátí se domů – až náklady na válku dramaticky převýší její výnosy. Válečná bilance je již negativní a jen se dále zhoršuje. Prigožinovo povstání přineslo další zátěž. Takto Ukrajina zvítězí – a možná to přijde dříve, než jsme si mysleli,

Jevgenij Prigožin, vůdce ruské žoldnéřské organizace Wagnerova skupina, se rozešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Wagnerova skupina byla důležitým prvkem v Putinově invazi na Ukrajinu. Jako formálně nestátní aktér operovala s menšími právními omezeními než ruská armáda. Proti ukrajinským občanům používala tvrdou taktiku. Tvrdá byla i vůči svým vlastním provozovatelům. Wagnerova reputace v celosvětovém měřítku – jako námezdní síly na Blízkém východě a zejména v Africe – je nepřekvapivě krutá.

Wagner hrál v ukrajinské válce důležitou roli. Umožnil ruské vládě věrohodné popření zvěrstev páchaných na civilistech. Umožnil ruské vládě rekrutovat vojáky z nepřístupných elementů ruské společnosti. Wagner bere své žoldáky z vězení a z bývalých vojáků.

Prigožin se však také ukázal jako tvrdý kritik Putina. Na sociálních sítích opakovaně hovořil o špatném plánování a logistice války. Tvrdil, že jeho vlastní síly byly použity jako potrava pro děla a postrádají řádné zásoby munice a potravin. Zdá se, že Prigožin se vzbouřil nejen proti vojenskému vedení války, kterou kritizoval, ale i proti Putinovi a samotnému ruskému státu.

Převraty jsou těžké

I když od té doby ustoupil, není jasné, zda Prigožin vážně očekával svržení ruské mocenské konstelace, kterou Putin pečlivě budoval po dvě desetiletí.

Putin už dávno eliminoval opozici uvnitř vládnoucí ruské elity v Moskvě. Válka vytvořila trhliny, ale Prigožin stále čelí poměrně monolitickému protivníkovi v armádě, bezpečnostních službách a Kremlu. Nevypadá to jako občanská válka.

Převraty jsou těžké. Často selhávají. K úspěchu potřebují výrazný elitní prvek. Romantické představy lidí v ulicích o revoluci jsou obvykle mylné. Převraty neuspějí protesty v ulicích, ale s podporou elit. Elity se štěpí a ty, které dokážou mobilizovat nejmocnější složky bezpečnostních služeb, policii, armádu a tak dále, obvykle vyhrávají.

Zdálo se, že Prigožin na to nemá. Je to vypočítavý byrokratický hráč. Po mnoho let měl blízko k Putinovi. Bylo by nenormální, aby zahájil takovou velkou akci – včetně hrozeb pochodem na Moskvu – pokud by neměl širší podporu. To se dozvíme v nejbližších dnech.

Takto Ukrajina vyhraje válku

Tento převrat – nebo možná přesněji povstání – bude mít dopad na válku na Ukrajině.

Mnoho západních komentátorů očekávalo velká vítězství na bojišti. V loňském roce Ukrajina získala zpět velké pásy území kolem Charkiva a Chersonu. To živí naději, že současná ukrajinská ofenzíva by mohla osvobodit podobně velké oblasti.

Ale to je pravděpodobně špatná metrika. Rusko je velká země se schopností bojovat po dlouhou dobu. Je jasné, že Rusko už nemůže válku vyhrát. Nemůže obsadit Kyjiv. Nemůže ani zabrat Ukrajinu na východ od řeky Dněpr. Takže Ukrajina v nějaké formě přežije.

Rusko však také může dlouho bojovat, aby odvrátilo porážku. Podobně jako USA ve vietnamské válce má Rusko sílu zabránit porážce, i když nemůže zvítězit. Jinými slovy, ukrajinská válka je podobná povstání. Ukrajina pravděpodobně nemůže porazit ruskou armádu přímo. Ale může vyhrát, když vydrží. Může to donutit Rusy, aby měsíce a roky vynakládali zdroje v marné snaze dosáhnout definitivního vítězství, které již není možné.

Časem tento přístup Rusko vyčerpá. Porážce může zabránit pouze tím, že bude bojovat dál a dál. Válka je bažina a v určitém okamžiku náklady na nekonečný boj jen usnadňují a zlevňují úmysl vzdát se a jít domů. Jinými slovy, Ukrajina pravděpodobně nevyhraje tolik, kolik Rusko ztratí, a Rusko se rozhodne prohrát, protože je to levnější.

To je známé. To je typická povstalecká strategie, která byla použita k vítězství v mnoha jinak asymetrických konfliktech – v americké revoluci, ve francouzských válkách v Alžírsku a Vietnamu, v amerických válkách ve Vietnamu a Afghánistánu a v sovětské válce v Afghánistánu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0