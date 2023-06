Proč ruská studia na Západě nedokázala poskytnout vodítko ohledně Ruska a Ukrajiny

23. 6. 2023

Totální ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 přinesla střízlivé zjištění, že i 30 let po pádu Sovětského svazu je Rusko nadále brutálním impériem, píšou Jurij Gorodničenko, Ilona Sologubová a Taťána Derjugina. Totální ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 přinesla střízlivé zjištění, že i 30 let po pádu Sovětského svazu je Rusko nadále brutálním impériem,

Zároveň po očekávání pádu Kyjiva za tři dny byl svět ohromen ukrajinským odporem a odolností. Jak se mohlo mezinárodní společenství ohledně Ruska a Ukrajiny tak mýlit? Tvrdíme, že tyto neúspěchy mohou pramenit ze způsobů, jakými jsou Rusko, Ukrajina a zbytek východní Evropy na Západě studovány, a voláme po zásadním přezkoumání jak kvantity, tak kvality "slovanských" studií.

Jako první krok jsme shromáždili údaje o nabídce kurzů v akademických letech 2021/22 a 2022/23 na 13 nejlepších soukromých a veřejných univerzitách v USA. Zaměřili jsme se na kurzy východoevropských, ruských a euroasijských studií (včetně sovětských a postsovětských). Vybrali jsme pouze kurzy nabízené vysokoškolskými programy (protože pokrývají mnohem více studentů než postgraduální kurzy) a pouze ty, které byly skutečně naplánovány (tj. dostatečný počet studentů, kteří se na tyto kurzy přihlásili). Pro výpočet souhrnných statistik jsme kurzy rozdělili do pěti tematických oblastí (jazyk, literatura, kultura, historie a politika) a několika skupin v čase a prostoru, např. sovětský a postsovětský, východoevropský, ukrajinský, polský, pobaltský atd. Poté jsme vypočítali počet nabízených kurzů za poslední dva akademické roky a zkoumali podíl kurzů věnovaných pouze Rusku, Rusku a dalším zemím a Ukrajině.

82 % kurzů "slovanské" literatury jsou ve skutečnosti kurzy ruské literatury (podíl je ještě vyšší, pokud zahrneme sovětská a postsovětská díla). Chápeme, že Rusko je velká země, ale nepředstavuje více než 82 % lidí nebo literatury ve východní Evropě. V jiných oblastech je situace lepší, ale Rusko stále dominuje. Například více než třetina kurzů historie se zaměřuje výhradně na Rusko, ale pokud započítáme kurzy, které pokrývají Rusko společně s jinými zeměmi, např. Rusko a východní Evropa, ruská hegemonie je opět zřejmá. Ve skutečnosti některé kurzy de facto považují SSSR za Rusko (např. "Rusko: Dějiny Sovětského svazu"). Kromě toho jsou některé kurzy zcela v souladu s ruskými historickými narativy, včetně začlenění východních Slovanů a SSSR do "ruských" dějin (ačkoli některé východoevropské a středoasijské národy byly okupovány Ruskem, jejich historie je zcela odlišná od ruské).

Navíc, když se ponoříme hlouběji do popisů kurzů, vidíme, že ruská studia si přivlastnila příspěvky národů podrobených Ruskem. Například Gogol je studován jako ruský autor, ačkoli se považoval za Ukrajince (Gogol psal rusky, ale připomeňme, že Oscar Wilde se identifikoval jako Ir, přestože psal anglicky). Středověká Rus je klasifikována jako ruská historie, ačkoli je součástí ukrajinské, litevské a polské historie a byla ve válce s Moskevským knížectvím po stovky let. Abychom ocenili, jak absurdní je toto zacházení, představte si, že bychom považovali historii Británie za součást francouzské historie jen proto, že Normané napadli Británii. Jeden kurz "ruské literatury" zahrnuje Isaaca Babela (židovského autora z Oděsy), Svitlanu Aleksijevič (běloruskou autorku) a Andrije Kurkova (ukrajinský autor z Charkiva). Domníváme se, že pan Kurkov by byl velmi překvapen, kdyby se dozvěděl, že americké univerzity ho označují za ruského autora, zatímco Rusové ničí jeho město.

Ukrajina v akademické výuce fakticky neexistuje. Je ironií, že ačkoli v roce 2022/23 bylo nabídnuto více kurzů o Ukrajině než v roce 2021/22, bylo také nabídnuto více kurzů o Rusku. Možná se uvažovalo "když budeme studovat Ukrajinu více, budeme studovat také Rusko, abychom byli spravedliví". Ale tento oboustranný přístup činí věci méně vyváženými.

Nebudeme diskutovat o tom, zda je Alexandr Puškin lepší než Lesja Ukrajinka nebo Adam Mickiewicz, ale statistiky jasně dokumentují nepřiměřené zaměření na Rusko. Je tento moskvocentrický pohled problém? Věříme, že ano.

Současný přístup způsobuje, že generace amerických studentů si do značné míry neuvědomují, že ve východní Evropě není jen Rusko. V důsledku toho Samuel Charap a další ukrajinští "experti", kteří jsou často absolventy ruských studií, předpovídají pád Ukrajiny a interpretují Ukrajinu ruskou optikou. Totéž platí pro mediální pokrytí Ukrajiny. Například New York Times připouští, že Andrew Kramer, šéf nově založené kanceláře New York Times v Kyjivě a další student ruštiny na vysoké škole, "... po celá léta ... byl hlavním reportérem pokrývajícím Ukrajinu ze svého bidýlka v moskevské kanceláři". Nechvalně známý projev prezidenta George H.W. Bushe v Kyjivě (projev napsala Condoleeza Riceová, další studentka ruštiny na Moskevské státní univerzitě) ztělesňuje hrubé nepochopení Ukrajiny. Jak může někdo dělat Ukrajinu správně, aniž by mluvil ukrajinsky, znal ukrajinskou historii nebo byl na Ukrajině? Nedostatek ukrajinských odborných znalostí a výcviku vedl ke kolosálním chybám.

Uvědomujeme si, že akademická obec se sotva může otočit na pětníku a že nyní tisíce profesorů investovaly většinu svého času do výuky ruského jazyka a kultury. Důvody pro vyváženější přístup ke slovanským studiím jsou však zcela zřejmé. Více zdrojů by mělo směřovat do ukrajinských, polských, bulharských, českých, slovenských a dalších kurzů, zejména literatury. Kolik peněz je potřeba? Ve svém projevu na ukrajinském bezpečnostním fóru Michael McFaul řekl, že potřebuje několik milionů dolarů, aby zvýšil počet kurzů ukrajinských studií na Stanfordu. S rozpočtem Stanfordu ve výši 8,6 miliardy dolarů a dotací ve výši 36 miliard dolarů je požadované financování spíše otázkou priorit než finančních omezení.

Stručně řečeno, vědění je moc. To zahrnuje schopnost předcházet válkám tím, že víme, kdo je čeho schopen, co očekávat a co je v sázce. Na druhou stranu, cenou za nevědomost je největší pozemní válka v Evropě od 2. světové války. Nemůžeme se ubránit dojmu, že řádné zdroje věnované ukrajinským a skutečným východoevropským studiím spíše než Rusku v předchozích letech mohly zachránit mnoho životů a miliardy dolarů investovaných západními vládami do podpory Ukrajiny dnes, během totální války. Tato tragická válka by měla univerzity přimět k přepracování východoevropských učebních osnov, poskytnout studentům lepší vzdělání - a doufejme, že učiní svět bezpečnějším místem.

