Já bych řekl, že bude Ficův režim na Slovensku ultrapravicový

23. 6. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 5 minut

Asi je to do určité míry hra se slovíčky, a Karel Dolejší má také pravdu, že v současnosti dochází k slučování evropské ultrapravice a ultralevice, a to bohužel v mnoha evropských zemích, jak na východě, tak na západě, ale já bych řekl, že hlavním rysem budoucí slovenské vlády, jejíž stoupenci uštvali prezidentku Čaputovou, jsou ultrapravicové rysy.

Byl jsem teď dva dny jako externí univerzitní examinátor na univerzitě v anglickém Bristolu a svých ruských kolegů jsem se tam zeptal, jestli ty řeči o marxismu a komunismu, šířící se za komunistického režimu z Ruska, byly vždycky podvod a vždycky šlo Rusku jen o rozšířování svého impéria.

Připomněl jsem jim, že těsně po pádu komunismu vzpomínali nějací reformní komunisté v tehdejším týdeníku Tvorba, jak se po invazi v roce 1968 snažili přesvědčit Brežněva v Moskvě, že jejich "socialismus s lidskou tváří" byl něco vynikajícího, že Češi socialismus výrazně zlepšili a že by to bývalo bylo prospěšné i pro Sovětský svaz. A ty idealistické české reformní komunisty prý tam v Moskvě pak utřel Brežněv, který jim prostě jasně řekl: "O žádný socialismus nejde, vy jste naše kolonie a budete jí na věčné časy."





Takže dnes už opravdu nelze tuším ani ruský, ani čínský diktátorský režim považovat za něco "levicového".





Taky nesouhlasím s neustálými výpady Karla Dolejšího proti dnešním historikům, kteří se snaží studovat každodennost za normalizace. Komunistický režim v Československu nebyl jednolitou více než čtyřicetiletou žumpou temného trvalého útlaku, šlo o několik zásadně odlišných ér, kdy se režim choval pokaždé jinak. Nejliberálnější byla samozřejmě šedesátá léta, ale ani Husákův režim nebyl černou dírou útlaku, už proto, že Husák sám byl za stalinismu politickým vězněm a na začátku normalizace přislíbil, že lidi nebudou tvrdě pronásledováni (i když jeho režim to zase tak úplně nesplnil). Ani, husákovský režim byl hnusný režim a nechtěli byste v něm žít. Hlavně proto, že vyloučil jakoukoliv diskusi o čemkoliv závažném, zinfantilizoval obyvatelstvo a dal mu najevo, že jdyž bude na požádání nesmyslně mávat komunistickými prapory, nemusejí té ideologii věřit, budou si moci užívat konzumerismus na chatě a u barevné televize.





Ale, prostě husákovský režim měl své díry a je velmi záslužné studovat jeho každodennost. Nikdo nepopírá, že to byl režim utlačitelský. Ale do představy trvalého brutálního útlaku prostě nezapadá, že si obyvatelé vesnice v zakázaném pohraničním pásmu u Rakouska od úřadů vymohli, že si tam mohou chodit na houby a na borůvky a koupat se v koupališti těsně u hranic, jak zjistila Muriel Blaive.





Ani do představy husákovského černého útlaku nezapadá skutečnost, že mě osobně přijali ke studiu na pražské filozofické fakultě, protože jsem poslouchal Svobodnou Evropu, ani do ní nezapadá skutečnost, že poté, co už se nedala poslouchat kvůli rušení, jsem přešel na angličtinu a pouštěl jsem si v pražských ulicích při čekání na tramvaj či na autobus z velkého tranzistorového rádia na plné pecky anglické vysíláhí BBC. Ani do představy husákovského útlaku nezapadá, že jsme jako studenti anglistiky na pražské filozofické fakultě pravidelně chodili na americké filmy na americké velvyslanectví a že - ačkoliv jsem nebyl v SSM - jsem měl možnost během svého studia jet v letech 1973-1977 do Británie čtyřikrát.





Myslím si, že se Evropa, především střední, velmi znepokojivým způsobem propadá do populistického totalitarismu, a hlavně nechápu, jak je možné a co se stalo, že Slovensko do tak obrovské míry tomuto totalitarismu propadlo. Nejsem si na rozdíl od Karla Dolejšího zdaleka jist, že tento totalitarismus má kořeny v dávno zapomenutém husákovském režimu. Je velmi pravděpodobné, že nově nastolený Ficův režim - podobně jako nynější Putinův režim v Rusku - bude daleko horší.

Takže co? Byl to podvod od samého počátku,nebo ne? Vedoucí rusistické katedry v Bristolu argumentoval, že Leninovi zpočátku šlo opravdu o marxismus a o komunismus, ale později ten režim samozřejmě postavili na mocenskou, vojenskou bázi.