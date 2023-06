Možné důsledky Prigožinovy akce

Některé možné výsledky sobotních událostí, píše Anton Geraščenko.

1. Ve Wagnerově PMC údajně začal rozkol mezi těmi, kteří se cítili být zneužiti, a těmi, kteří zůstali Prigožinovi věrní i po neúspěšné vzpouře.

2. Bojoví piloti údajně opustili společnost Wagner PMC kvůli nesouhlasu se způsobem, jakým byly včera zničeny letouny a vrtulníky ruských vzdušných a kosmických sil.

3. Vertikála moci se zhroutila.

Nikdo v Rusku se už nemůže cítit bezpečně. Ani vládní činitelé, ani oligarchové, ani důstojníci FSB, kteří si dříve mysleli, že jsou vládci života. Putin včera přestal mít v Rusku monopol na násilí. Ukázalo se, že o všem rozhodují frakce, které mají více zbraní a odhodlání.



