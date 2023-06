Protest Greenpeace narušil valnou hromadu ČEZu. Neprodlužujte těžbu na Bílině, žádali akcionáři a akcionářky vedení firmy a vládu

26. 6. 2023

čas čtení 6 minut

Tisková zpráva Greenpeace ČR Praha - 26. června 2023: Na právě probíhající valné hromadě ČEZ protestovali aktivisté a aktivistky Greenpeace proti prodlužování a rozšiřování těžby na hnědouhelném dole Bílina v severních Čechách. Během akce vystoupil s projevem aktivista Greenpeace, který je zároveň akcionářem firmy a který se účastnil i protestu na dole Bílina minulý týden, a vyzval management firmy, aby prodloužení těžby na dole Bílina zastavil. Zatímco mluvil, přistoupili k němu aktivisté s transparenty "ČEZ, neprodlužujte těžbu na Bílině" a "This is a Fossil Crime Scene". Na právě probíhající valné hromadě ČEZ protestovali aktivisté a aktivistky Greenpeace proti prodlužování a rozšiřování těžby na hnědouhelném dole Bílina v severních Čechách. Během akce vystoupil s projevem aktivista Greenpeace, který je zároveň akcionářem firmy a který se účastnil i protestu na dole Bílina minulý týden, a vyzval management firmy, aby prodloužení těžby na dole Bílina zastavil. Zatímco mluvil, přistoupili k němu aktivisté s transparenty "ČEZ, neprodlužujte těžbu na Bílině" a "This is a Fossil Crime Scene".

Po projevu se účastníci a účastnice protestu sešli pod pódiem, na němž v tu chvíli seděl management a dozorčí rada firmy ČEZ, a roztáhli zde ještě další transparenty - . Valná hromada byla kvůli protestu přerušena. Akcionářům a akcionářkám, kteří se účastnili protestu, bylo zabráněno v podání žádosti o vysvětlení a byli vyvedeni z valné hromady, čímž byla narušena jejich akcionářská práva. Někteří proto podají akcionářskou žalobu na ČEZ, která bude požadovat zneplatnění celého průběhu valné hromady a všech na ní proběhlých hlasování.





Těžební firma Severočeské doly získala povolení k rozšíření dolu Bílina od Obvodního báňského úřadu v Mostě letos v březnu a česká kancelář Greenpeace se proti tomu odvolala. Organizace Greenpeace dlouhodobě kritizuje plány na těžbu až do roku 2035 a označuje je za klimatický zločin.







Aktivisté a aktivistky Greenpeace z Česka, Polska a Německa také minulý týden ve čtvrtek vylezli na rypadlo v dole Bílina, aby protestovali proti plánovanému rozšíření těžby. Na konstrukci rypadla připevnili obrovský transparent s anglickým nápisem „End Fossil Crimes“ (Skoncujte s fosilnímI zločiny). Po několika hodinách ho vyměnili za transparent s českým nápisem „Konec těžby 2030“.





Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, říká:





"Prodloužení těžby na dole Bílina po roce 2030 považujeme za klimatický zločin. Aktivisté a aktivistky Greenpeace z Česka, Polska a Německa proto minulý týden vystoupali na zdejší rypadlo, aby skupinu ČEZ vyzvali k zanechání jejích plánů na pokračování těžby. Dnes jeden z těchto aktivistů dorazil i přímo na valnou hromadu společnosti, aby zde předal svůj vzkaz. Pokračující těžba na velkolomu Bílina škodí životnímu prostředí a vysoké emise z vytěžného uhlí mají značné dopady na klima. Česká vláda se ve svém programovém prohlášení sice zavázala skončit s uhlím do roku 2033, nyní ale hrozí těžba dokonce i po 2035. "





Organizace Greenpeace kromě samotného povolení k těžbě také napadla kladné stanovisko, které k rozšíření těžby vydalo ministerstvo životního prostředí (MŽP) po vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. proces EIA) v době, kdy ho vedl bývalý ministr Richard Brabec (ANO). Greenpeace kritizuje především fakt, že nikdy nebyly posouzeny negativní dopady spálení bílinského uhlí na klima. Uhlí z dolu Bílina zásobuje nedalekou velkou uhelnou elektrárnu Ledvice, několik tepláren i lokální topeniště. Záměr počítá s vytěžením necelých 50 milionů tun uhlí, podle posudku MŽP má mít na svědomí v průměru 11,5 milionu tun CO2 ročně. Greenpeace tvrdí, že v době klimatické krize není možné povolit projekt, který má na svědomí tolik emisí skleníkových plynů, a vyzývá ministra životního prostředí Petra Hladíka, aby kladné stanovisko ministerstva k další těžbě změnil a prodloužení těžby na dole Bílina zastavil.







Povolení jakékoli těžby na Bílině po roce 2033 je přitom v přímém rozporu s programovým prohlášením současné vlády, která se zavázala “vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033”. Současně je v rozporu s usnesením vlády, kterým byla schválena východiska Státní energetické koncepce ČR, v nichž je uveden následující strategický cíl: „Snížit podíl fosilních paliv (využívaných bez technologie zachytávání) na spotřebě primární energie na 50 % do roku 2030 a 0 % do roku 2050 a zcela utlumit využití uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033.“







Greenpeace také kritizuje, že platnost vydaného povolení k hornické činnosti na Bílině není nijak závazně časově ohraničena. Těžba je limitována pouze vymezením plochy, na které může probíhat. V případě snížení objemu těžby a jejího pomalejšího postupu by tak hornická činnost mohla probíhat i mnoho let po roce 2035. Provozovatel velkolomu Bílina by tak mohl následovat příkladu velkolomu ČSA, kde se dnes stále těží, přestože těžba zde byla povolena podle dokumentace “POPD 2000 až 2014”.







Přestože se schválený záměr jmenuje “Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019–2035”, schválený plán rekultivací počítá s tím, že se bude těžit déle a na větší ploše a rekultivovat se bude až v roce 2055, tedy až dvacet let po nyní předpokládaném skončení těžby. Původně totiž Severočeské doly plánovaly, že budou těžit do roku 2050. Schválený plán tak nijak neřeší rekultivaci velkolomu na území, které vznikne těžbou do roku 2035, ani zda je tento prostor vůbec technicky možné rekultivovat. Na základě takto povoleného záměru by navíc mohla těžební společnost tvrdit, že nabyla legitimní očekávání k pokračování těžby i v letech 2035 – 2055 a požadovat od státu odškodné za neuskutečněnou těžbu. Podobným způsobem argumentují těžební firmy v Německu, které dostávají za dřívější uzavírání dolů finanční kompenzace ve výši několika miliard eur.

