Co signalizují rozmlácené ruské silnice?

21. 6. 2023

čas čtení 1 minuta

Teorie rozbitých oken, kterou předložili James Q. Wilson a George Kelling v roce 1982, tvrdí, že známky nepořádku v určité čtvrti, jako rozbitá okna, která nejsou opravena, vedou k vážnějším problémům - včetně většího počtu rozbitých oken, ale také závažnějších trestných činů.

Kirill Safronov tvrdí, že v případě Ruska špatné silnice signalizují neschopnost vlády stavět dobře nebo rychle opravovat. Silnice tedy hrají podobnou roli jako okna ve Wilsonově a Kellingově teorii a způsobují, že lidé vidí sami sebe a svůj vztah ke státu i mnoho dalšího v negativním smyslu.

Výmoly jsou na ruských silnicích tak běžné, že je Rusové považují za přirozené a nevyhnutelné. Ale výmoly nejsou přírodní zákon. Římské silnice vydržely 2000 let a mnoho zemí má dobré silnice bez toho prokletí ruské existence. Tam, kde jsou výmoly jako v Rusku, jde o "nekonečné" ponížení.

Zášť se rodí z nekonečného ponížení a ovlivňuje životy všech Rusů. To vše – a mnohem více – plyne z rozbitých cest. Kdyby silnice byly lepší nebo opravované rychle a správně, Rusové by to vnímali jinak.

Se špatnými silnicemi Rusové podvědomě cítí, že je něco špatně. Přitom hledají viníka, včetně svých sousedů.

Normální silnice jsou nezbytnou, i když ne postačující podmínkou pro vznik sebeúcty a normalizace stavu vědomí.

Zdroj v ruštině: ZDE

