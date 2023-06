Ukrajinské síly postupují na jih od vesnice k vesnici, ztráty přibývají

21. 6. 2023

Nejzřetelnějšího pokroku v protiofenzívě bylo dosaženo severně od okupovaného Mariupolu, ale kyjevské jednotky za to zaplatily vysokou cenu





Nad řetězcem vesnic po proudu řeky od Ukrajinci držené vesnice Velyka Novosilka se vznášel černý dým, zatímco nedaleká ukrajinská těžká děla vedla uši drásající palbu na Rusy skrývající se mezi rozbitými budovami osad, píší reportéři deníku Guardian.



K nejzřetelnějšímu pokroku ve dva týdny trvající ukrajinské protiofenzívě došlo právě zde, 75 kilometrů severně od zničeného a okupovaného pobřežního města Mariupol, v obvykle ospalé změti zemědělských obcí ležících na klikatící seí řece Mokri Jaly. Nad řetězcem vesnic po proudu řeky od Ukrajinci držené vesnice Velyka Novosilka se vznášel černý dým, zatímco nedaleká ukrajinská těžká děla vedla uši drásající palbu na Rusy skrývající se mezi rozbitými budovami osad,K nejzřetelnějšímu pokroku ve dva týdny trvající ukrajinské protiofenzívě došlo právě zde, 75 kilometrů severně od zničeného a okupovaného pobřežního města Mariupol, v obvykle ospalé změti zemědělských obcí ležících na klikatící seí řece Mokri Jaly.





Z horního toku řeky Velyka Novosilka se ukrajinská vojska pomalu pohybovala po řece dolů na cestě k Mariupolu, osadu za osadou, a cestou prolévala mnoho krve.



Nejprve se probojovala na jih do přilehlé opuštěné vesnice Neskučne. Poté do Blahodatného, kde museli být ruští vojáci "vyčištěni", abychom použili tento nejprotivnější eufemismus, z lesů.



Těžké boje zblízka pak následovaly v sousední Makarivce a v úterý se blížily k Urožině.



Cena na této cestě k Mariupolu i jinde však byla vysoká, jak potvrdila britská vojenská rozvědka v jedné ze svých nedávných aktualizací.



Skupina čtyř zraněných vojáků, vyčerpaných, čerstvě po bitvě, které v úterý evakuovala malá sanitka z fronty, mohla podat své osobní svědectví o této lidské ceně, když se zastavila u Velyké Novosilky na cestě do nemocnice v Dnipru, vzdálené další tři hodiny jízdy.



Dříve toho dne, ve 4.20 ráno, se 27letý Ruslan Tymčuk a jeho spolubojovníci z ukrajinského 420. střeleckého praporu dostali pod těžkou palbu v lese asi 2 km severně od Bachmutu, dále na východě téže doněcké oblasti.



Dva z jeho kamarádů, z nichž jeden podle Tymčuka zcela jistě přijde o ruku, byli těžce zraněni při první přívalové palbě. Jednoho z nich se snažil zachránit pomocí škrtidla, když přilétla další střela. "Odhodila mě vlna výbuchu," řekl Tymčuk a rty se mu chvěly.



V některých ohledech vyvázl lehce. Tymčuk si namohl záda, dostal těžký úder do hlavy a na pravé oko viděl rozmazaně. Na otázku, zda přišel o mnoho přátel, však mlčel. "O tom bych raději nemluvil," řekl. "Ale o hodně."



V pondělí v půl třetí odpoledne přišel o celou zadní část pravé nohy poté, co jeho čerstvě vykopaný zákop v Bilohorivce, opět dále na východ, zasáhla palba ruských minometů.



"Byl jsem s rekruty akademie a křičel jsem na ně, že se blíží dělostřelecký granát a ať se kryjí," řekl Udovjehenko. "Byli jsme zasaženi minometem. Dopadl metr ode mě, a protože půda byla čerstvě vykopána pro zákopy, byla uvolněná a střepiny se rozletěly všude."



Nebylo to Udovyehenkovo první zranění. Vyhrnul si rukávy a ukázal hlubokou jizvu na levém rameni a menší na pravém límci. "Tam jsem přišel o 12 cm masa, a to bylo od dělostřeleckých šrapnelů. Zachraňoval jsem lidi, odnášel je z bojiště, kteří mě žádali, abych je zabil, protože bolest byla příliš silná."



"Situace není dobrá," řekl. "Nemáme dostatek zbraní a obrněných vozidel."



"Potřebujeme lepší výcvik," dodal. "Říkám rekrutům, že se musí vyčůrat do láhve, a oni pak opustí zákop a jsou zastřeleni."



Na otázku, zda ofenziva v Bachmutu postupuje, Tymčuk opět mlčel. "Nevím, tak na 50:50 procent," zašeptal.





V Kyjevě, kde protivzdušná obrana ukrajinského hlavního města sestřelila přes noc dvě desítky íránských bezpilotních letounů, vyzval ukrajinský poslanec Serhij Rachmanin, který zasedá v parlamentním výboru pro obranu, k trpělivosti.



Uvedl, že pouze dva z 12 nových praporů připravených pro ofenzívu jsou zatím v boji, přičemž většina západní výzbroje ještě nebyla nasazena. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar ve svém prohlášení na kanálu Telegram napsala, že "největší úder" teprve přijde.



V rozhovoru pro Guardian dále prozradila, že Oleksandr Syrskij, velitel pozemních sil ukrajinských ozbrojených sil, který je všeobecně považován za odpovědného za úspěšnou obranu Kyjeva i za loňské osvobození Charkova, minulý týden svolal své velitele do bojové zóny, aby zhodnotili situaci na místě.





"Provedli úplnou hloubkovou analýzu svých akcí a na základě této analýzy si vytvořili úkoly," řekla Maliarová. "Lidé v této válce očekávají rychlost jako ve filmu. Nám se zdá, že je to střih. Ale v životě žádný střih neexistuje."







