Ruský terorista Girkin-Strelkov: Prohrajeme!

21. 6. 2023

čas čtení 1 minuta

Terorista Girkin-Strelkov: "Rusko nemá šanci vyhrát, Putin a vyšší vrstvy ruského vedení jsou blouznivci. Rusko ztratilo veškerou iniciativu na frontách."





Girkin-Strelkov: "Náš vrchní velitel tuhle válku vůbec nevyhraje. Ať už jsme dosáhli v této válce jakýchkoliv vítězství, s tímto přístupem vedení státu to prohrajeme. Prostě to prohrajeme. Před rokem protivník neútočil nikde. Iniciativa byla plně na straně ruských ozbrojených sil. A co vidíme teď? V červnu 2023 byl opuštěn Cherson, Izjum byl opuštěn, Kupjansk byl opuštěn. Prezident se zmiňuje o počtu 140-180 zničených tanků za několik dní. Oni mu přinesou data a on nerozumí tomu, co říká. Řekněte mi, proč by tomu měl rozumět. On tomu klidně možná věří, kdyby mu podsunuli počet 1 800 tanků, řekne to taky. On v životě neviděl tank, leda na přehlídce. Co to má s hlavou? Opravdu se chová ne jako stařík, ale jako dítě. Absolutně neprofesionálně. Nevzdělané kádry v nejvyšších postaveních Ruské federace... Šanci na vítězství nemáme. Vůbec žádnou."

Terrorist Girkin-Strelkov: Russia has no chance to win, Putin and the higher ranks of Russian leadership are delusional. Russia lost all initiative on the frontlines. pic.twitter.com/qX7UjNuPEJ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 20, 2023







