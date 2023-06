Slovenská prezidentka prohlásila, že se nebude ucházet o znovuzvolení

22. 6. 2023 / Albín Sybera

Robert Fico "ví, že dělat z někoho terč nenávistnými lžemi vedlo na Slovensku k vraždám", prohlásila Čaputová v květnu



Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý 20. června odpoledne v přímém přenosu oznámila, že nebude příští rok kandidovat ve volbách, což označila za těžké osobní rozhodnutí,



"Toto oznámení bude jedno z nejtěžších, které jsem učinila a ještě učiním ve svém životě," zahájila Čaputová své prohlášení na prezidentském hradě v Bratislavě poté, co místní média několik dní očekávala, že půjde o její oznámení, že nebude kandidovat ve volbách.





"Před oznámením svého rozhodnutí jsem musela zhodnotit své síly na dalších, potenciálně šest let. Po velmi upřímném zhodnocení dnes vím, že bych na další mandát neměla dost sil," vyznala se.



"Moje služba v této funkci bude naplněna," dodala a omluvila se, "že jsem zklamala ty, kteří očekávali, že budu kandidovat".



Čaputová byla zvolena v roce 2019 a nepřetržitě byla nejdůvěryhodnější slovenskou političkou, i když její popularita v druhé části mandátu a po jmenování technokratického kabinetu v reakci na vleklou politickou krizi v zemi poněkud poklesla.



Podle červnového průzkumu agentury Ipsos, který 20. června zveřejnil liberální Denník N, Čaputové důvěřuje 43 % lidí, před lídrem opoziční strany Hlas-SD Robertem Pellegrinim (37 %) a premiérem technokratického kabinetu Ľudovítem Odorem (33 %).



Bývalá právnička a aktivistka Čaputová byla zvolena uprostřed politické nestability po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v roce 2018 a následných protestech, které svrhly populistického premiéra Roberta Fica, obviňovaného z toho, že umožnil, aby se obchodní zájmy zmocnily policie a justice.



Čaputová zosobňovala změnu ve slovenské politice, ale ocitla se uprostřed další politické krize, když spory v nové vládě mezi členy kabinetu Richardem Sulíkem (strana SaS) a Igorem Matovičem (OLaNO) vyvrcholily koncem loňského roku pádem kabinetu Eduarda Hegera.



"Za čtyři roky jsem jmenovala čtyři kabinety a pátý jmenuji na podzim," upozornila Čaputová v očekávání předčasných voleb, které jsou v současné době hlavním tématem slovenské politiky.



Fico, který se po odsunutí do opozice po parlamentních volbách v roce 2020 posunul na otevřeně prokremelské pozice, a jeho Smer-SD vede v průzkumech veřejného mínění, následováni centristickým Progresivním Slovenskem, stranou, kterou Čaputová po nástupu do prezidentského úřadu opustila, a Pellegriniho Hlasem-SD, středolevou odštěpeneckou stranou Smeru-SD.



Všeobecně se spekuluje, že za rozhodnutím Čaputové nekandidovat stojí Ficova podbízivá rétorika a urážlivé výroky na adresu Čaputové. Fico ve své agresivní snaze vtáhnout Čaputovou do volební kampaně opakovaně označoval Čaputovou za "amerického poskoka" a Odorův technokratický kabinet za "Čaputové vládu".



Dvě dcery Čaputové musely žít pod policejní ochranou poté, co bylo její rodině vyhrožováno, a v květnu Čaputová prohlásila, že proti Ficovi podnikne právní kroky.



Fico "ví, že udělat z někoho terč nenávistnými lžemi vedlo na Slovensku k vraždám," prohlásila Čaputová v květnu s odkazem na tragickou střelbu v Bratislavě loni na podzim, kdy se zradikalizovaný teenager vydal za terčem židovských a LGBT+ lidí a nakonec zastřelil tři lidi a dva z nich zabil před barem Tepláreň, který je přátelský k LGBT+.



Čaputová opakovaně vystupovala proti nenávisti na internetu a nedávno varovala, že Slovensko může podlehnout ruské propagandě a dezinformacím. Zrovna minulý týden online zpravodajství, kde Kuciak pracoval, Aktuality.sk, informovalo, že vlivný ruský prokremelský telegramový kanál Rybar šíří hoaxy o volební kampani na Slovensku a podporuje Fica.



Již dříve Čaputová v rozhovoru pro Aktuality.sk uvedla, že lži namířené proti ní ze strany populistů a extremistů jsou nejen "nepříjemné", ale že tyto lži také "zpochybňují legitimitu úřadu, který zastupuji, a to je příliš", a dodala, že to také "zasáhlo do bezpečnosti mé rodiny".



V rozhovoru, který 20. června zveřejnil slovenský deník Sme, Čaputová uvedla, že by bylo špatné interpretovat její rozhodnutí jako "vyhnání z politiky", a dodala, že "nikam neodchází" a že "by to mohl pochopit i Robert Fico". Dodala však, že útoky na rodinné příslušníky jsou "nepřijatelné" a "devastují celou společnost" .



Čaputová ve funkci skončí v červnu příštího roku. Čaputová ve svém prohlášení zdůraznila, že "tímto rozhodnutím [nekandidovat] nerezignuji na obhajobu hodnot, které jsem hájila", a hodlá se nadále aktivně účastnit politických debat.

