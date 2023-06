Někam to napsat musím

Tahle instrukce jde z OAMP. Je to ponižující, nepartnerské a frustrující. Odvedly jsme (hlavně naši zaměstnanci a dobrovolníci) obrovský kus práce a partnery jsme se nestaly. Ne jen, že to je urážlivé, ale vede to také k nefunkčním opatřením, špatné komunikaci a nedorozuměním.

Na hranicích EU umírá stále více lidí, zapomínáme na uprchlíky z jiných zemí než Ukrajiny, kteří prožívají stejně tragické osudy, mají za sebou dlouhou a nebezpečnou cestu, na které zažívají pravidelně extrémní násilí, znásilnění, mučení v detencích, bití. A my jsme si na to už asi zvykli.







Minulý týden u břehů Řecka zahynuly zřejmě stovky lidí, zapsali jsme si to do statistiky a hotovo.







Na hranicích Polska a Běloruska probíhá tragédie už přes dva roky a vlastně to nikoho nezajímá.







Svádíme ale i na lokální úrovni úplně zbytečné bitvy o vstup do detencí, trvalý vstup na letiště do tranzitu, abychom mohli poskytovat poradenství těm neukrajinským uprchlíků, lidem, kteří mají, mohou mít nebo nemají azylové důvody, ale rozhodně mají právo na právní pomoc. Jsou to žabomyší války, které nás vyčerpávají. Stále také řešíme situaci afghánských tlumočníků, které jsme neevakuovali před dvěma lety a některých jejich příbuzných. Chápu, že se na ně tak trochu zapomnělo, ale je to pár lidí, vůči kterým máme dluh.







Takže letošní mezinárodní den uprchlíků je pro mě obrovskou frustrací a je mi to líto. Nezměníme globální konflikty, asi ani nedokážeme zatím přerámovat politiku na úrovni EU směřující k potlačování práv migrantů, ale mohli bychom se pokusit společně zlepšit život uprchlíků v ČR, otevřeně spolupracovat a hledat řešení, využít veškerý potenciál občanské společnosti, státu a samospráv, protože právě to "řešení" je v mezioborové spolupráci různých partnerů.