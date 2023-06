Piráti, konečná, vystupovat!

21. 6. 2023 / Karel Dolejší

Piráti ve vnitrostranickém hlasování podpořili nesouhlas s dalším vládním působením ministra spravedlnosti. Protože premiér Fiala zkompromitovaného Blažka zřejmě neodvolá, následovat by měl odchod Pirátů z vlády.

Fialova vláda se jeví jako v řadě ohledů nepoučitelná, ve druhém válečném roce stále nekoncepčně vrší chybu na chybu a v předchozích omylech zatvrzele pokračuje. Pokud se jí něco opravdu podaří, jako třeba odstřižení od ruského zemního plynu, nedokáže to veřejnosti náležitě prodat.

V polovině roku dosáhla vláda na celoročně plánovaný rozpočtový deficit, leč hlavní vládní strana pouze ohlašuje (s nejvyšší pravděpodobností plané) naděje na letní zlepšení příjmů. Úprava politiky, která zřetelně nefunguje, teď pro ODS nepřipadá v úvahu. Podle zákulisních informací je údajně na stole druhý balík nepopulárních škrtů, který má být protlačen parlamentem v době letních dovolených.

A co víc, ze samotného zákona o nápravě státních příjmů prvním úsporným balíkem se nakonec kvůli přílepkům stala novela zákona o hazardu.

Co se týče zmíněného Blažka, který kvůli svým trestním kauzám vykazuje zjevný střet zájmů, ať už jeho křídlo ODS nazveme jakkoliv, je zřetelně nakloněno budoucí spolupráci se stále proruštějším Babišem.

Jestliže tedy Piráti požadují Blažkův odchod, k němuž se premiér i přes skandály s proruskými dezinformátory staví jako mrtvý brouk, zůstávají na stole jen dvě možnosti.

Buď se Pirátská strana rozhodne pro odchod z kabinetu, který diskredituje boj za obnovu demokracie, vlády práva, proti privatizaci státu a politických stran. Nebo zůstane u výzvy - a Piráti budou každému pro smích.

V případě odchodu do opozice by Piráti jako strana zásadně netratili. Vláda by kvůli nim nepadla, oni by naopak přestali nést vládní odpovědnost za kroky, které nechtějí a koneckonců ani dost dobře nemohou před veřejností hájit. Mohli by se stát krystalizačním jádrem demokratické opozice v okamžiku, kdy jinak Fialův kabinet kritizují jen extrémisté a mílovými kroky se extrémistům blížící populistické ANO.

Pakliže dostanou přednost osobní korýtka pirátských ministrů, s propadající se podporou vlády se začnou nakonec ztenčovat také voličské preference strany, která si v zásadních věcech nedokáže prosadit svou.

A v "tradiční" polistopadové české oposmluvní politické kultuře budeme mílovými kroky směřovat na východ.

