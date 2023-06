Evropa se zahřívá dvakrát rychleji než světový průměr, náklady na extrémní počasí loni činily dvě miliardy dolarů

22. 6. 2023

čas čtení 2 minuty

Světová meteorologická organizace (WMO) uvádí, že podle nové zprávy je Evropa kontinentem, kde dochází k nejrychlejšímu oteplování na světě, a to dvakrát rychleji než v celosvětovém průměru. Globální oteplování je způsobeno tím, že lidé spalují uhlí, fosilní plyn a ropu a vypouštějí do atmosféry miliardy tun oxidu uhličitého. CO2 je skleníkový plyn, který brání slunečnímu teplu, aby se po dopadu na povrch světa snadno vyzařovalo zpět do vesmíru. Čím více je těchto skleníkových plynů v atmosféře, včetně oxidu uhličitého, metanu a vodní páry, tím více stoupá průměrná teplota povrchu Země. Tento nárůst však není na celém světě rovnoměrný. Existují horké oblasti, které se oteplují rychleji než ostatní. Arktida se ohřívá čtyřikrát rychleji než průměrná globální teplota. Evropa se ohřívá dvakrát rychleji, stejně jako blízký Blízký východ, informuje Juan Cole.