"Vrátíme se k holandštině!" Holandské univerzity dostanou nařízeno rušit kurzy v angličtině

21. 6. 2023

čas čtení 5 minut



Návrh zákona o vzdělávání požaduje, aby dvě třetiny obsahu standardního bakalářského studia byly v nizozemštině



Když Británie odhlasovala odchod z EU, nizozemské univerzity začaly nabízet více kurzů v angličtině a cizinci proudili do Nizozemska.



Vzhledem k tomu, že v Nizozemsku studuje na vysokých školách 122 287 zahraničních studentů, což je 15 % všech studentů v zemi, však vláda navrhuje omezit počet studentů ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor v některých oborech a přinutit univerzity, aby nabízely alespoň dvě třetiny obsahu standardních bakalářských titulů v nizozemštině, pokud univerzita neodůvodní výjimku. Když Británie odhlasovala odchod z EU, nizozemské univerzity začaly nabízet více kurzů v angličtině a cizinci proudili do Nizozemska.Vzhledem k tomu, že v Nizozemsku studuje na vysokých školách 122 287 zahraničních studentů, což je 15 % všech studentů v zemi, však vláda navrhuje omezit počet studentů ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor v některých oborech a přinutit univerzity, aby nabízely alespoň dvě třetiny obsahu standardních bakalářských titulů v nizozemštině, pokud univerzita neodůvodní výjimku.

Zahraniční studenti se také budou muset naučit základy nizozemštiny, aby se zvýšily jejich šance zůstat v Nizozemsku a získat tolik potřebné pracovní dovednosti.



"Vycházím z toho, že jazykem vzdělávání je nizozemština," řekl ministr školství Robbert Dijkgraaf. "V učebních osnovách může být prostor pro další jazyk, ale můj návrh je, aby to nebyla více než třetina. To znamená, že většina výuky je v nizozemštině, ale pokud chcete dát několik odborných předmětů v angličtině, je to povoleno.



Výjimky jsou možné, ale budou vyžadovat zvláštní povolení ... [Například] pokud chcete přilákat nejlepší houslisty na světě, mohlo by vám pomoci nabízet toto vzdělání v angličtině."



To je změna tónu v jedné z mezinárodně nejpropojenějších zemí na světě, s rozšířenou znalostí angličtiny a působivými digitálními dovednostmi.



V loňském roce v reakci na bytovou krizi napsaly některé nizozemské univerzity zahraničním studentům, aby nepřijížděli, pokud si již nezajistili ubytování. Dijkgraaf také požádal instituce, aby přestaly aktivně nabírat studenty ze zahraničí. Mezitím starostka Amsterdamu Femke Halsema navrhla, aby se zahraniční obyvatelé více snažili naučit nizozemsky.



"Současný zákon říká 'standardně nizozemsky', v síti je obrovská díra a všichni jí proplouvají," řekl Dijkgraaf. "Musíme tedy přesně formulovat výjimky. Může to vypadat, že povolíte více výjimek, ale já si myslím, že to má být naopak."



Jeho návrh zákona, který bude brzy zveřejněn a po němž bude následovat letní konzultace, by měl vstoupit v platnost v září 2024. Již nyní se však setkal se smíšenými reakcemi.



David Schindler, docent ekonomie na Tilburské univerzitě, poukázal na výzkum, podle něhož zahraniční studenti vracejí do Holandska více finančních prostředků, než kolik stojí - až 17 000 eur za evropského studenta a 69 000 až 94 000 eur pro mimoevropské studenty, protože čtvrtina z nich zůstává po dokončení studia. Návrhy ministra školství označil za "skutečně šílené".



"Univerzity by měly vyučovat to, co je pro jejich studenty nejpřínosnější, ale nařizovat to shora dolů zabije podstatnou část nizozemské akademické obce," řekl. "Nejvíce mě znepokojuje pokles kvality výzkumu, který předvídám, přitom výzkum a inovace jsou jedním z největších motorů hospodářského růstu."



Jeanet van der Laan, poslankyně za liberální stranu D66, uvedla, že je třeba zachovat vysokou úroveň znalostí nizozemštiny, ale vyjádřila obavy z návrhu zákona. "Konzervativní strany navrhují, aby všichni zahraniční studenti museli část učebních osnov absolvovat v nizozemštině," řekla. "Tento vysoký práh by přiměl ambiciózní mezinárodní talenty, aby si dvakrát rozmysleli, než se v naší zemi zaregistrují, takže přijdeme o talenty, o které usilujeme."



Asociace nizozemských univerzit se však domnívá, že místní studenti by se měli zdokonalit v nizozemštině a zahraniční studenti by se ji měli naučit. "Stále existují možnosti vzdělávání v angličtině," řekl její mluvčí Ruben Puylaert. "Domníváme se však, že toto státní rozhodování ... zasahuje do autonomie univerzit."



Podle Saoradha Faviera, výzkumného pracovníka organizace Nuffic pro internacionalizaci, by také mohlo více nizozemských studentů studovat v zahraničí. "Očekáváme, že [plánovaná] opatření umožní univerzitám více přizpůsobit počty studentů kapacitě a zároveň zachovat pozitiva internacionalizace," dodala.



Aziza Filalová, předsedkyně amsterodamského studentského svazu ASVA, uvedla: "Pokud bude [více] bakalářských kurzů v nizozemštině, nebudou již přístupné pro cizince, což je škoda. Na druhou stranu, pokud se přestanou 'anglicky' vyučovat kurzy, bude počet zahraničních studentů mnohem menší. Víte, zahraniční studenti tu nemohou najít ubytování a často se po měsících spaní na ubytovnách vracejí zpět do své země, protože přišli o spoustu peněz."



Menší počet studentů by mohl znamenat lepší univerzitní zážitek: výzkumy naznačují, že zahraniční studenti nejčastěji trpí studijním stresem, a podle Dijkgraafa, jakmile se studenti přestěhují do Nizozemska, "musíme se o vás řádně postarat".





Pozitiva by mohla být i jinde, dodal Schindler: "Několik lidí napsalo, že to bude skvělá příležitost pro britské nebo švédské univerzity!"





Zdroj v angličtině ZDE



0