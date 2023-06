Problém pana Nekuly nebyla komunikace

16. 6. 2023 / Boris Cvek

Když jsem ve středu na Českém rozhlase poslouchal různé komentáře k rezignaci ministra Nekuly, měl jsem silný pocit, že se stalo módou vytýkat vládě a vládním politikům jenom nedostatky v komunikaci. V zásadě všechno dělají dobře, jen to neumějí komunikovat. Nekulu prý nahradí „zkušený politik“, bývalý šéf KDU-ČSL Marek Výborný, tak třeba ten komunikovat bude umět.

Jenže rezort zemědělství stejně jako všechny rezorty přináší věcné, praktické problémy. Ministr zemědělství prý podle informací na Seznamu musel nakonec skončit kvůli tomu, že se neovládl na sjezdu Agrární komory v Olomouci. V reakci na protichůdné požadavky různých zájmových skupin prý vybuchl, označil účastníky za schizofrenní, a když se jich část urazila a odešla, udělal to samé i on.

Komentátor Václav Dolejší na Seznamu podle mne velmi trefně tvrdí, že Nekula měl tyto problémy po celou dobu, že jeho výroky byly běžně jako dělané do satirických pořadů. Hlavní problém pana Nekuly podle mne je ovšem v tom, že byl zřejmě ve vleku jakési podivné lobby, která ho nutila k nesmyslným a sebezničujícím útokům na obchodní řetěze.

Pan Prouza, zástupce obchodu, jednou v Otázkách V. Moravce ministerstvo zemědělství zcela zničil dotazy na to, jak byl zapojen do pátrání po příčinách vysoké ceny potravin ÚOHS. Nebyl. Ministerstvo pak úřad zasypalo podněty a úřad sám se pustil do šetření. Výsledek šel proti všemu, co dříve tvrdil pan Nekula. Nemluvě o tom, že veřejně obvinil obchodní řetězce ze skandálního porušování hygieny, jako by bylo téměř nebezpečné jíst potraviny v nich koupené. Vším tím se střílel do vlastních nohou.

Lobby, které podle všeho sloužil, neměla přitom stejnorodé zájmy a pod vzrůstajícím tlakem se pustila sama do sebe, což muselo dosud vedenou loutku pochopitelně rozhodit. Nevím, co si s tím počne pan Výborný. Aby se stal skutečným ministrem v oblasti zemědělství, který prosazuje veřejný zájem, musel by se těm partikulárním zájmům nějak dostat na kobylku a krotit je z pozice silnějšího. Držme mu palce a sledujme reálné problémy za komunikačními strategiemi, ať jsou povedené, nebo nepovedené.

