Tsunami finančních podvodů na Instagramu, Facebooku a WhatsAppu

16. 6. 2023

čas čtení 8 minut



Zásadní požadavky na společnost Meta, aby omezila nárůst podvodů na svých platformách, které budou letos britské domácnosti stát 250 milionů liber (6,8 miliard Kč).





Gigant v oblasti sociálních médií Meta čelí rostoucímu tlaku britských poslanců, spotřebitelských skupin a britského bankovního sektoru kvůli tomu, že nedokázal zabránit "tsunami" podvodů na Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, kde Britové každý den přicházejí o částky, které jim "změní život".



Vzhledem k tomu, že každých sedm minut se ve Spojeném království někdo stane obětí podvodu s nákupem na Facebooku nebo Instagramu, požádal Guardian lidi, kteří byli podvedeni na těchto stránkách a také na platformě WhatsApp, aby se ozvali.



Jedna z uživatelek Facebooku sdělila, že byla podvedena o své celoživotní úspory a byla vtažena do dluhů, přičemž přišla celkem o 70 000 liber poté, co se nechala napálit investičním podvodem. Zatímco někteří lidé přišli o velké částky peněz, proud nic netušících nakupujících na internetu hlásil, že byli podvedeni o menší částky, když zadali objednávky u falešných internetových obchodů inzerovaných na Facebooku a Instagramu.



Mezi nejvíce rozrušující sdílené zkušenosti patřily zkušenosti obětí podvodu vydávajícího se za "Ahoj mami" na WhatsApp, kdy se podvodníci vydávají za členy rodiny, aby je přiměli k zaslání velkých částek peněz.



Třiasedmdesátiletá Valerie, jedna z mnoha obětí, předala 2 000 liber někomu, kdo se vydával za jejího syna, majitele malé firmy, který si v minulosti půjčil peníze. Nemocná s dlouhým covidem řekla, že se "nikdy nevyrovná" s ponížením, že byla takto podvedena.



Začátkem tohoto týdne banka TSB uvedla, že podle jejího názoru by podvody pocházející z platforem Meta mohly v roce 2023 způsobit britským domácnostem ztráty ve výši až 250 milionů liber. Banka uvádí, že v roce 2022 došlo k obrovskému nárůstu podvodů pocházejících z webů a aplikací vlastněných společností Meta, byly zodpovědné za 80 % případů, které řešila.



Mnoho obětí nám sdělilo, že pro ně bylo obtížné nahlásit podvody společnosti Meta, nebo že když tak učinili, obdrželi automatickou odpověď - nebo nedostali vůbec žádnou odpověď.



Stínová ministryně pro digitální záležitosti, kulturu, média a sport Lucy Powellová uvedla, že šéfové sociálních médií jsou "příliš dlouho bez kontroly".



"Navzdory do očí bijícímu rozsahu podvodů na internetu se vláda nechala vtáhnout do návrhu zákona o bezpečnosti na internetu, a pak jej na poslední chvíli odložila a rozmělnila," uvedla.



"Je načase, aby se přestala podřizovat zájmům firem a postavila se za spotřebitele a oběti."



Návrh zákona o bezpečnosti online, který prochází britským parlamentem, bude vyžadovat, aby technologické platformy a sociální média odstranily podvodné reklamy, zatímco nová vládní opatření proti podvodům zahrnují požadavek, aby technologické firmy usnadnily hlášení podvodů, a povolení bankám, aby podezřelé platby zastavily. Neexistují však žádná ustanovení, která by technologickým platformám ukládala povinnost odškodnit zákazníky za podvody.



Robin Bulloch, výkonný ředitel TSB, uvedl, že je "hluboce znepokojen" vysokou mírou podvodů na stránkách Meta. Řekl: "Jako jediná banka se zárukou vrácení peněz za podvody máme o této problematice bezkonkurenční přehled a je tragické vidět, jak britské domácnosti denně přicházejí o částky, které jim změní život, kvůli nedostatečné ochraně na platformách Meta."



Vzhledem k tomu, že banky mají nyní na krku obrovský účet za vracení peněz, patří TSB, Barclays, Nationwide a Starling Bank k těm, které tvrdí, že by se kalifornský technologický gigant v hodnotě 700 miliard dolarů měl na těchto nákladech finančně podílet. Meta inkasuje obrovské částky z reklamy, přičemž účetní závěrka jen britských aktivit Facebooku ukazuje, že hrubý příjem od inzerentů vzrostl v roce 2022 o více než 37 % na 3,3 miliardy liber.



Matt Hammerstein, výkonný ředitel společnosti Barclays UK, zopakoval neutěšenou situaci a uvedl, že země "trpí epidemií podvodů", přičemž podle jeho údajů se 77 % odehrává na technologických platformách, včetně sociálních sítí a online tržišť.





"Je v zájmu všech, aby se nyní technologické společnosti do tohoto boje vážně zapojily a zabránily tak nekontrolovanému nárůstu toho, co je nyní ve Spojeném království nejčastějším trestným činem, který stojí ekonomiku miliardy ročně," uvedl. "Pokud nebudou ochotny jednat dostatečně rychle na dobrovolné bázi, mohou technologické společnosti potřebovat finanční pobídku, aby jednaly, takže by pak měly být povinny přispívat na odškodnění obětí na základě principu "znečišťovatel platí"."



Starling Bank označila Facebook za "největšího strůjce podvodů", jimiž trpí její zákazníci, následovaný Instagramem. Na protest proti neřešení tohoto problému stáhla v prosinci 2021 všechny placené reklamy z platforem Meta.



"Vládní opatření nejsou dostatečná a jsme zklamáni, že odpovědnost za odškodnění zákazníků nesou pouze banky, zatímco platformy sociálních médií, kde podvody vznikly, jsou vyňaty z odpovědnosti," uvedla společnost v prohlášení. "Tyto platformy, včetně Mety, profitují z trestné činnosti, a přesto zůstávají mimo dosah zákona."



Spotřebitelská skupina Which? uvedla, že podle jejího vlastního průzkumu se k uživatelům Facebooku a Instagramu dostávají zavádějící a potenciálně podvodné investiční inzeráty. Rocio Concha, ředitelka pro politiku a prosazování zájmů ve společnosti Which?, uvedla, že Meta a další firmy působící na sociálních sítích musí "zintenzivnit svou činnost a převzít odpovědnost za zastavení podvodů".



Pro vítězství v boji proti podvodům je podle Conchy zásadní, aby návrh zákona o bezpečnosti na internetu obsahoval "co nejsilnější ochranu spotřebitelů a byl přijat bez dalších odkladů. Díky tomu bude moci Ofcom, britský státní úřady pro regulaci komunikací, udělovat pokuty firmám působícím v oblasti sociálních médií, které nedokážou zabránit podvodníkům, aby se prostřednictvím jejich platforem zaměřovali na nevinné lidi."



Concha uvedla, že banky by neměly být vyňaty z povinnosti hradit obětem podvodů. "Podvodům napomáhají tím, že podvodníkům převádějí finanční prostředky, a pak často umocňují ničivé finanční a emocionální dopady, které oběti zažívají, tím, že s nimi jednají jako s viníky a odmítají jim je uhradit. Je nezbytné, aby se zákon o finančních službách a trzích, který připraví půdu pro nová pravidla, podle nichž bude muset být drtivá většina obětí podvodů odškodněna svou bankou nebo poskytovatelem platebních služeb, stal co nejdříve zákonem."





Na otázku týkající se podvodů Meta odpověděla, že podvody jsou problémem celého odvětví, přičemž podvodníci používají stále sofistikovanější metody. "Nechceme, aby se někdo stal obětí, což je důvod, proč naše platformy mají systémy pro blokování podvodů, inzerenti finančních služeb nyní musí být autorizováni a pořádáme osvětové kampaně pro spotřebitele o tom, jak rozpoznat podvodné chování," uvedla společnost Meta ve svém prohlášení.







