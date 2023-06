Proč je ukrajinská protiofenziva nejtěžší cestou k vítězství

16. 6. 2023

čas čtení 5 minut

Minulý víkend ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil to, co se ukázalo v předchozích dnech: Ukrajinská ofenzíva proti Rusku začala. Rodící se kampaň je vedena na široké frontě, přičemž ukrajinské ozbrojené síly útočí na Rusy na jihu a východě země. Během prvního týdne bylo podle ukrajinské vlády osvobozeno sedm vesnic a 90 kilometrů čtverečních území, napsal australský generálmajor Mick Ryan.

Ukrajinci musí provést tažení, které znovu obsadí velkou část jejich území. Musí to také vést ke zničení velké části ruských sil na Ukrajině, aby v blízké budoucnosti nemohly vést útočné operace. Nakonec budou Ukrajinci chtít přesvědčit ruského prezidenta Vladimira Putina, že toto je válka, kterou nemůže vyhrát.

Počáteční fáze této ofenzívy bude také navržena tak, aby pobídla Rusy k akci. Ve svých počátečních útocích budou ukrajinské ozbrojené síly chtít přimět Rusy, aby odhalili jednotky a velitelství, které Ukrajinci nenašli při svých předchozích aktivitách, nebo aby donutili Rusy přesunout své záložní síly a umožnit tak jejich zaměření. Ruské velitelství a logistika budou důležitými cíli, protože poskytují jednotné velení a podpůrné prostředky pro ruskou obranu na jihu a východě Ukrajiny.

Existuje hojnost informací o těchto aktivitách, které poskytuje řada zdrojů. Jak ukrajinská ofenzíva pokračuje, navrhl bych několik principů pro ty, kteří chtějí sledovat tuto válku z odstupu.

Za prvé, pochopte, že ve vojenských operacích jsou první zprávy téměř vždy špatné. V boji lidé trpí tunelovým viděním a často nechápou, co zažívají. Většina účastníků války má omezený pohled na to, co se skutečně děje. Z tohoto důvodu jsou počáteční zprávy vždy vyslechnuty, ale je s nimi zacházeno opatrně, dokud není k dispozici další ověření. Objevilo se mnoho prvních zpráv o úspěchu či neúspěchu této ofenzívy. Měli bychom se mít na pozoru v krátkodobém horizontu a nespěchat s posuzováním celkového úspěchu ukrajinské ofenzívy.

Za druhé, je nemožné posoudit průběh války, nebo dokonce jediné bitvy, z obrázku nebo videa. Zatímco úžasné technologie nám přinášejí záplavu obrazů z války, jsou špatnými nástroji pro hodnocení operační nebo strategické situace v daném okamžiku. Jedna fotka na sociálních sítích je jako dívat se na válku velmi úzkým brčkem. Jedna fotografie z víkendu, ukazující několik poškozených a stojících ukrajinských obrněných vozidel, byla použita jako důkaz pro mnoho různých hodnocení. Byla to jen momentka jedné ukrajinské roty na jednom místě a v jednom čase. Při pozorování války z dálky je zapotřebí času na shromáždění mnoha různých datových souborů z různých zdrojů, aby se zjistil směr vývoje konfliktu.

Za třetí, vyhněte se klamu jistoty. Navzdory zvýšené transparentnosti moderního bojiště, kterou poskytuje síť vojenských a civilních senzorů, nelze lidskou vůli sledovat na dálku nebo prostřednictvím sociálních médií. Když se na události díváme v reálném čase, neznamená to, že chápeme důvod, proč se dějí, nebo úroveň odporu nebo odvahy, kterou má kterákoli strana. Mlha války a frikce, kterou zkoumal Carl von Clausewitz v knize O válce, jsou dnes stejně relevantní, jako byly před dvěma stoletími, kdy Clausewitz psal svou knihu. Ve válce nejsou žádné jistoty; dejte si pozor na ty, kteří předpovídají definitivní výsledky.

A konečně, strategická trpělivost je nezbytná. Tyto druhy operací se často rozvíjejí zpočátku pomalu a pak, jak generují tempo, se mohou vyvíjet velmi rychle. V nadcházejících týdnech musíme být trpěliví. Při záchraně svého národa se Ukrajinci pokoušejí o nejtěžší možnou formu vojenské operace. Nepracují podle pohodlných časových linií západních médií nebo komentátorů.

Existuje mnoho srovnání mezi ukrajinskou ofenzívou a spojeneckou ofenzívou za 2. světové války. V srpnu a září 1944 britský generál Bernard Montgomery navrhl vrchnímu veliteli Dwightu Eisenhowerovi, aby se vyhnuli dohodnutému plánu útoku na Německo na "široké frontě" a místo toho podnikli jediný úzký výpad do severního Německa. Měl být veden Montgomerym a zaměstnávat téměř všechny dostupné spojenecké bojové divize.

Eisenhower s tímto plánem nesouhlasil, především z logistických důvodů. Ale přijetí tohoto přístupu na úzké frontě by také znamenalo, že Spojenci by měli omezenou schopnost využívat příležitosti jinde. Eisenhowerovo rozhodnutí se ukázalo jako správné; Spojenci dokázali využít příležitosti na frontě a válku vyhráli. Ukrajinci budou doufat, že jejich současná strategie ofenzívy na široké frontě jim také přinese vítězství. Ale to ukáže až čas.

Zdroj v angličtině: ZDE

