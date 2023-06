Žádost o výpis z důchodového účtu (veřejný dopis)

16. 6. 2023 / Oldřich Maděra

Ing. Marian Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí ČR

Vážený pane ministře,

nevím jak se to stalo, ale život mi pomalu uběhl a najednou jsem se ocitl ve věku, kdy většina lidí odchází do důchodu. Je mi 66 let a nárok na český starobní důchod jsem získal dosažením věku 62,5 let, tedy koncem června 2020. Od té doby, tj. celé tři roky po dosažení důchodového věku, mi nebyla ČSSZ schopna správně stanovit můj starobní důchod na základě platby do třech systémů ve třech zemích, pořád pracuji. To dokládá, jak je tato, Vámi řízená, organizace obecně neschopná.

Do systému sociálního zabezpečení, který tvoří hlavní příjem pro vyplácení důchodů, jsem poprvé zaplatil jako 14-ti letý student po dobu necelých dvou měsíců na prázdninové brigádě. Pak jsem po celou průmyslovku chodil na brigády do Student servisu a platil jsem srážkovou daň 10% ze všech mých studentských výdělků. To se ale v mých záznamech vůbec neobjevilo.





Po vysoké škole jsem nastoupil do zaměstnání a platil jsem od roku 1981 až do roku 2001, tj. celých 20 let požadovaných českým systémem sociálního zabezpečení pro nárok na starobní důchod.





Po dobu posledních 12 let, co žiji v zahraničí, jsem platil dobrovolné příspěvky do českého systému sociálního zabezpečení. Takže si myslím, že jsem do té pokladničky nanosil docela dost peněz navíc, které jsem tam určitě ani dát nemusel, protože jsem souběžně platil do jiných systémů v západních zemích. Požadovaných 20 let pojištění jsem dosáhl ještě před tím, něž jsem se z Čech odstěhoval. Celý život jsem usilovně pracoval a platil jsem daně. K dnešnímu dni tedy platím sociální pojištění po dobu 52 let. Myslím si, že jsem si tedy na svůj důchod určitě bohatě vydělal.





Přiznám se, že se mě dotkly ty řeči o tom, jak my důchodci jsme vlastně pijáci krve mladé generace, jak hrozí naprostý rozpad důchodového systému a podobně. Připadám si, že jsem členem lenivé generace, která ani nikdy nepracovala a nikdy neplatila daně. My, stávající vláda, z velké části pedagogové, to tedy musíme pevně vzít do svých rukou a ty nebohé důchodce pořádně umravnit. Tyto řeči se asi podobně dotkly dalších asi 2,36 miliónu českých důchodců. I oni si asi připadají, jako by ani nikdy nepracovali a jen se přiživovali na těch mladých.





Pokud se podíváme na data OECD z roku 2021, tak my, čeští důchodci, se svými 73% důchodu oproti průměrné mzdě jsme žebráci nejen v Evropské unii, ale i ve východní Evropě. Méně než my mají asi již jen pobaltské země. Poláci mají více o 12%, Slováci o 14% a Maďaři dokonce o 20%.









Pane ministře, podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o výpis z důchodového účtu vedeného Českou republikou (1992-2023) před tím i Českou a Slovenskou Federativní Republikou (1990-1992) a Československou socialistickou republikou (1960-1990) a to od počátku roku 1960 až do dnešního dne. (pololetí 2023). Jedná se tedy celkem o 62,5 let. 3 roky z mého života Vám, pane ministře, odpustím.





Již předem Vás upozorňuji, že předpokládám, že pro tuto práci použijete své přirozené inteligence, Vámi dosaženého vysokoškolského vzdělání a nebudete se vymlouvat a vykrucovat, že žádný takový účet neexistuje ani neexistoval a tedy tuto informaci mi nemůžete ani poskytnout. Budete ze své pozice působit na všechny své podřízené a spolupracující úředníky tak, aby tato data žádným způsobem neovlivňovali a uvedli jenom pravdu a nic než pravdu. Tento účet, jak všichni víme, existoval vždy, ve všech systémech a po celou dobu existence těchto státních útvarů. Tuto informaci žádám zejména proto, abych tak trochu napravil reputaci těch 2,36 miliónů lidí, kteří tuto republiku vybudovali a nyní jen přihlížejí, jak se jim ztrácí před očima, je rozkrádána a utápí se v dluzích.





Pane ministře, ve své zprávě, svým minimálně 2,36 milionům spoluobčanům, prosím uveďte formou přehledné tabulky následující informace:





1. Stav účtu na počátku roku (tj. i na konci roku minulého).





2. Počet plátců do systému na počátku roku (tj. i na konci roku minulého).





3. Počet příjemců důchodů na počátku roku (tj. i na konci roku minulého).





4. Celkovou částku zaplacenou do systému za ten který rok.





5. Celkovou částku vyplacenou na důchodech za ten který rok.





6. Celkový počet obyvatel na začátku roku (tj. i na konci roku minulého).





7. Počet zaměstnanců státu, z toho úředníků na počátku roku (tj. i na konci roku minulého)..





8. Průměrnou mzdu všech zaměstnanců na začátku roku (tj. i na konci roku minulého).





9. Průměrný důchod na začátku roku (tj. i na konci roku minulého)









10. Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě (v procentech).





11. Případný vklad státu do systému během toho kterého roku.





12. Případnou platbu ze systému (mimo výplatu důchodů) během toho kterého roku.





13. Stav účtu na konci roku.





Pozn. U všech mimořádných vkladů / plateb ze systému uveďte v poznámce i důvodu platby.





Tento dopis Vám bude zaslán, pane ministře, datovou schránkou na MPSV.





S pozdravem





Ing. Oldřich Maděra





Česko / Irsko / Velká Británie





Pracující důchodce





(často označován nelichotivou zkratkou Pr.důch.)





























1