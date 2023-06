Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina zničila ruský muniční sklad v Chersonu, sděluje představitel Oděsy

- Ukrajinské síly údajně převzaly kontrolu nad Piatičkami na záporožské frontě

Ruskem dosazený představitel tvrdí, že Ukrajina dosáhla na této bojové frontě prvního vítězství od zahájení protiofenzívy na začátku tohoto měsíce

Ruský vojenský bloger War Gonzo rovněž informoval, že ruské jednotky "opustily" vesnici Piatychatky na Záporožské frontě. Autor naznačuje, že Ukrajina v oblasti soustředila velké rezervy, především pěchotu, ale také "těžkou obrněnou techniku", a klade si otázku, zda Kyjev aktivuje své rezervy pro pravděpodobný velký útok v oblasti.





Pokud by se to potvrdilo, byl by to první ukrajinský zisk vesnice za téměř týden a významně by to znamenalo zjevnou eskalaci ofenzívy na nejpřímější cestě na Krym, ačkoli právě v této oblasti je ruská obrana považována za nejsilnější.