Kmenový způsob uvažování je cesta do pekla

Je nesmírně zajímavé, jak intenzivně a nemyslivě v ČR funguje kmenovost. Lidem stačí jeden drobný signál a už si vás podle něho zařadí do konkrétní "nepřátelské" skupiny, jakoby tento jediný signál znamenal, že máte zároveň desítky dalších charakteristik, které se údajně s tímto signálem sdržují. Takže napíšete, že od Petra Pavla bylo obrovskou mezinárodní botou zmiňovat se o internaci Japonců v USA za druhé světové války jako o příkladu jednání pro dnešek, přestože je to čin, za nějž se Spojené státy dnes hluboce stydí, a hned jste stoupenec Vladimíra Putina. A Jaroslavu Mikovi se děje totéž. Ale skutečnost je vždy složitější (JČ) :







Přátelé,







když opakovaně veřejně sděluji, že v případě zabitého romského kluka v Brně nelze na ukrajinské občany uplatňovat primitivní princip kolektivní viny, jsem některými Romy označován za někoho, kdo je proti Romům a stojí na straně Ukrajinců, píše Jaroslav Miko.







Ne, já stojím pouze na straně zdravého rozumu v souladu s mým vlastním svědomím.

Když veřejně uvádím, že romská komunita je frustrovaná a oprávněně pociťuje nespravedlnost, například v tom, že český stát a značná část majority pomáhá více ukrajinským běžencům než českým Romům ve smyslu dlouhodobé nespravedlnosti a nerovnosti, přičemž zdůrazňuji, že za tento stav nenesou vinu samotní ukrajinští běženci, jsem prozměnu z části majority označován za někoho, kdo je proti ukrajinským uprchlíkům a kdo je xenofob.





Holt s některými jedinci je to jak s malými dětmi. S tím těžko něco nadělat.







Každopádně kdyby někdo z vás měl dnes chuť a čas, tak od 22:30h budu mít prostor na CNN Prima NEWS v pořadu Pavlíny Wolfové 360° ještě ty věci dovysvětlit.





Do studia by měl společně se mnou dorazit ještě nějaký můj oponent, tak jsem zvědav, kdo to nakonec bude.





Držte mi palce!