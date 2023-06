Rozsudek v kauze poslaneckých trafik a ohlédnutí za rokem 2013

14. 6. 2023 / Boris Cvek

Tak nám odsoudili Petra Nečase, už podruhé. Poprvé byl odsouzen za lživou výpověď v kauze zneužití vojenského zpravodajství. Jeho tehdejší milenka Nagyová úkolovala tajnou službu, aby sledovala Nečasovu tehdejší manželku. Nečas Nagyovou, dnes už Nečasovou, kryl tím, že u soudu lhal, a za to byl pravomocně odsouzen roční podmínkou. Stal se tak prvním odsouzeným expremiérem v historii České republiky. Říkalo se mu někdy v roce 2010, kdy vedl ODS do Sněmovních voleb, pan Čistý. Prý neúplatný, poctivý politik. Vzor katolické rodiny a morálky. ‼️ Soud uznal bývalého premiéra Petra Nečase, jeho manželku Janu i spoluobžalovaného bývalého náměstka ministra zemědělství Romana Bočka vinnými v kauze takzvaných trafik pro poslance ODS. https://t.co/rgqL1K2yz1 — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) June 13, 2023









V úterý byl Nečas odsouzen nepravomocně v kauze tzv. poslaneckých trafik. Dostal 2,5 roku podmíněně plus peněžitý trest jeden milion korun. Dlouho se přitom všelijak mudrovalo, že dohoda s poslanci, že se vzdají mandátu výměnou za lukrativní funkce, nemůže být trestný čin, protože se to prý děje v politice běžně a je to dokonce jejím základem. Soud to vidí jinak. Uvidíme, jak bude vypadat pravomocný verdikt. Třeba se za dalších 10 let dočkáme.

Ode dne, kdy policie vtrhla na Úřad vlády ve spektakulární akci, která pak byla panem Šlachtou a panem Ištvanem vydávána téměř za odhalení rozsáhlého spiknutí podobného státnímu převratu, uplynulo totiž právě těch 10 let. Šlachta a Ištvan značně přeháněli, leč také nelze říci, že jejich akce neměla vůbec žádné opodstatnění. Samo zneužívání vojenského zpravodajství milenkou premiéra stačí na demisi vlády a hlubokou krizi politického systému.

Nečasova vláda se přitom potácela od skandálu ke skandálu od samého začátku, což v lednu 2013 bylo dovršeno tím, že pan Čistý podepsal Klausovu amnestii. Vláda byla už tehdy národem v zásadě svorně nenáviděna, z čehož těžila sociální demokracie. Podle wikipedie jí třeba ještě v červnu/červenci 2013 dával volební model Medianu 34 procent a komunistům 18,5 procent (Hnutí Ano v tomto modelu nebylo, ale přibližně v té době mělo podle Sanepu kolem dvou procent). V srpnu a září to bylo podle průzkumu preferencí o dost horší, jen kolem 20 procent pro socialisty a kolem 10 procent pro komunisty. Nicméně Ano nemělo ani to, drželo se kolem 5-9 procent. Pokud jde o volební modely, Ano překonalo 16 procent až v říjnových modelech STEM a CVVM.

Nevidím tak žádná fakta, o která bychom mohli opřít případné tvrzení, že Ano začalo růst v důsledku červnového zásahu policie na Úřadu vlády. Jeho překvapivý růst se musel stát někdy těsně před říjnovými volbami. Zřejmě šlo o náhlé rozhodnutí dosud nerozhodnutých voličů. Proč se v říjnu rozhodli volit Babiše, to opravdu nevím.

V každém případě pravice byla zdiskreditována už v lednu a TOP09 tehdy promeškala příležitost, jak se postavit ODS a položit vládu kvůli amnestii. To by možná byla cesta, jak se tehdy dala zachránit „tradiční“ politika střetu mezi pravicí a levicí. TOP09 ve srovnání s ODS ve sněmovních volbách 2013 i tak celkem obstála (asi 12 procent ve srovnání s 16,7 procent v roce 2010, ODS měla v roce 2013 jen 7,7 procenta), na záchranu pravice to však nestačilo. Kdo by ale tehdy čekal, že nový žralok české politiky, Babišovo hnutí, stojící na bývalých voličích ODS, jednou sežere právě sociální demokracii, tu sociální demokracii, kterou ještě na podzim 2013 zachránil před lánským pučem?

Ostatně už těch necelých 21 procent pro sociální demokracii ve sněmovnách volbách 2013 bylo hodně málo. Že vláda plná skandálů přivedla pravici k velkým ztrátám, to není nic moc zvláštního. Že ale levice, která ještě v lednu 2013 vypadala jako v triumfálním tažení na Strakovu akademii, nakonec dopadla velmi bídně, to jistě překvapením být může. Co by ale dnes dala sociální demokracie aspoň za těch mizerných 7,7 procent, které měla ODS v době svého pádu na nejhlubší dno…







Odkaz na wikipedii:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2013













