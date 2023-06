Občanská válka v Rusku: Podmínky nutné a postačující

12. 6. 2023

čas čtení 2 minuty

Stále více Rusů mluví o možnosti občanské války po odchodu Vladimira Putina, přičemž někteří se obávají, že to povede k rozpadu Ruska - a další, že to povede k opětovnému vzniku ještě autoritářštějšího centralizovaného státu, píše bloger El Murid. Stále více Rusů mluví o možnosti občanské války po odchodu Vladimira Putina, přičemž někteří se obávají, že to povede k rozpadu Ruska - a další, že to povede k opětovnému vzniku ještě autoritářštějšího centralizovaného státu,

Oba výsledky jsou možné, pokračuje, ale bezprostřednější otázkou je, zda Putinův režim sám vytvořil podmínky, které takový konflikt činí více, nebo méně pravděpodobným. El Murid tvrdí, že navzdory Putinově rétorice právě Putin učinil takový konflikt pravděpodobnějším.

Rusko se vyhnulo občanské válce po roce 1991 kvůli přetrvávajícímu vlivu sovětské homogenity a dělbě moci na základě dohody, které v roce 1992 dosáhl Jelcin ve své dohodě s regiony.

Dnes je takové uspořádání sdílení moci považováno za chybu a dokonce za krok k potenciálnímu rozpadu Ruska. Ale vůbec to není pravda. A Putinovo anulování této dohody ve skutečnosti umožnilo "celý současný seznam zločinů proti Rusku ze strany Putina režimu".

Jelcinova dohoda znamenala, že lidé v jedné části Ruské federace považovali konflikty v jiné části této země za vzdálené a jejich obavy z nich to zmírnilo. To omezilo dopad na Rusko jako celek během obou prvních postsovětských čečenských válek i během střetu mezi Jelcinem a Nejvyšším sovětem v 1993.

Putin to změnil a vytvořil situaci, ve které je síla jediným prostředkem k potlačení rozdílů mezi centrem a periferii i mezi různými politickými bloky. Dokud má moc, Moskva to dokáže; ale s jeho odchodem to bude obtížnější.

To je výsledek kampaně kremelského vůdce za zničení federalismu. Ve skutečnosti pouze zamaskovala rozdíly mezi centrem a periferií a ponechala zemi bez mechanismu, který by je vyřešil jinak než prostřednictvím použití síly.

Rusko "může zůstat jednotným prostorem, pokud se nám podaří vytvořit a realizovat smířlivý mechanismus, který řeší základní rozpor naší země". Ale pokud jej nevytvoří, projde občanskou válkou, v důsledku které se buď nakonec rozpadne, nebo se vrátí k jednotnému a neživotaschopnému státu, který se ve velmi krátké době opět dostane do krize a cyklicky se vrátit do aktuálního bodu.

Zdroj v ruštině: ZDE

0