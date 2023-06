Horor v Brně

Než dojela policie k Přístavišti, vystoupila skupinka Dirdy a jeho kamarádů spolu s klukem, co se proti nim ohradil. Nikolas Dirda se svými kamarády na něj zaútočil. Kluk vytáhnul nůž a po chaotickém střetu Dirda zemřel a jeho kamarád skončil s bodným zraněním.







Incident je velkou tragédií pro všechny zúčastněné. Ale to, co se z něj stalo je mnohem horší. Nadšeně se toho chytily všechny prokremelské dezinformační skupiny a aktivisti. Takže připravovaná sobotní demonstrace se stane místem, kde vedle sebe budou stát naštvaní Romové spolu s veterány neonacistického hnutí, kteří proti nim dříve organizovali pogromy.







Připomnělo mi to jednu zaprášenou historku z Břeclavi. kdy před deseti lety jeden ukrajinský teenager Petr Zhyvachivsky kvůli svojí debilitě vyvolal mnohatisícový pogrom na břeclavské Romy. Tenkrát to byla vymyšlená historka o tom, jak ho místní Romové bezdůvodně zmrzačili.







Paradoxem je, že Petr, stejně jako kluk s nožem jsou Ukrajinci. Zhyvachivsky tenkrát svým strachem způsobil, že se Břeclav stala místem etnického střetu, který využili náckové. Ti samí náckové se teď živí na incidentu z Pryglu.







Strašný ale na tom všem je pohled "běžných" Romů, kteří jsou pod vlivem ruských (a babišovských) dezinformací velmi nenávistní vůči Ukrajincům. Tohle je opravdu z velké části práce Babišova volebního týmu, který cíleně mezi Romy šířil dezinfo a uplácel různé vajdy (nebudu Marca ani Rasťa jmenovat).





Výsledkem je naprosto bizarní situace, kdy se v sobotu sejdou na jedné demo nasraní Romové spolu s cynickými obchodníky se strachem a proruskou pátou kolonou.





Můj odhad je, že to vyšumí, budou prázdniny a tak...ale do té doby se stane ještě několik nepříjemných incidentů, kdy party romských "domobran" budou napadat lidi jen proto, jakým jazykem mluví (jako se to stalo včera v centru Brna).





Předpokládám, že se do soboty objeví videa, která potvrdí moji verzi události, jak jsem ji psal. To, co se stalo není žádná vražda, ale nepřiměřená obrana proti agresi s tragickým následkem.







Organizátoři demonstrace (ano ty Žaneto) pak zjistí, že se pustili do něčeho, co se stejně obrátí proti nim. Romka, která pomáhá v PR neonacistům je fakt unikát. Tihle náckovští zmrdi se kdykoliv postaví opět proti Romům, kterým udělali tolik zlého...







(fotka je z břeclavského pochodu na podporu Petra, který si vše vymyslel).





