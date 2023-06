Čtvrtina obyvatel Británie je přesvědčena, že covid byl hoax, ukázal průzkum konspiračních teorií

13. 6. 2023

Průzkum také zjistil, že každý sedmý člověk tvrdí, že násilí je spravedlivou reakcí na údajné konspirace, jako jsou "patnáctiminutová města"



Ve Spojeném království žijí miliony konspiračních teoretiků, více, než si většina lidí uvědomuje, a téměř čtvrtina obyvatel věří, že covid-19 byl pravděpodobně nebo určitě podvod, ukázal průzkum veřejného mínění.



Přibližně třetina obyvatel je přesvědčena, že krize životních nákladů je vládním spiknutím s cílem kontrolovat veřejnost, a podobný počet lidí si myslí, že "patnáctiminutová města" - pokus o zvýšení počtu pěších turistů ve čtvrtích - jsou vládní sledovací lstí, a že "velká výměna" - myšlenka, že bělochy nahradí nebělošští přistěhovalci - se skutečně děje.

Tato zjištění v předvečer prvního svědeckého zasedání britského veřejného vyšetřování pandemie, která ve Spojeném království zabila více než 227 000 lidí, pocházejí z dubnového průzkumu společnosti Savanta pro King's College London (KCL) a BBC.



Zjistilo se, že tato přesvědčení jsou sdílena prostřednictvím sociálních médií - nejčastěji YouTube a Facebooku - a podněcována webovými stránkami, včetně 21st Century Wire, The Light, The Exposé a Breitbart, z nichž poslední provozuje bývalý poradce Donalda Trumpa Steve Bannon.



Každý sedmý člověk - asi 6 milionů dospělých - věří, že násilí je spravedlivou reakcí na některé údajné konspirace.



Podle výzkumníků, kteří odhalili to, co označili za "šokující" postoje, široká veřejnost podceňuje počet příznivců konspiračních teorií přibližně o 4 miliony dospělých.



"Protesty jsou klíčovou součástí zdravé demokracie a lidé mají někdy oprávněné obavy ohledně motivů jednání vlády a dalších osob, ale je znepokojující, že přibližně každý sedmý člověk tvrdí, že násilí by bylo přijatelné při protestech například proti vládním digitálním měnám nebo 15minutovým městům," uvedl profesor Bobby Duffy, ředitel Policy Institute na KCL.



Sociální média jsou nejpravděpodobnějším místem, kde se lidé poprvé setkávají s konspiračními teoriemi, ale lidé, kteří čtou publikace, jako je The Light, mnohem častěji věří v konspirace než širší populace.



Mezi titulky nedávného vydání této britské publikace patří například "Klimatický hoax o CO2 - jak bankéři unesli skutečné ekologické hnutí" nebo "Kontrola nad penězi skončí totálním otroctvím".



Konspirační teorie často vznikají na základě problémů a obav z reálného světa. Například rostoucí úrokové sazby a inflace, které snižují blahobyt a způsobují, že se rodiny potýkají s problémy, mohou podnítit přesvědčení, že mocné síly spřádají plány na záměrné zbídačení určitých částí společnosti.



"Tato zjištění podtrhují význam konspiračních teorií při vysvětlování toho, jak mnoho lidí chápe politiku a události, které utvářejí jejich životy," řekl Dr. Rod Dacombe, lektor politologie na katedře politické ekonomie na KCL. "Pro některé lidi jsou konspirační teorie hlavním předmětem politické participace a hlavním prostředkem, díky němuž chápou, co se ve světě děje."



Devatenáct procent lidí v průzkumu uvedlo, že je pravdivé nebo pravděpodobně pravdivé tvrzení, že "britská vláda provedla v roce 2005 útoky v londýnském metru, aby podpořila válku na Blízkém východě", a 18 % lidí uvedlo, že je rozhodně nebo pravděpodobně pravdivé tvrzení, že "na útoku v Manchester Areně se podíleli 'krizoví herci', kteří předstírali zranění nebo smrt - lidé ve skutečnosti nebyli zabiti ani zraněni".



Tři z deseti lidí zastávají názor, že iniciativa "Velký reset", kterou v roce 2020 vyhlásilo Světové ekonomické fórum, je spiknutím s cílem nastolit totalitní světovou vládu. Pětina až čtvrtina lidí - 8 až 10 milionů dospělých - uvedla, že bude protestovat proti zavedení digitálních měn centrálních bank, proti "hlubokému státu" složenému z vojenských, zpravodajských a vládních úředníků, kteří se snaží tajně manipulovat vládní politikou, proti "patnáctiminutovým městům" (patnáctiminutové město - FMC nebo 15mC - je urbanistický koncept, v němž je většina každodenních potřeb a služeb, jako je práce, nákupy, vzdělání, zdravotní péče a volný čas, by měla být snadno dosažitelná patnáctiminutovou chůzí nebo jízdou na kole z kteréhokoli místa ve městě) a proti vakcínám.





