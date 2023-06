8. 6. 2023

To, že @PolicieCZ nedorazila na ohlášený pochod @LastGenCZ je porušením její zákonné povinnosti. To by mělo mít nějakou soudní dohru. Policie má být nestranná a plnit to, co jí ukládá zákon. https://t.co/iLK3apqffx