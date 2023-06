Ruská agrese na Ukrajině: Občan USA zadržen v Moskvě; ve čtyřech oblastech hlášen ukrajinský protiútok

11. 6. 2023

čas čtení 9 minut

Bývalý americký výsadkář zatčen kvůli obvinění z obchodu s drogami; ukrajinské síly provádějí protiofenzívu v oblastech včetně Bachmutu, sděluje americký thinktank ISW



- Ruské zdroje konstatují, že Ukrajina má taktické výhody při vedení útoků v noci díky Západem dodanému vybavení s pokročilými systémy noční optiky. Russian sources claimed that #Ukraine's armed forces have tactical advantages in conducting assaults at night due to Western-provided equipment with superior night optics systems. https://t.co/mZr7Go9rqf https://t.co/UrnbjBmz0C pic.twitter.com/P7aErTgubV — ISW (@TheStudyofWar) June 11, 2023 Významný ruský milblogger sděluje, že ukrajinské síly provádějí útoky v noci, protože Západem dodávané vybavení poskytuje ukrajinským silám "vynikající" optiku pro noční vidění.



Ruské zdroje široce píší o tom, že ukrajinské síly v posledních dnech zahájily nebo zintenzivnily útoky v noci a ukrajinské síly stále více využívají výhod poskytovaných západními systémy.



Ukrajinské síly vedou protiofenzivní operace nejméně ve čtyřech oblastech fronty, uvedl americký thinktank Institute for the Study of War ve své denní aktualizaci.



Mluvčí ukrajinské východní skupiny sil plukovník Serhij Čerevatý poznamenal, že ukrajinské síly postoupily až o 1400 m v blíže nespecifikovaných oblastech bachmutské fronty, a ruští milblogeři hlásili ukrajinský postup severozápadně a severovýchodně od Bachmutu, uvádí ISW.



Ruské zdroje informovaly o ukrajinské aktivitě v Luhanské oblasti poblíž Bilohorivky, zatímco ruské ministerstvo obrany a další ruské zdroje tvrdily, že ukrajinské jednotky vedly lokalizované útoky v pohraniční oblasti Doněcké a Záporožské oblasti, zejména v oblasti Velyka Novosilka.



Podle ISW geolokační záběry zveřejněné 10. června navíc naznačují, že ukrajinské síly v západní Záporožské oblasti dosáhly zisků během protiútoků jihozápadně a jihovýchodně od Orichivu.



Uvádí, že ukrajinské síly nepřekvapivě utrpěly ztráty při počátečních útocích proti jedněm z nejlépe připravených ruských sil na Ukrajině. Počáteční útoky - a zejména vybrané záběry, které ruské zdroje záměrně šíří a zdůrazňují - však nejsou reprezentativní pro všechny ukrajinské operace.

Unbreakable Kherson and its residents. pic.twitter.com/I48kgRAZBd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 11, 2023

- Podle agentury Reuters se v neděli brzy ráno zřítily dva bezpilotní letouny v ruské Kalužské oblasti, uvedl gubernátor oblasti Vladislav Šapša v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Jeden dron se zřítil u obce Strelkovka, druhý v lese v Medynském městském okrese.



Kalužská oblast sousedí na severu s Moskevskou oblastí.



Podle předběžných informací nedošlo k žádným obětem a škody jsou jen minimální, uvedl Šapša na Telegramu. Agentura Reuters nemohla zprávu nezávisle ověřit.



Dříve během dne uvnitř Ruska vykolejilo v jižní Belgorodské oblasti hraničící s Ukrajinou 15 vagonů prázdného nákladního vlaku, uvedl v sobotu pozdě večer místní gubernátor a dodal, že o příčině nejsou bezprostřední informace.



Nehoda se stala poblíž železniční stanice v Alexejevském městském obvodu a vlak byl prázdný, uvedl Gladkov. Tuto zprávu se agentuře Reuters nepodařilo nezávisle ověřit.



- V Moskvě zatkli amerického hudebníka obviněného z prodeje mefedronu



Ruská média v sobotu informovala, že americký hudebník, který žije v Rusku více než deset let, byl podle agentury Associated Press zatčen pro podezření z obchodování s drogami.



Podle těchto zpráv je Michael Travis Leake podezřelý z prodeje mefedronu, jehož účinky jsou podobné účinkům kokainu a MDMA. Moskevský soud mu nařídil dvouměsíční předběžnou vazbu, uvedly zprávy.



Čelí obvinění z výroby nebo distribuce drog, za což mu hrozí až 20 let vězení.



Na instagramové stránce pod jménem Travis Leake Instagram je identifikován jako zpěvák skupiny Lovi Noch, což znamená Seize the Night. Zprávy uvádějí, že Leake je bývalý výsadkář americké armády a od roku 2010 žije v Moskvě.



Ruské protidrogové zákony jsou přísné. Hvězda WNBA Brittney Grinerová byla v únoru 2022 zatčena poté, co byly v jejím zavazadle na moskevském letišti nalezeny vapovací nádobky s konopným olejem. Byla odsouzena k devíti letům vězení, ale v prosinci byla propuštěna výměnou za v USA vězněného ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Bouta.



Americké ministerstvo zahraničí v e-mailovém prohlášení pro agenturu Associated Press uvedlo, že si je vědomo zpráv o nedávném zatčení americké občanky v Moskvě. Ministerstvo uvedlo, že v případě zadržení občana USA v zahraničí "usiluje o co nejrychlejší konzulární přístup a snaží se poskytnout veškerou vhodnou konzulární pomoc".



Ministerstvo uvedlo, že z důvodu ochrany soukromí nebude mít žádné další komentáře.



- Prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu prohlásil, že na Ukrajině probíhají protiofenzivní a obranné operace, den poté, co kremelský vůdce Vladimir Putin uvedl, že dlouhotrvající snaha Kyjeva o znovudobytí území je v plném proudu. Zelenskyj nechtěl říci, v jaké fázi se nacházejí, ale sdělil, že jeho generálové jsou optimističtí a "pozitivně naladění".



Mluvčí ukrajinské armády v sobotu uvedl, že ukrajinské síly během uplynulého dne postoupily na několika úsecích frontové linie u východního města Bachmut až o 1 400 metrů.



Britské ministerstvo obrany uvedlo, že během uplynulých 48 hodin proběhly "významné" ukrajinské operace v několika sektorech východní a jižní Ukrajiny. Ukrajinské síly "pravděpodobně dosáhly značného pokroku" a "pronikly do první linie ruské obrany", dodalo MO. V jiných oblastech však "ukrajinský postup byl pomalejší".



Ruské ministerstvo obrany v sobotu uvedlo, že ukrajinské síly v uplynulých 24 hodinách pokračovaly v "neúspěšných" pokusech o útoky jižně od Doněcka a v Záporožské oblasti, jakož i v oblasti východního města Bachmut.



- Podle ukrajinského velení na jihu země zabil v sobotu v ranních hodinách útok ruských sil bezpilotním letounem v Oděské oblasti tři lidi a 27 osob, včetně tří dětí, bylo zraněno. Záchranné služby uvedly, že ale požár byl rychle uhašen a z budovy bylo zachráněno 12 lidí.



- Nejvyšší představitel OSN pro humanitární pomoc Martin Griffiths varoval, že humanitární situace na Ukrajině se po protržení Kachovské přehrady "nesmírně zhoršila".



- Německý kancléř Olaf Scholz v sobotu uvedl, že plánuje brzy telefonicky hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a vyzvat ho ke stažení vojsk z Ukrajiny.



- Kanadský premiér Justin Trudeau v sobotu přistál v Kyjevě a uvedl, že Kanada se zapojí do mnohonárodního úsilí o výcvik ukrajinských stíhacích pilotů. Oznámil také vojenskou pomoc Kyjevu v hodnotě 500 milionů dolarů a prohlásil, že zničení přehrady Nová Kachovka je "přímým důsledkem ruské války".



- Ruští aktivisté a disidenti tvrdí, že ruské úřady v Chersonské oblasti brání 1842 obyvatelům levobřežní oblasti, včetně 338 naléhavých případů v okolí Olekshy, a blízkého okolí, v odchodu. Tento počet zahrnuje 148 dětí a 243 starých lidí, uvedla protiválečná koalice pro lidská práva.



- Rusko přes noc vypálilo rakety a útočné drony na středoukrajinskou Poltavskou oblast a podle regionálního gubernátora způsobilo "určité škody na infrastruktuře a vybavení" na vojenském letišti Myrhorod.



- Vláda Spojeného království oznámila vytvoření fondu ve výši 150 milionů liber na pomoc Ukrajincům s návratem do jejich vlastních domovů. Od loňského února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, přišlo do Spojeného království v rámci programu Domovy pro Ukrajinu více než 124 000 lidí. Spojené království také poskytne Ukrajině dalších 16 milionů liber humanitární pomoci po zničení přehrady Kachovka.





- Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že rozhodnutí Islandu pozastavit činnost svého velvyslanectví v Moskvě "ničí" dvoustrannou spolupráci, a dodalo, že tento krok vyvolá "odpovídající" reakci.





- Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa informoval čínského kolegu Si Ťin-pchinga o chystané mírové misi afrických představitelů do Ruska a na Ukrajinu, aby se pokusili zprostředkovat mír, uvedla v sobotu Pretorie.







- OSN pomohla zvýšit ruský vývoz potravin a hnojiv, čímž usnadnila stálý příliv lodí do svých přístavů před důležitým termínem dohody o dodávkách obilí. Vrchní obchodní úřednice OSN Rebeca Grynspanová se setkala s náměstkem ruského ministra zahraničí Sergejem Veršininem v době, kdy Moskva hrozí, že odstoupí od dohody umožňující 17. července bezpečný vývoz potravin a hnojiv z ukrajinských černomořských přístavů, pokud nebudou odstraněny překážky bránící jejím vlastním dodávkám.









1

360

uvedl v sobotu jeden z ruských představitelů. Vladimir Saldo uvedl, že hladina vody v Nové Kachovce, městě sousedícím s přehradou na dolním toku, nyní klesla o tři metry oproti úternímu maximu, informovala agentura Reuters.