"Je to neuvěřitelné": Annecy šokoval útok nožem na malé děti v parku

9. 6. 2023

čas čtení 5 minut



Čtyři velmi malé děti a dva dospělí byli pobodáni na dětském hřišti u jezera ve francouzském alpském městě "jménem Ježíše Krista"



Bylo slunečné dopoledne na břehu jednoho z nejkrásnějších francouzských jezer, které lemují hory a trávníky v parku v malebném městě Annecy ve francouzských Alpách.



V 9:45 dopoledne se z parku ozývaly hlasy žen, které volaly o pomoc, křičely, chytaly děti a utíkaly, volaly policii. Podle svědků se odehrála "nepopsatelná" hrůza, když byla pobodána a krvácela batolata a kojenci.



Zatímco si děti hrály, muž s nožem s deseticentimetrovou čepelí přeskočil plot a vydal se nejprve k ženě s kočárkem, která křičela o pomoc, když se natahoval po dětech a pak zamířil k batolatům.



Prodavač zmrzliny a další místní lidé poznali muže - oblečeného v černém, se slunečními brýlemi a šátkem na hlavě -, který podle nich v předchozích měsících poblíž parku posedával. Podle nich v předchozích týdnech nepůsobil nebezpečně; občas pozdravil a často seděl na lavičce s taškou vedle sebe a díval se na jezero. Ale vždycky byl sám. Bylo slunečné dopoledne na břehu jednoho z nejkrásnějších francouzských jezer, které lemují hory a trávníky v parku v malebném městě Annecy ve francouzských Alpách.V 9:45 dopoledne se z parku ozývaly hlasy žen, které volaly o pomoc, křičely, chytaly děti a utíkaly, volaly policii. Podle svědků se odehrála "nepopsatelná" hrůza, když byla pobodána a krvácela batolata a kojenci.Zatímco si děti hrály, muž s nožem s deseticentimetrovou čepelí přeskočil plot a vydal se nejprve k ženě s kočárkem, která křičela o pomoc, když se natahoval po dětech a pak zamířil k batolatům.Prodavač zmrzliny a další místní lidé poznali muže - oblečeného v černém, se slunečními brýlemi a šátkem na hlavě -, který podle nich v předchozích měsících poblíž parku posedával. Podle nich v předchozích týdnech nepůsobil nebezpečně; občas pozdravil a často seděl na lavičce s taškou vedle sebe a díval se na jezero. Ale vždycky byl sám.



Vyšetřovatelé se stále snaží zjistit, proč se ve čtvrtek ráno třicetiletý muž, podle francouzského premiéra Syřan bez domova se statusem uprchlíka ve Švédsku, kterého policejní zdroje francouzským médiím popsaly jako křesťana, vydal do parku s nožem v ruce.





Zpočátku záměrně ignoroval dospělé, aby mohl bodnout konkrétně batolata. Na videozáznamu pořízeném náhodným svědkem, který si prohlédla agentura AFP, bylo slyšet, jak muž křičí "ve jménu Ježíše Krista". Místní prokurátor uvedl, že v této fázi "není zřejmý žádný teroristický motiv" útoku. Muž nebyl opilý ani pod vlivem drog, uvedl státní zástupce.





Jeden z popelářů uvedl, že byl s kolegy na ranní obchůzce a vysypávali popelnice, "když jsme viděli běžet lidi, kteří nesli děti". Snažili se zakročit, aby útočníka zastavili; ten vyběhl na trávník u jezera a v tu chvíli přijeli policisté a dali se do pronásledování. Mezitím se jeden kolemjdoucí s batohem na zádech pokusil útočníka pronásledovat po trávníku v parku a snažil se po něm těžkou tašku hodit nebo se s ní ohánět.

V tomto klidném koutě Alp lidi nechápou, že se terčem útoku mohly stát velmi malé děti. Antoine Armand, poslanec parlamentu za Horní Savojsko, to označil za "útok proti naší duši".





Podrobnosti v angličtině ZDE



0

190

"Nechápala jsem to, myslela jsem, že je to hra," řekla. "Přeskočil zábranu, pobodal holčičku a pak dítě v kočárku. Myslela jsem, že je to hračka. Myslela jsem, že je to vtip, ale ne, měl skutečný nůž. Když jsem uslyšela křik maminky, otočila jsem se a utíkala."Christina, která pracovala v oblasti poblíž parku, uvedla, že viděla silně krvácející dítě. Myslela si, že došlo k nehodě na kole. "Ale byla tam skupina mladých lidí, kteří vypadali v šoku a říkali policejním autům, kam mají jet, když přijeli," řekla.Starší muž v důchodu, který jel na kole po cyklostezce u jezera, řekl televizi LCI: "Viděl jsem malé dítě, viděl jsem krev přes břicho, pomyslel jsem si, že to není nehoda způsobená houpačkou..."Bývalý fotbalista Liverpoolu Anthony Le Tallec, který běhal u jezera, popsal, jak policie útočníka pronásledovala pěšky. Útočník se však poté vrhl na sedmdesátiletého muže, bodl ho a zranil, než policie vystřelila a zatkla ho. Sedmdesátiletý muž byl při zatýkání rovněž zasažen střelivem z policejní zbraně a byl se zraněními ošetřen.Čtyři děti byly těžce zraněny a ošetřeny v nemocnici. Jednomu je 22 měsíců, dvěma dva roky a jednomu tři roky. Jedno z dětí bylo britské a druhé nizozemské.Dalším desítkám malých dětí, které byly svědky pobodání jiných batolat, byla poskytnuta psychologická pomoc, stejně jako rodičům a vychovatelkám, kteří byli v parku, a pracovníkům parku. Děti v nedaleké škole byly uzavřeny, aby byly v bezpečí, než si pro ně přijdou rodiče.Existovaly obavy, že status útočníka jako uprchlíka ve Švédsku, který může volně cestovat po EU, by mohl okamžitě vyvolat spontánní krajně pravicové pouliční demonstrace proti imigrační politice ve Francii. Starosta Annecy ze strany Zelených a místní politici vyzvali ke klidu.Francie byla v šoku. Hrůza a nepochopení vyvolaly chmurné vzpomínky na jiný útok na děti v roce 2012, kdy zradikalizovaný nezaměstnaný dělník Mohamed Merah zabil v židovské škole ve městě Toulouse na jihu země sedm lidí, včetně tří dětí a rabína.