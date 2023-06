Trump "z Bílého domu odebral tajné dokumenty o americkém jaderném programu", konstatuje obžaloba

9. 6. 2023

čas čtení 6 minut

Donald Trump uchovával krabice s dokumenty o americkém jaderném programu a detaily o zahraničních zbraních, konstatuje obžaloba

Obžaloba viní bývalého amerického prezidenta z ohrožení národní bezpečnosti USA, zahraničních vztahů, bezpečnosti americké armády a shromažďování zpravodajských informací





V obžalobě se uvádí, že Trump uchovával "informace týkající se obranných a zbrojních schopností Spojených států i cizích zemí; jaderné programy Spojených států; potenciální zranitelnost Spojených států a jejich spojenců vůči vojenskému útoku a plány možné odvety v reakci na zahraniční útok".



Dále se v něm uvádí:



"Neoprávněné zveřejnění těchto utajovaných dokumentů by mohlo ohrozit národní bezpečnost Spojených států, zahraniční vztahy, bezpečnost armády Spojených států a lidských zdrojů a další životaschopnost citlivých metod sběru zpravodajských informací." V obžalobě se uvádí, že Trump uchovával "informace týkající se obranných a zbrojních schopností Spojených států i cizích zemí; jaderné programy Spojených států; potenciální zranitelnost Spojených států a jejich spojenců vůči vojenskému útoku a plány možné odvety v reakci na zahraniční útok".Dále se v něm uvádí:"Neoprávněné zveřejnění těchto utajovaných dokumentů by mohlo ohrozit národní bezpečnost Spojených států, zahraniční vztahy, bezpečnost armády Spojených států a lidských zdrojů a další životaschopnost citlivých metod sběru zpravodajských informací."



Žaloba proti Trumpovi byla v pátek zveřejněna



Dokument znamená potvrzení ministerstva spravedlnosti o zahájení trestního řízení proti Trumpovi, kvůli domupentům nezákonně uchovávaných v Mar-a-Lago



V pátek odpoledne bylo odtajněno obvinění Donalda Trumpa ze špatného nakládání s tajnými dokumenty, obsahující i americká a zahraniční jaderná tajemství.



Dokument představuje první oficiální potvrzení ministerstva spravedlnosti o trestním řízení proti bývalému prezidentovi USA, které vyplývá z uchovávání stovek dokumentů v jeho floridském domě Mar-a-Lago, a obsahuje 37 obvinění zahrnujících vysoce citlivé obranné informace a další záležitosti.



Podrobně popsané trestné činy jsou početnější a závažnější, než se veřejnost původně domnívala, když bývalý prezident v noci na čtvrtek oznámil, že byl obviněn ze sedmi federálních obvinění.



V obžalobě se uvádí, že Trump uchovával "informace týkající se obranného a zbrojního potenciálu Spojených států i cizích zemí; jaderné programy Spojených států; potenciální zranitelnost Spojených států a jejich spojenců vůči vojenskému útoku a plány možné odvety v reakci na zahraniční útok", včetně tajných map.



"Neoprávněné zveřejnění těchto utajovaných dokumentů by mohlo ohrozit národní bezpečnost Spojených států, zahraniční vztahy, bezpečnost armády Spojených států a lidských zdrojů a další životaschopnost citlivých metod sběru zpravodajských informací," uvádí se v obžalobě.



V obžalobě se konstatuje, že některé z dokumentů obsahují nejcitlivější vojenská tajemství USA. Materiály pocházely z Pentagonu, Ústřední zpravodajské služby, Národní bezpečnostní agentury a dalších zpravodajských agentur, uvádí se v soudním podání.



Obsahuje také fotografie krabic s materiály, které Trump uskladnil na pódiu v tanečním sále, v klubové koupelně a ve skladu, kde některé ležely na podlaze.



Mezi obviněními je i to, jak Trump popsal "plán útoku" Pentagonu a sdílel tajnou mapu týkající se vojenské operace.



Trump "ukázal a popsal 'plán útoku', který pro něj podle Trumpa připravilo ministerstvo obrany a jeedn vysoký vojenský úředník" během setkání v Trumpově národním golfovém klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey, uvádí se v obžalobě.



Dodávalo se v něm: "Trump těmto osobám řekl, že plán je 'vysoce důvěrný' a 'tajný'."



Obžaloba tvrdí, že se Trump rovněž "snažil mařit vyšetřování FBI a velké poroty a zatajit, že nadále uchovává utajované dokumenty".



Bývalý prezident se pokusil bránit spravedlnosti mimo jiné tím, že "navrhl svému právnímu zástupci, aby před FBI a velkou porotou nepravdivě prohlásil, že nemá dokumenty požadované předvoláním velké poroty", a dokonce "navrhl svému právnímu zástupci, aby ukryl nebo zničil dokumenty požadované soudním příkazem velké poroty".





Trump zaútočil na zvláštního právního zástupce Jacka Smithe, který vede kauzu dokumentů z Mar-a-Lago a také federální vyšetřování role bývalého prezidenta při podněcování vzpoury v americkém Kapitolu 6. ledna 2021. Trump v příspěvku na sociální síti o Smithovi napsal, že: "Jeho žena je Trumpa nenávidí stejně jako on Trumpa nenávidí - je to vyšinutý 'psychopat', který by neměl být zapojen do žádného případu, který má co do činění se 'spravedlností'".





Navzdory mnoha právním problémům však Trump zůstává dominantní silou Republikánské strany a snadno odolává - zatím - širokému poli uchazečů o stranickou nominaci.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

524

Obžaloba rovněž obvinila Trumpa, že nařídil svému komorníkovi a pomocníkovi Waltu Nautovi, aby přemístil krabice se záznamy a aby je ukryl před svým právníkem a FBI.Trump i Nauta čelí podle obžaloby obvinění ze spiknutí za účelem maření spravedlnosti. "Cílem spiknutí bylo, aby si Trump ponechal tajné dokumenty, které si odnesl z Bílého domu, a ukryl je a zatajil před federální velkou porotou," uvádí se v obžalobě.Trump, který je současným kandidátem na prezidenta v roce 2024, by se měl úřadům v Miami vzdát v úterý v 15 hodin SELČ. V pořadu Fox News Digital ve čtvrtek večer uvedl, že se bude hájit jako nevinný.Poté, co se zpráva o obvinění objevila ve čtvrtek pozdě večer, se Trumpovi pravicoví spojenci shromáždili na jeho obranu, zatímco se Amerika připravuje na bezprecedentní podívanou, kdy se bývalý prezident musí hájit proti federálnímu trestnímu obvinění.Nejnovější právní zmatky pro Trumpa přicházejí jen dva měsíce poté, co se přiznal k 34 bodům obžaloby z falšování obchodních záznamů v kauze plateb za mlčení prostitutce Stormy Daniels během voleb v roce 2016.