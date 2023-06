Nový středověk Vladimira Putina

9. 6. 2023

Historička Dina Chapajevová v knize Putinova doba temna, která má vyjít letos na podzim v Londýně, tvrdí, že Putinova propagace restalinizace státu a neomedievalizace ruské společnosti předznamenává další války, pokud nebude poražen na Ukrajině a Rusko neprojde hlubokým procesem pokání. Historička Dina Chapajevová v knize, která má vyjít letos na podzim v Londýně, tvrdí, že Putinova propagace restalinizace státu a neomedievalizace ruské společnosti předznamenává další války, pokud nebude poražen na Ukrajině a Rusko neprojde hlubokým procesem pokání.

Už krátce po nástupu k moci začal Putin oživovat mýtus Stalina coby vítěze 2. světové války. Tento mýtus je nesmírně důležitý, protože je založen na dvou myšlenkách: Obnovení impéria a ruském mesianismu, které na rozdíl od Stalinovy éry je nyní silně smíšen s pravoslavím. Je to "moderní křížová výprava" za šíření pravé víry a jejích hodnot do východní Evropy a na Západ.

Novostředověkost je také důležitá, protože je to prostředek, jak nabídnout ruské společnosti sociální model, který je alternativou k demokracii a který ospravedlňuje jak represe ze strany státu, tak sociální nerovnost až do té míry, že se obnoví sociální vrstvy, jaké mělo Rusko dříve.

Současně je důležité zdůraznit, že v Rusko neprobíhá prostý návrat do středověku, jako si dnes mnozí myslí. Je to proto, že není možné vrátit se do minulosti, ale lze použít středověké narážky, modely a představy o společnosti s cílem vytvořit antidemokratickou budoucnost.

Putinův politický neomedievalismus je velmi podobný neomedievalizaci Islámského státu, a sice v tom, že náboženský fanatismus implantovaný do základů politiky vede k militarizaci veřejného povědomí a posílení tradiční otrocké složky ruských postojů ke vztahům mezi státem a jedincem.

Když se dostali k moci, Putin a jeho klika neměli téměř žádné představy o budoucnosti země s výjimkou touhy zajistit jejich schopnost pokračovat a rozšiřovat své osobní obohacování. Brzy se však potřebovali legitimizovat se sadami nápadů, které zakrývaly skutečnost, že jako zloději neměli ideologii jako takovou.

Není divu, že válka se pro ně stala jediným prostředkem, jak neustále odvádět pozornost společnosti a ukázat, že ti, kteří jsou u moci, jsou dobří hoši, kterým jde o více než jen o to zbohatnout.

Rusko musí projít procesem dekolonizace a dát svobodu těm národům, které utlačovalo běh mnoha staletí a odmítnout názor, že v Rusku žijí pouze Rusové, což je myšlenka, která je jedním z projevů imperiálního vědomí.

Jediný způsob, jak se Rusko může stát demokracií, je projít rozpadem koloniální mocnosti a samozřejmě porážkou ve válce s Ukrajinou. Rusko nikdy neuznalo svou historickou vinu, neprošlo ničím podobným tomu, co Německo udělalo po roce 1945, což mu umožnilo stát se vzkvétající demokracií.

Rusko musí projít podobným procesem a uznat historickou vinu za stalinismus, napadení Gruzie a Ukrajiny. Musí činit pokání. Pokud se to stane, pak Rusko bude mít po určité době šanci stát se demokracií.

