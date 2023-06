Rusko organizuje záplavy v okupované Záporožské oblasti

9. 6. 2023

Zatímco západní média většinou "hrají na jistotu" a informují o tom, že Kyjiv a Moskva "se navzájem obviňují" z hrozné katastrofy, ruští útočníci aktivně ničí další přehrady v okupovaných částech Záporožské oblasti, upozorňuje Halja Kojnaš. Zatímco západní média většinou "hrají na jistotu" a informují o tom, že Kyjiv a Moskva "se navzájem obviňují" z hrozné katastrofy, ruští útočníci aktivně ničí další přehrady v okupovaných částech Záporožské oblasti,

Nejsou to jen varování od října 2022, že by Rusko mohlo zničit přehradu Kachovka, a v poslední době, že útočníci přeplňovali přehradu, co vrhá pochybnosti na ruské pokusy obvinit Ukrajinu z katastrofy, která se nyní odehrává v Chersonské oblasti. Rusko také ničí přehrady v okupovaných částech Záporožské oblasti, s jasným cílem zaplavit území a tím zabránit očekávané protiofenzívě ukrajinských ozbrojených sil.

Centrum pro novinářskou investigaci (CJI) s odvoláním na místní obyvatele 7. června oznámilo, že ruští útočníci buď ničí přehrady na nádržích, nebo je plní, aby zajistili, že voda přeteče a zaplaví silnice a pole. Předpokládá se, že cílem je vytvořit podmínky podobné bažinám v naději, že to zabrání postupu ukrajinských ozbrojených sil.

Kontakty CJI poslaly fotografie z předměstí okupovaného Tokmaku, kde na výjezdu směrem na Berďansk (také okupovaný) Rusové postavili hráz poblíž mostu přes řeku Tokmačku. Přehrada má za následek výrazné zvýšení hladiny vody, přičemž břehy přetékají. Podle šéfa městské vojenské správy Tokmaku Oleksandra Čuba nehrozí bezprostřední nebezpečí domovům lidí, nicméně pole na okraji města již byla zaplavena. CJI se také dozvěděl o podobném nebezpečí záplav u vesnice Udarnyk mezi Tokmakem a Prjazovským rajónem. Rusové také zničili přehradu oddělující rybníky od řeky Molochna, což pravděpodobně povede k zaplavení polí kolem Udarnyku a Hruševky.

Berďansk Online zveřejnil fotografie místních záplav a oznámil, že "okupanti organizují místní 'Kachovku' v Záporožské oblasti. Kanál Telegram poznamenal , že se objevily dřívější zprávy o takovém záměrném zaplavení země v Jakymivském rajónu. 6. června, dodali, bylo zjištěno, že ruská armáda nejprve naplnila soukromé rybníky kolem vesnic Čornozemne, Peremožne, Vjazivka, Petrivks a dalších na maximální hladinu vody a pak bombardovala přehrady. To vedlo k zaplavení silnice do Chersonu, stejně jako zemědělské půdy.

Nic z toho se rozsahem nevyrovná tragickým následkům záplav způsobených výbuchem, který roztrhl Kachovskou přehradu, ale existují podezřelé podobnosti. V posledních dvou měsících se objevovaly stížnosti na nebezpečně vysokou hladinu vody v nádrži za přehradou Kachovka a na lokální záplavy, které to způsobilo.

V rozhovoru pro Donbas Realities 7. června Ihor Syrota, generální ředitel Ukrhydroenerho, odmítl pokus Ruska obvinit z katastrofy Ukrajinu a tvrdit, že přehrada byla poškozena ukrajinským ostřelováním. Přestože je vodní elektrárna Kachovka od počátku totální invaze na území pod ruskou okupací, ukrajinští zaměstnanci zůstali v elektrárně až do října, kdy byla zcela převzata ruskou armádou a využívána pro její účely. Od té doby ukrajinští lídři varovali před nebezpečím, že by Rusko mohlo vyhodit přehradu do povětří, přičemž Institut pro studium války také naznačoval, že takové nebezpečí existuje. Syrota a ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) nepochybují o tom, že škody byly způsobeny explozí zevnitř elektrárny.

Syrota poukazuje na to, že v polovině elektrárny je vidět trhlina, ke které mohlo dojít pouze v případě, že by k výbuchu došlo uvnitř elektrárny. Zdá se, že tento názor sdílí deník New York Times a odborníci, s nimiž hovořili. Jeden z nich, Nick Glumac, specialista na výbušniny a profesor inženýrství na Illinois University, uvedl, že ani přímý zásah hlavicí by přehradu nezničil, protože množství výbušnin, které může nést, je omezené.

Elektrárnu Kachovka nelze opravit, tvrdí Syrota a varuje, že v elektrárně bylo přes 450 tun strojního oleje, přičemž do řeky již vyteklo více než 150 tun. Zda bude nádrž zcela vyprázdněna, bude záviset na tom, zda byla hráz zničena na jejím dně nebo ne. Soudě podle viditelných škod však předpokládá, že existuje 90 % pravděpodobnost nejhoršího scénáře, kdy by nádrž byla zcela vypuštěna během čtyř dnů.

Na otázku, zda věří, že šlo o záměrnou explozi a výsledek, o který Rusové usilovali, Syrota poznamenává, že ve všem od 24. února 2022 je neustálý nedostatek logiky. Na druhé straně se stačí podívat na zvěrstva a zpustošení, které za sebou Rusové zanechali v Buči, Mariupolu, Volnovaše, Bachmutu atd., abyste viděli, jak to nazývá, barbarský přístup. "Chápou, že probíhá protiofenzíva, a jednoduše odpálí a rozeberou vše, co může být zničeno nebo demontováno. Pro ně nemá nic žádnou hodnotu."

Na celém světě nelze takové akce proti jaderným nebo vodním elektrárnám považovat za nic jiného než za teroristické činy.

Soudě podle zpráv přicházejících z Chersonské oblasti, ruští útočníci také dělají málo pro záchranu obyvatel míst na levém břehu Dněpru pod ruskou okupací. Údajně zakazují lidem, aby se pokoušeli evakuovat sami, přičemž jedinou alternativou, kterou nabízejí, je "evakuace" do Ruska, Podle Jurije Sobolevského, prvního zástupce předsedy Chersonské oblastní rady, ruská armáda nepomáhá obyvatelům uniknout záplavám a místo toho brání dobrovolníkům, kteří se snaží pomoci ostatním s evakuací. Objevily se dokonce zprávy o tom, že se armáda pokouší vymámit peníze za "povolení" k odjezdu na lodích nebo osvobození lidí, kteří se drží na střechách, což je často vše, co zůstává nad vodou.

