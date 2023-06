David Sirota: Bidenovo "velké vítězství" v otázce dluhového stropu silně poškodí pracující

8. 6. 2023

AMY GOODMAN: Posloucháte relaci Democracy Now/¨! U mikrofonu je Amy Goodman. Prezident Joe Biden podepsal dohodu o dluhovém stropu, která odvrací historickou platební neschopnost Spojených států. Ve svém prvním projevu z Oválné pracovny Biden prohlásil, že přijetí této rozpočtové dohody bylo klíčovým krokem. AMY GOODMAN: Progresivisté, kteří se postavili proti této nadstranické dohodě, se odvolávali na nové škrty, které budou provedeny v klíčových sociálních programech, a na náročnější požadavky na práci pro některé příjemce potravinových lístků. Klimatičtí aktivisté označili legislativu za "špinavou dohodu", protože ruší Národní zákon o politice životního prostředí a urychluje schválení a výstavbu plynovodu Mountain Valley Pipeline přes Západní Virginii a Virginii; plynovodu, který je oblíbeným projektem mocného konzervativního demokratického senátora za Západní Virginii Joea Manchina. Kritické hlasy mezitím tvrdí, že lobbisté zabránili tomu, aby návrh zákona o dluhu obsahoval daňové reformy a zrušení daňových škrtů pro osoby s vysokými příjmy.

AMY GOODMAN: V Denveru v Coloradu se k nám připojuje oceňovaný investigativní novinář a scénárista filmu Don't Look up! David Sirota.

Vítejte zpět v Democracy Now!, Davide, můžete nám vylíčit, kdo podle vás získal a kdo ztratil na této historické dohodě o podepsání dluhu, historické proto, že kdyby nebyla podepsána, země by se poprvé ocitla v platební neschopnosti?

DAVID SIROTA: No, určitě je zde velkým vítězem průmysl fosilních paliv, jak jste zmínila v souvislosti s urychlením výstavby kontroverzního ropovodu Mountain Valley Pipeline, který podle mnohých pozorovatelů bude představovat klimatickou bombu v době klimatické nouze. Takže průmysl fosilních paliv je zde velkým vítězem.



Vojenští dodavatelé jsou také velkými vítězi této dohody, v níž vláda schválila zvýšení rozpočtu Pentagonu na další rekordní úroveň.

Soukromí poskytovatelé studentských půjček, kteří chtěli ukončit moratorium na poskytování soukromých půjček, jsou rovněž velkými vítězi. Vylobbovali si to.

A pak samozřejmě ti nejbohatší. V tomto návrhu zákona o dluhu nebyla žádná opatření, která by zrušila daňové úlevy pro vysokopříjmové segmenty, které jsou zodpovědné za nárůst míry zadlužení, o který mělo jít v tomto návrhu zákona. Kromě toho, že návrh zákona nezrušil tyto daňové škrty pro nejbohatší, také snížil velké množství finančních prostředků pro daňový úřad - konkrétně ochromil jeho funkci dohlížet na plnění základních daňových zákonů. V této zemi máme nyní žalostnou situaci, kdy nejbohatší Američané na daních neplatí stovky miliard dolarů do jiných programů. To jsou tedy velcí vítězové tohoto zákona.

AMY GOODMAN: A poražení?

DAVID SIROTA: No, poražení jsou všichni ostatní. Prohrávají zejména velmi chudí lidé. Jak jste již zmínila, změny v programu potravinové pomoci, které ztěžují přístup mnoha lidí ke stravenkám v době krize jejich dostupnosti, jsou velkým mínusem. Myslím si, že dlužníci z řad studentů, kde opět uprostřed krize cenové dostupnosti máte splácet studentské dluhy - které se opět začnou zvyšovat. Pracující třída této země byla tímto návrhem zákona vážně poškozena.

Je důležité si uvědomit, že jsme v této situaci vůbec nemuseli být. Demokratická strana ovládla obě komory Kongresu a rozhodla se nepřijmout čistý zákon o dluhovém stropu. Senátor Dick Durbin z Illinois tehdy jednoduše řekl, že se demokratům na konci zasedání Kongresu nechtělo udělat si na to čas.

Toto je přesně ten výsledek, který Demokratická strana chtěla. Chtěli spolupracovat s republikány, aby dosáhli přesně těchto politických opatření. A nyní to oslavují. Takže si myslím, že bychom si všichni měli na chvíli říct: "Dobře, tohle je to, co demokratický prezident a Demokratická strana ve spolupráci s Republikánskou stranou vlastně chtějí." Tohle je to, co Demokratická strana chce.

AMY GOODMAN: Takže zřejmě souhlasíte s tím, že kdyby Spojené státy vyhlásily platební neschopnost, způsobilo by to naprostou katastrofu. Ale říkáte, že demokraté dokonce vyjednali dohodu v době, kdy jsou oslabeni – s tím, že Joe Biden měl možnost využít 14. dodatku, aniž by tak učinil. Pohovořte o tom, jaký to má význam.

DAVID SIROTA: Ústava zcela jasně říká, že vláda USA je oprávněna, chcete-li, řešit dluhovou situaci a zajistit, aby nedošlo k jeho nesplacení. Progresivní zákonodárci žádali Bidenovu vládu, aby tuto pravomoc využila k odvrácení celé této uměle vytvořené krize. A téměř ihned, jakmile tento návrh tito zákonodárci předložili, Bidenův Bílý dům řekl: „Ne, ani se jím nebudou zabývat.“

A opět když si to dáte dohromady se skutečností, že se nepokusili schválit čistý zákon o dluhovém stropu během prázdninového zasedání, kdy Kongres ovládali demokraté, uvidíte obraz strany, která si tento výsledek přála. A překryjte to skutečností, že Joe Biden během své kariéry v projevech na půdě Senátu jasně řekl, že chce spolupracovat s republikány na snižování výdajů a financování sociálních programů.

