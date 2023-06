Stručná anatomie současného českého boje s komunismem

8. 6. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

1) Trauma: Pro mnoho starších lidí, kteří jsou nepochybně hluboce hodnotově orientovaní, je trauma z komunismu trvalé a nedá se s tím nic moc udělat, pokud nedokážou sami zreflektovat, že se dějiny posunuly dál a že jde o historicky vyloučenou formu společenské smlouvy. Většinou reagují mantrou o komunistických zločinech, násilí a justičních vraždách. Ano, to je historická pravda, která se ukázala jako přítomná všude tam, kde došlo k aplikaci utopicky nepřirozeného, k totalitě jednoznačně tendujícího systému (komunismu sovětského typu). Jenže je to historie a trvat na tom, že jde o vitální nebezpečí, je podobné, jako když člověk, kterému vyhořel dům a přišel o všechno, uvidí zapálenou sirku.

Nepřestává mě fascinovat, kterak chtějí Češi bojovat s komunismem, klidně na úkor snahy řešit aktuální, skutečné problémy. Pojďme si krátce rozebrat, co je vlastně toho příčinou:

2) Neschopnost rozlišovat ideologickou podstatu a historický kontext: Byl jsem na severu Finska a jedna učitelka, která nás provázela, se hrdě hlásila ke komunismu. Ten její komunismus spočívá ve větší míře přerozdělování (solidarity), principu komunitního života, výraznou podporu sociálně slabých a kulturní diverzity, která by bez takové podpory zanikla. Mluvíme o životě v oblasti, kde není možné zachovat při současných podmínkách perspektivu života bez takových principů. Těžko lze tyto názory slučovat s prototalitním uvažováním a vším, co známe z vlastní historické zkušenosti z období komunismu. Ideologická podstata zažívá v různých aplikacích různé uchopení a jde různými trajektoriemi, maladaptavními, perverzními i funkčními. Komunismus se nikde většinově neujal jako řešení, existují mnohem vitálnější sociální modely uchopení společenské smlouvy. To vše je dobré chápat.