Pětasedmdesát let od komunistického převratu

25. 2. 2023 / Jan Čulík

Milan Kundera:



V roce 1939 vpochodovalo do Čech německé vojsko a stát Čechů přestal existovat. V roce 1945 vpochodovalo do Čech ruské vojsko a země se opět nazývala samostatnou republikou. Lidé byli nadšeni Ruskem, které vyhnalo ze země Němce, a protože viděli v české komunistické straně jeho věrnou paži, přenesli svou sympatii na ni. Tak se stalo, že se komunisté zmocnili v únoru 1948 vlády nikoli v krvi a násilím, ale za jásotu přibližně jedné poloviny národa. A teď dávejte pozor: ta polovina, co jásala, byla ta aktivnější, chytřejší a lepší.





Ano, namítejte si, co chcete, komunisté byli chytřejší. Měli velkorysý program. Plán úplně nového světa, v němž všichni najdou své místo. Ti, co byli proti nim, neměli žádný velký sen, nýbrž jen pár morálních zásad, obnošených a nudných, z kterých chtěli ušít záplaty na roztrhané kalhoty poměrů takových, jaké byly. Není proto divu, že ti nadšení a velkorysí začali rychle uskutečňovat svůj sen, tu spravedlivou idylu pro všechny.



Zdůrazňuji znovu: idylu a pro všechny, neboť všichni lidé odpradávna touží po idyle, po té zahradě, v níž zpívají slavíci, po tom území souladu, kde se svět netyčí cize proti člověku a člověk proti jiným lidem, kde naopak svět i všichni lidé jsou stvořeni z jedné jediné látky a oheň, který plane na nebi, je tentýž, co hoří v lidských duších. Všichni jsou tam notou v nádherné Bachově fuze, a kdo jí nechtějí být, zůstanou jen černou tečkou, zbytečnou a zbavenou významu, kterou stačí chytit a zamáčknout mezi nehty jako blechu.



Hned zpočátku si někteří lidé přiznali, že nemají pro idylu povahu, a chtěli odejít ze země. Protože však podstatou idyly je to, že je světem pro všechny, prokázali se ti, co chtěli emigrovat, jako popírači idyly a museli odejít místo do zahraničí za mříže. Brzy tam za nimi putovali další tisíce a desetitisíce a nakonec i mnozí komunisté jako například ministr zahraničí Clementis, který kdysi půjčil Gottwaldovi čepici. Na filmových plakátech se drželi za ruce nesměli milenci, manželská nevěra byla tvrdě trestána na čestných soudech občanů, slavíci zpívali a Clementisovo tělo se houpalo jako zvon vyzvánějící nové jitro lidstva.



A tehdy ti mladí, chytří a radikální lidé měli najednou divný pocit, že poslali do světa čin a ten začal žít svým vlastním životem, přestal se podobat jejich představám a nedbal na ty, co ho zrodili. Ti mladí a chytří lidé začali tedy křičet na svůj čin, začali ho volat, napomínat, honit a pronásledovat. Kdybych psal román o generaci těch nadaných a radikálních lidí, nazval bych ho Pronásledování ztraceného činu.



Tolik Milan Kundera k dnešnímu pětasedmdesátému výročí komunistického převratu v Československu. Vidíte z toho, že byl po většinu svého života nesmírně ztraumatizovaný tím, že v padesátých letech "z vlastní hlouposti", jak o sobě opakovaně nepřímo píše, podporoval stalinský komunistický režim. V celém svém literárním díle si z toho pak vytvořil teorii, že lidský mozek je absolutně nedokonalý, propadáme zjednodušování a chybné interpretaci a nikdy nedokážeme řádně porozumět tomu, co na světě je, a efektivně jednat. Zatímco na této teorii něco možná do určité míry je (všimněte si, že žádná politická strana v žádné zemi na světě, když se dostane k moci nikdy nedokáže plně realizovat svůj volební program a vždycky po pár letech skončí ve voličské nemilosti) bohužel vede k pasivitě a nečinnosti. Když jsme svou podstatou tak blbí, že ničemu nerozumíme, nemá přece cenu cokoliv podnikat.



A přece - Kundera alespoň napsal celou řadu románů, které (alespoň na krátkou dobu) - oslovily celý svět.



Jenže mě na této citaci z Knihy smíchu a zapomnění zajímá něco jiného.



Soudobí antikomunisté budou zneužívat dnešního pětasedmdesátého výročí komunistického převratu v Československu k opakování svě nepřesvědčivé mantry: tvrzení o tom, že spravedlivý český národ se stal obětí kolonizace krutého východního impéra a komunismus byl Československu vnucen zvnějšku: "My jsme trpěli", "Národ byl oběť" a "Byla to pohroma zvnějšku", na níž doplatil český svět.



Tak já vám nevím. Je sice dneska to výročí, ale obávám se, že my "pamětníci" a také mladší ideologové rozpatláváme pořád něco, co mladší generace už vůbec nezajímá. Jsme jako ten příslovečný dědeček, který pořád nudil své vnuky vyprávěním o hrůzách první světové války.



Jenže mě zajímá to, co to komunistické dědictví znamená pro dnešek. A - ano, přiznám se, že jsem dodneška ovlivněn (ztraumatizován?) šokujícím zjištěním, které jsem zaznamenal jako teenager začátkem sedmdesátých let, že národ, který byl v roce 1968 nadšeně pro demokracii, se za pouhých osmnáct měsíců naprosto otočil na obtrlíku a začal - možná ne nadšeně, ale určitě usilovně - hromadně kolaborovat s poinvazní moci.



Můžete samozřejmě namítnout, co ti lidi mohli dělat. Druhá věc je, a tu dnešní mladí lidé ve věku internetu a sociálních sítí nebudou schopni pochopit - že v sedmdesátkách nebylo nijak možné navazovat s druhými lidmi kontakt. Internet nebyl a já jako teenager jsem pociťoval obrovskou frustraci, že se nedokážu s níkým dát dohromady a s nikým spojit. Měl jsem pár kamarádů ve škole a ve své studijní skupině, ale nedalo se komunikovat dál.



Jenže přesto: kriminální útlak v padesátých letech dělali lidi dobrovolně. Nikdo nemusel dělat zločinecké soudce, žalářníky a katy.





Podobně, sedmdesátá a osmdesátá léta by v Československu bývala vypadala úplně jinak, kdyby se lidé drželi etiky a prostě některé věci nedělali. Já neříkám, že bylo možné a rozumné proti komunistickému režimu dělat revoluční akce. Většina lidí právem usoudila, že dokud nedojde k změnám v Moskvě, nic radikálnějšího se nedá dělat. Ale dalo se dělat mnohé takovou tou "drobnou prací". Prostě se na určitých každodenních věcech nepodílet. To se dělat dalo.







Potíž je, že pro velkou část obyvatelsva bylo výhodné kolaborovat s komunistickým režimem.







