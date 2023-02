Přivedou svou idiotsky slepou politikou čeští politikové Česko skutečně zu grunde?

26. 2. 2023 / Jan Čulík

Foto: Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL







Máte smůlu, jestliže jste se narodili tak špatně, že jste v nynějších silných ročnících teenagerů. Nedostanete se na střední školu. Český stát školství zanedbal a bude nyní drasticky plýtvat lidským potenciálem, který Česká republika nutně potřebuje v nadcházejícím období, kdy dochází k radikální přeměně ekonomiky v důsledku jejího převzetí umělou inteligencí.





Idioti, bohužel je mi líto, že to tak musím říct, ale je to tak, jako Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL, žijí zřejmě kdesi v osmnáctém století. Svými výroky opravdu vytvářejí nebezpečí, že ČR ekonomicky zahyne. Na Twitteru napsal:





"Na malé gymply má chodit cca 8% populace. V Praze bylo 30%. Je nespravedlivé, že se narodite v silném ročníku, ale to je život."



Bělobrádek má pořád tu hloupou, zastaralou představu, že "většina národa je blbá" (Gaussova křivka) a k vyššímu vzdělání má mít přístup jen minimální vrstvička obyvatelstva. Neuvěřitelné.







Je tomu zcela jinak. Minimální přístup k vyššímu vzdělání byl k dispozici v minulých stoletích proto, že většina obyvatelstva musela dělat manuální práci. Tato nutnost zmizela a nyní zlikviduje umělá inteligence i většinu středostavovských zaměstnání lidí s bílými límečky. Představa, že většina populace je vlastně pitomá, neodpovídá skutečnosti, jak dokázaly země, které otevřely přístup ke vzdělání všem.





V roce 2017 mělo určitou formu terciárního vzdělávání (vyššího než středoškolského) v Británii 45,7 procent Britů ve věku 25 až 64 let, 52 procent Britů ve věku 25 až 34 let. Z toho vyplývá, že země jako Británie dramaticky zvyšují přístup mladých lidí ke vzdělávání.





Průměrně má v zemích OECD terciární vzdělávání 44 procent obyvatelstva. A co Česko?









Zajímavé je, že podle údajů OECD má Česká republika rekordně vysoký počet středoškoláků, je světově na prvním místě. Bohužel však s terciárním vzděláváním je na tom špatně.





Nejlépe jsou na tom země Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Spojené státy Irsko, Velká Británie, Austrálie, Finsko. V Kanadě má terciární vzdělání ve věku od 25 do 64 let 58 procent obyvatelstva. Česko je ve statistickém žebříčku čtvrté od konce, horší je jen Turecko, Itálie a Mexiko. Česká má 24 procent lidí s terciárním vzděláním ve věku od 25 do 64 let.







Má-li společnost přežít, musí intenzivně investovat do vzdělávání a vycvičit co největší množství obyvatelstva v originálním, kreativním a kritickém myšlení. Jen lidé s takovýmto vzděláním budou schopni konkurovat umělé inteligenci.







Je neuvěřitelné, jako to čeští politici nechápou a nedělají nic.









Podívejte se, jak na to lidi reagují. Tohle píše Daniel Hůle:





Čeká nás velká krize identity



AI v dohledné době začne nahrazovat lékaře, právníky, programátory, poradce, tlumočníky, adminy, vše ve výrobě i logistice, atd.



Co jsou dnes perspektivní obory pro lidi? https://t.co/wHA0c4AxKi — daniel hule (@DanielHule) February 25, 2023