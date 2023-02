Pozor, nesahejte na nemocné ptáky. Pozor taky na kuřata!

26. 2. 2023

čas čtení 4 minuty



Světová zdravotnická organizace v pátek potvrdila, že přezkoumává své globální hodnocení rizika ptačí chřipky po vypuknutí epidemie v Kambodži, informoval rozhlas BBC. Na jihovýchodě země zemřela jedenáctiletá dívka, která se počátkem tohoto týdne nakazila virem H5N1, její otec měl na ptačí chřipku pozitivní test.



Profesor Peter Openshaw je profesorem experimentální medicíny na Imperial College v Londýně, členem skupiny Nerve Tag. Možná si vzpomenete na tuto skupinu, která radí britské vládě v oblasti nových a vznikajících hrozeb respiračních virů konstatoval moderátor rozhlasu BBC a pokračoval: Zeptal jsem se ho, jak moc bychom měli být znepokojeni.



Profesor Peter Openshaw: Rozhodně to musíme sledovat jako ostříž. Víte, virus H5N1 je tu s námi od roku 1996, kdy jsme ho poprvé zjistili. Od té doby však mutuje ve své vysoce patogenní formě a šíří se na další biologické druhy, takže je znepokojující, že se šíří na savce a zdá se, že způsobuje poměrně vysokou úmrtnost u druhů ptáků, které dříve nebyly postiženy. Ale jak říkáte, tímto současným kmenem se nakazilo jen velmi málo lidí. Pokud se však podíváme zpět, od roku 2003 bylo potvrzeno 861 případů u lidí a 455 úmrtí. Takže když se lidé nakazí, může to být opravdu velmi nepříjemné. Myslím, že dobrou zprávou v tuto chvíli je, že neexistují žádné důkazy o šíření z člověka na člověka.



Moderátor: K úmrtnosti se chci vrátit za chvíli. Nejdříve však k otázce přeskakování mezi druhy - je zřejmé, že virus z ptáků přeskočil na savce. Přesouvá se také ze savců na savce. Je nám jasné, jak jsou nakaženi lidé? Jsou nakaženi od ptáků, nebo od jiných savců?



Profesor Peter Openshaw: No, v tuto chvíli se zdá, že jsou to ti, kteří jsou v poměrně těsném kontaktu. Myslím, že je důležité, aby veřejnost věděla, že pokud najde nemocné ptáky, neměla by je sbírat ani s nimi manipulovat, protože ti jsou potenciálním zdrojem nákazy. Chci říci, že skutečné nebezpečí představuje drůbežářský průmysl. A také pro, víte, volně žijící ptáky, včetně poměrně vzácných a vzácných populací volně žijících ptáků.



Byly provedeny studie Jeremyho Farrara a dalších, když ve Vietnamu vypukla epidemie vysoce patogenního viru H5N1, a ukázaly, že z velké části smrt způsobuje přehnaná imunitní reakce, je to podobné sepsi.. Ta reakce může být velmi prudká a může způsobit selhání dýchání.



Moderátor: A co se dá udělat, pokud vůbec něco, aby se na to člověk připravil?



Profesor Peter Openshaw: Myslím, že musíme zvýšit dohled. Je nezbytné, abychom zachovali naše systémy dohledu, které byly zavedeny na celém světě. Musíme sledovat změny v posloupnosti, které se dějí, a vyvarovat se sebeuspokojení. Myslím si, že mnozí z nás jsou poněkud unaveni covidem, a to včetně rozhodovacích orgánů, a mohou si myslet, že prostě nemáme čas a energii na to, abychom se soustředili na další virus. Myslím, že je naprosto nezbytné, abychom se připravili na výrobu vakcín, které budou prokazatelně účinnější než současné kandidátské vakcíny proti H5N1, a také abychom si vytvořili zásoby antivirotik a antibiotik a dalších prostředků, které by mohly být zapotřebí. Pokud by došlo k dalšímu vypuknutí respirační epidemie. Víte, musíme se připravit. Ano, na nejhorší, ale samozřejmě doufat v to nejlepší, abychom mohli použít starého známého výroku.





Ano, skutečnost, že jsme, že jsme stále v pandemii COVID-19, nijak nesnižuje pravděpodobnost, že další pandemie přijde z jiného zdroje. A právě té se v současné době skutečně obáváme.







Zdroj v angličtině (audio) ZDE (registrace) od minuty 27.33